«Говорить преждевременно»: в Кремле не подтвердили приезд Путина на саммит G20

Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20, который, как ожидается, пройдет в ноябре этого года на Бали. Ранее Bloomberg сообщил, что российский и украинский лидеры намерены принять участие в саммите. Однако Кремль пока не готов официально подтвердить визит Владимира Путина в Индонезию.

«Россия будет готовиться к саммиту»

По словам Пескова, накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с индонезийским лидером Джоко Видодо, причем он был весьма позитивным.

«Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в Группе двадцати и заверил, что Россия будет делать все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству. И также Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия. Мы будем вас своевременно информировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ, выступая на брифинге. В Кремле ответили на вопрос о вероятности встречи на G20 Путина и Зеленского Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности встречи на форуме G20... 29 апреля 15:49

Журналисты также поинтересовались, поедет ли Путин в Индонезию на саммит G20 или поучаствует в нем в режиме видеосвязи. На это Песков ответил, что решений пока не принималось.

«Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите, и Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает все возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным», — добавил Песков.

«Будет присутствовать на месте»

Согласно информации Bloomberg, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидеры Украины и России планируют посетить саммит G20.

«Президент Индонезии сообщил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин приняли приглашения принять участие в саммите «большой двадцатки» на Бали в ноябре. Неясно, будут ли оба присутствовать лично. Россия указала, что Путин планирует присутствовать на месте», — говорится в статье, опубликованной в пятницу.

Как сообщает издание, Джоко Видодо говорил с Путиным и заверил российского лидера, что «готов» помочь в мирных переговорах. Он также пригласил на саммит Зеленского во время телефонного разговора в начале этой недели. Президент Индонезии пригласил Путина на G20 вслед за Зеленским Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром... 29 апреля 15:49

В статье отмечается, что Россия является членом G20, а Украина нет. Однако принимающая страна обычно приглашает лидеров из нескольких государств, не являющихся членами, присутствовать в качестве наблюдателей.

Индонезия в 2022 году председательствует в «большой двадцатке». Некоторые из стран-членов, прежде всего США, настаивают на исключении России из группы из-за спецоперации на Украине, однако другие государства с этим не согласны. В свою очередь президент Индонезии заявил, что Джакарта намерена объединить «двадцатку» и выступает против раскола.

«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или хотя бы осудить его действия на Украине», — отмечает Bloomberg.

Попытка исключить Россию из G20

В конце марта президент США Джо Байден призвал исключить Россию из G20. Байден высказался за исключение России из G20 Президент США Джозеф Байден в ходе беседы с журналистам выступил за исключение России... 24 марта 21:26

«Мой ответ: да (исключить Россию из G20 – «Газета.Ru»). Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, «если Индонезия и другие страны не согласятся», то тогда «следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить G20».

В том же месяце агентство Associated Press опубликовало статью, в которой говорилось, что военная спецоперация России на Украине не скажется на членстве РФ в «большой двадцатке».

В материале отмечается, что повторение событий 2014 года, когда после присоединения Крыма Россию исключили из «большой восьмерки», маловероятно.

«Это кажется все менее и менее вероятным, поскольку несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в G20», — говорится в статье.

Авторы также отметили, что директор-распорядитель Мирового валютного фонда Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос о возможности исключения России из G20, не стала призывать к такому шагу, подчеркнув необходимость сотрудничества по «целому списку» проблем. Больше всего против членства Москвы выступают США и Канада, уточняется в материале.