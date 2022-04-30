Кадыров ищет ичкерийских боевиков на Украине. Какую опасность они представляют?

Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе объявил награду в $1 млн за информацию о местонахождении «батальонов Шейха Мансура и Дудаева». Лидеры обоих формирований принимают участие в боевых действиях на Украине и известны критикой чеченского лидера. Они также известны симпатиями к идее независимой Ичкерии, что идет вразрез с представлениями Кадырова о политическом устройстве современной Чечни. «Газета.Ru» разбиралась, почему нынешние ичкерийцы воюют за Украину, какое наказание их ждет в России и почему им доверяют в Киеве.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что деятели Ичкерии и сочувствующие им лица воюют на стороне ВСУ. В качестве доказательства политик опубликовал 23 апреля в своем Telegram-канале кадры с найденной в Мариуполе книгой, которая содержала «броские заголовки про ичкерийскую и фашистскую власть».

Ранее в апреле Кадыров также заявил, что в руки Адама Делимханова попало некое удостоверение ичкерийского командира.

По всей видимости, поимка чеченцев, воюющих на стороне ВСУ и симпатизирующих Ичкерии, представляет особый интерес для главы Чеченской Республики. По его словам, чеченский контингент должен освободить Украину не только от «бандеровцев», но и от «шайтанов». Этот термин фигурировал в сводках Кадырова с самого начала кампании по медийному освещению действий полка имени Ахмата Кадырова на территории Украины.

«Личные счеты у наших парней имеются к сбежавшим из Чеченской Республики шайтанам. Они точно так же, как сегодня бандеровцы мучают украинский народ, терроризировали в свое время жителей ЧР», — написал Кадыров в начале марта.

Командиры разыскиваемых Кадыровым формирований не скрывают факт своего присутствия на Украине. На них развернулась настоящая охота. Сможет ли ООН принести мир на Украину Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершает свое турне по Восточной Европе встречей... 29 апреля 11:44

Что «ичкерийцы» делают на Украине

Оппоненты Кадырова активизировались с началом боевых действий на Украине. Проживающий в Великобритании Ахмед Закаев, лидер непризнанной ЧРИ за границей, выступает с самыми громкими публичными заявлениями среди всех оставшихся в живых деятелей Ичкерии.

Уже 26 февраля политик в изгнании предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы смогли бы воевать против России. Ради этого Закаев выбрался в Брюссель, где также выступил на импровизированном митинге и возглавил заседание комитета по деоккупации Ичкерии, на котором присутствовали представители чеченской диаспоры из европейских стран. Согласился ли украинский президент на такой формат сотрудничества, не сообщалось.

Еще до начала российской спецоперации Закаев нередко вступал в публичные перепалки с Рамзаном Кадыровым. Политики несколько лет спорят об итогах двух чеченских кампаний, последовательно обвиняя друг друга в предательстве.

Закаев регулярно выступает в социальных сетях с критикой чеченских и российских властей, читает лекции и пишет книги. В последний раз он был замечен в Гааге, у здания международного трибунала.

Отметим, что другой оппонент Кадырова, координатор Ассамблеи чеченцев Европы Аслан Муртазалиев, выразил мнение, что борьба украинцев воодушевляет тех чеченцев, которые настроены против действующего политического режима в Грозном.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, востоковед Алексей Малашенко считает иначе. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что решение ичкерийцев принять участие в боевых действиях на территории Украины есть ни что иное как желание реализовать оставшийся с конца 1990-х «боевой запал».

«Это похоже на проявление комплекса неполноценности, который вызван проигрышем чеченских кампаний. Запал боевой остался, поэтому нужно его реализовывать. Часть этих людей уже воевала за ИГ (организация запрещена в России), но неудачно», — сказал Малашенко.

В военном отношении, считает эксперт, участие ичкерийский батальонов в боевых действиях на стороне ВСУ никак не скажется на ходе противостояния, поскольку их численность невелика. Кроме того, их участие в боевых действий скорее играет на руку российским властям и лично Рамзану Кадырову.

