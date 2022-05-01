Борцы с империализмом НАТО: кто в США поддерживает Россию и почему

Спецоперация России на Украине ознаменовала появление на Западе новых «танкиз» — социалистов, коммунистов и марксистов, поддерживающих практически любые действия Москвы как борца с «агрессивным империализмом НАТО». «Газета.Ru» пообщалась с представителями этого движения, а также с российскими экспертами в вопросах политического социализма и рассказывает, станет ли «мировой пролетариат» верным союзником России.

«Под прямым прицелом империализма»

Ко Дню международной солидарности трудящихся на просторах англоязычного интернета была опубликована «Декларация 1 Мая», посвященная событиям на Украине. Документ, написанный от имени «международного рабочего движения», провозглашает два требования:

«Долой империалистическую прокси-войну НАТО на Украине!» и «За право России защищаться от посягательств империализма!»

В тексте документа подробно объясняется, что военная операция России на Украине — это «отчаянная попытка» Москвы защититься от планов Запада по превращению РФ в полуколонию, которая будет поставлять свои ресурсы империалистическим странам.

Авторы декларации пишут о «фашистском перевороте на Майдане в 2014 году»; «империалистическом стремлении к Третьей мировой войне», которому рабочий класс обязан противостоять; «интеграции Украины в военную машину НАТО»; оборонительном характере спецоперации России и о создании ЛНР и ДНР как попытке жителей Донбасса «защитить себя от агрессивного русофобского киевского режима и его фашистских псов».

Декларация также критикует западных левых, чью позицию можно охарактеризовать просто как «антивоенную». Такие полумеры, по их мнению, в данной ситуации просто неуместны.

«Недостаточно просто выступать против вмешательства НАТО на Украине. Оппозиция империализму означает оказание поддержки тем, кто находится под его прямым прицелом.

Это означает оказание поддержки как ДНР и ЛНР, так и Российской Федерации. Россия имеет право защищать свой суверенитет военной силой против империалистической прокси-войны», — гласит текст декларации. Сможет ли ООН принести мир на Украину Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершает свое турне по Восточной Европе встречей... 29 апреля 11:44

Кто эти люди?

Авторами декларации указываются бразильская организация Liga Communista и сайт троцкистского содержания classconscious.org, на котором, собственно, изначально и был опубликован документ.

При пристальном рассмотрении выясняется, что описанные в декларации принципы явно не пользуются среди западной публики большим спросом.

У страницы Liga Communista в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) едва набирается 3 тыс. подписчиков. У активиста-троцкиста канадского происхождения Дейви Хеллера, который ведет сайт classconscious.org, около 700 подписчиков в Twitter.

При этом в декларации отмечается: одна из ее целей — «установить связи между подлинно антиимпериалистическими марксистскими силами», что ее авторам, видимо удается. Под декларацией указан список поддержавших ее политических организаций из США, Британии, Аргентины, Бразилии, Греции и даже Южной Кореи.

Одной из таких организаций-подписантов числится Социалистическая партия Америки (Socialist Party of America, SPA) — некогда крупная американская политическая сила, правда, расформированная еще в далеком 1971 году.

На сайте этой организации-подписанта опубликовано ровно два сообщения. Первое — о переучреждении SPA в начале 2022 года, второе — «заявление партии об Украине».

Связаться с организацией удается через ее аккаунт в Twitter, который по совпадению (?) был зарегистрирован в феврале этого года и успел набрать за это время чуть меньше 500 подписчиков.

Человек, ведущий аккаунт, отказывается назвать свое имя, объясняя это тем, что ответы на вопросы «Газеты.Ru» готовили сразу «несколько членов руководства партии» и предлагая цитировать «представителя партии». О количестве активных членов в организации ее представитель говорить также отказывается, отмечая лишь, что их позиция по украинскому вопросу едина.

«Мы считаем, что империалистическая гегемония подталкивает Украину к прокси-войне с Россией, чему способствовал распад СССР в 1991 году и, в частности, всплеск напряженности после украинского переворота в 2014 году.

У стран НАТО, таких как США, нет на Украине других дел, кроме как продавать свое оружие и наживаться на смертях и уничтожении украинцев», — говорится в представленном «Газете.Ru» заявлении.

