Военная спецоперация Россиии на Украине. День 66-й

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что считает «циничными» заявления некоторых стран Евросоюза о том, что они намерены отказаться от российского газа через несколько лет.
Вооруженные силы Украины три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики за минувшие сутки, ранив трех мирных жителей — представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила деятельность в России в связи с военной операцией на Украине.
Жители Белгорода слышат звуки, похожие на взрывы и хлопки, со стороны Украины — ТАСС со ссылкой на оперштаб Белгородской области.
❗️ Суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины — ТАСС.
Российское посольство призвало США «одуматься и отказаться» от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине.
Министерство обороны США считает диковинными заявления должностных лиц России о неонацистах на Украине, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Говоря о целях специальной военной операции, которые преследует на Украине Россия, он усомнился, что «дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов, когда никакому из них Украина не угрожала». Он уверен, что Москва подает «диковинные сигналы о нацистах на Украине», «диковинные сигналы о том, что речь о (борьбе — «Газета.Ru») США против России или Запада против России».
Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации РФ на Украине путем политических договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа.