«Россия не использует наемников на Украине»: большое интервью Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью арабскому телеканалу. В нем министр назвал причину приостановки мирных переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, он заявил, что Москва не использует на Украине наемников. Наконец, он объяснил, когда закончится военная спецоперация РФ — и от чего это зависит.

Военная операция РФ на Украине кончится, когда будут достигнуты цели спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналистам телеканала Al Arabiya. Он затруднился назвать точные даты завершения боевых действий – у него спросили, кончится ли операция к 9 мая.

«Она будет завершена, как только цели <…> будут реализованы и достигнуты», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что переговорный процесс застопорился из-за «непоследовательности» властей Украины.

«Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», — отметил министр.

Лавров также заявил, что Киев мог бы получить гарантии безопасности от стран-членов Совбеза ООН.

«Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, на ход переговоров также влияют «приходящие [в Киев] из Вашингтона, Лондона и других столиц инструкции».

Он выразил также уверенность в том, что Россия и Украина «будут жить в мире и добрососедстве».

Кроме того, глава российского МИДа подчеркнул, что волна санкций не заставит Россию «звать на помощь и просить прощения».

«Чтобы поверить [в это], нужно быть плохим планировщиком и ничего не знать ни о внешней политике Москвы, ни о том, как иметь дело с Россией», — сказал Лавров.

Он также коснулся двух конкретных моментов по ходу военной операции. Во-первых, подчеркнул Лавров, любые иностранные военные грузы на Украине – законная цель для России.

«Любое оружие, любая поставка оружия на территории Украины является законной целью, потому что это оружие будет передано режиму, который ведет войну против своего населения», — сказал он.

Во-вторых, добавил Лавров, Россия не использует на Украине наемников.

«Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы», — сказал министр, отвечая на вопрос, использует ли Россия иностранных наемников, в том числе из Сирии.

В-третьих, заявил министр, «инциденты на объектах» в России, часть из которых были результатом атак со стороны Украины, показывают необходимость достижения целей специальной военной операции РФ.

«Министр обороны Российской Федерации представил информацию по этим ситуациям. Часть из них были происшествиями, некоторые были результатом вертолетных атак со стороны Украины. Стало понятно, что цели военной операции, которые я описал, должны быть достигнуты. Могу заверить, что в ходе этой военной операции об авантюрах киевского режима позаботились», — подчеркнул глава МИД.

Наконец, Лавров заявил, что западные государства украли у России более $300 млрд, которые находились на счетах «Газпрома» в западных банках в качестве оплаты российского газа.

Россия, резюмировал Лавров, сделала ключевой вывод — она «не может полагаться на западные государства в чем-либо», особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия и «других ежедневных потребностях, которые являются стратегическими». При этом Лавров отметил, что российская сторона никогда не откажется от поддержания отношений с любой другой страной.