«Им хочется себя показать, но влияния на конфликт нет. Наоборот, это на руку России. Мол, сепаратисты и там воюют. У меня возникает ощущение, что все это провокация. От них ведь нет реальной боевой отдачи. Это уже не партизанская война, которую они застали более двадцати лет назад», — отметил Малашенко.

Публичные выступления Рамзана Кадырова против воюющих на Украине ичкерийцев стоит рассматривать в контексте медийной кампании чеченского лидера, считает эксперт.

«Чеченские власти остро реагируют на участие ичкерийских батальонов в боевых действиях, потому что хотят в очередной раз показать себя защитниками России от неких врагов прошлого», — объяснил Малашенко. «Победа с ощущением тревоги»: чего ждать от второго срока Макрона Второй тур президентских выборов во Франции завершился победой действующего главы государства Эммануэля... 27 апреля 01:43

Личное дело

Батальоны «Джохара Дудаева» и «Шейха Мансура» участвуют в боевых действиях на территории Украины с 2014 и 2015 года соответственно. Командир первого формирования, Иса Мунаев, погиб в боях под Дебальцево. В годы Первой чеченской войны Мунаев командовал 1-м штурмовым батальоном имени Леми Мунаева, а также успел послужить комендантом Грозного. Его преемник на посту командира батальона, Адам Осмаев, не принимал участия в чеченских кампаниях, но хорошо известен в широких кругах.

В 2012 году Осмаев был задержан и впоследствии осужден за предполагаемое покушение на тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина. После Евромайдана его освободили досрочно. Новые украинские власти также исключили из его дела статьи по обвинению в терроризме.

В течение последующих лет на Осмаева несколько раз совершали покушение. Последняя попытка ликвидировать Османова закончилась гибелью его жены Амины.

В конце марта Осмаев подтвердил СМИ, что он и его батальон несут боевую службу. По его словам, возглавляемое им подразделение «полностью подчиняется верховному главнокомандующему» Украины. По состоянию на середину марта, батальон Джохара Дудаева со слов Осмаева не принимал участия в боевых действиях.

Другой «комбат», Муслим Чеберлоевский, по собственному же признанию, воюет всю жизнь. О полевом командире известно немного. Он успел послужить в советской армии и одним из первых присоединился к армии Джохара Дудаева в 1991 году. На Украине он находится с 2015 года, куда приехал из Европы в составе еще 200 добровольцев.

За его голову Рамзан Кадыров назначил отдельную награду в размере $500 тыс. В России ему вменяют обвинения в терроризме.

Чеберлоевский, как и Осмаев, не раскрывает деталей своего участия в боевых действиях на Украине. Сам он говорил, что до 2016 его подразделение находилось на передовой, после чего их передислоцировали на некую базу под Мариуполем, где он и встретил начало спецоперации. По некоторым данным, батальон «Шейха Мансура» принимал участие в боях под Киевом.

В интервью украинским СМИ Чеберлоевский признавал, что в его батальоне есть как люди, которые прошли две чеченские кампании, так и молодое поколение чеченцев, родившихся в Европе. Этнический состав разнообразен. По словам полевого командира, в формировании служат ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы, черкесы, азербайджанцы и осетины.

Еще один из один из лидеров чеченских боевиков, предположительно участвующий в боевых действиях на Украине, — Руслан Ажиев. Как и Чеберлоевский, он успел принять участие в российско-чеченском конфликте.

Вторую чеченскую он застал 19-летним юношей и уже через несколько лет ему удалось возглавить Центральный фронт Вооруженных сил Ичкерии. Объявлен в розыск российскими правоохранительными органами за осуществлении террористической деятельности.

Ажиев прежде всего известен участием в гражданской войне на территории Сирии. Под его руководством осуществляла деятельность группировка «Аджнад аль-Кавказ», преимущественно состоявшая из чеченцев.

О местонахождении Ажиева достоверно не известно. По данным канадского журналиста Нила Хауэра, он прибыл на Украину в середине марта.

Цена доверия

По словам Алексея Малашенко, тот факт, что Киев решил принять на свою сторону ичкерийцев, говорит об отсутствии логики, потому что это решение может обернуться неприятными последствиями.