Представители SPA подчеркивают, что они «не за войну и не за Россию». «На самом деле, мы надеемся, что эта война закончится как можно скорее», — пишут они, добавляя:

«Но при этом народ Донбасса почти десятилетие воюет против поддерживаемой НАТО Украины. Лишь несколько месяцев назад Россия решила предложить свою помощь. Это война за освобождение людей, которые слишком долго были угнетены». Кадыров ищет ичкерийских боевиков на Украине. Какую опасность они представляют? Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе объявил награду в $1 млн за информацию... 30 апреля 12:28

Среди подписантов есть и более крупные организации. Например, Новая Коммунистическая партия Британии, основанная еще в 1977 году, или американская Партия социалистического единства (Socialist Unity Party, SUP).

Последняя основана в марте 2019 года и действует на территории США и их территории Пуэрто-Рико, чью независимость от Вашингтона SUP активно поддерживает. Член партии и со-редактор ее печатного органа «Struggle-La Lucha» Грег Баттерфилд в разговоре с «Газетой.Ru» признается: «партия маленькая, но растущая» — за три года они открыли отделения почти в десятке американских городов, в том числе в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

При этом Баттерфилд в своей политической деятельности много внимания уделяет именно украинскому вопросу, из-за чего даже был внесен в список сайта «Миротворец» как человек, «угрожающий национальной безопасности» Украины.

«Я внимательно следил за этим противостоянием после переворота на Майдане и дважды посещал регион. Я разговаривал со многими людьми, непосредственно пострадавшими от войны, которую Украина ведет в Донбассе последние восемь лет. У меня много друзей и товарищей в Донбассе, в том числе украинских активистов, которые под угрозой смерти были вынуждены бежать из страны в 2014 году. Так что я понимаю реальные ставки в конфликте. И я пытаюсь донести свои знания до рабочего движения и прогрессивных сил здесь, в США», — рассказал Баттерфилд «Газете.Ru».

Маргинальность с историей

Позиция, подобная той, что придерживаются описанные выше организации, крайне маргинальна в западном левом политическом движении, однако имеет глубокие исторические корни, отсылающие к так называемому движению «танкиз», рассказал «Газете.Ru» профессор Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук, МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Кто такие танкиз? Термин «танкиз» (англ. tankies) появился в британской политической культуре для обозначения левых политиков (социалистов, коммунистов, марксистов), поддержавших ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968. Танкиз, то есть буквально «сторонники советских танков», считали, что такие методы оправданы для борьбы против контрреволюции. Читать дальше

«Маргинальность этой позиции специфична — есть достаточно большая часть лево-консервативного спектра, которая инерционно продолжает отождествлять Россию и СССР.

К тому же, они придерживаются следующей логической цепочки: раз мы боремся против империалистического блока НАТО, все, кто против НАТО и Америки — это хорошие парни», — объяснил эксперт.

Политический теоретик Илья Будрайтскис при этом отмечает, что использование термина «танкиз» по отношению к сегодняшим сторонникам российской спецоперации на Украине из левого лагеря является проблематичным, «потому что сегодняшняя Россия, конечно, совершенно не похожа на Советский Союз».

«Если в 1968 году Советский Союз все-таки использовал какую-то левую риторику — его борьба против реформистского руководства Чехословакии оформлялась как борьба за защиту завоеваний социализма — то сегодня ни о каких завоеваниях социализма речи не идет», — отметил эксперт.

«Сегодняшняя Россия является абсолютно капиталистическим государством. Риторика, которую оно использует, это националистическая риторика, риторика защиты национальных интересов, защиты суверенитета, борьбы за земли исторической России.

Поэтому никакой аргументации, которая могла бы здесь привлечь симпатии левых, за всем этим не просматривается», — добавил Будрайтскис.

К слову, авторы «Декларации 1 Мая» признают, что РФ — капиталистическое государство, однако империалистическим его они не считают. «Империализм — это стадия капитализма, представленная господством финансового капитала. Россия не входит в «империалистический клуб», а является относительно отсталой, зависимой капиталистической экономикой», — объясняют они свою поддержку политики Москвы. «Январские события могут повториться»: к чему ведут Казахстан поправки в конституцию В Казахстане может состояться референдум по внесению в конституцию существенных изменений... 29 апреля 20:18

И хотя американские собеседники «Газеты.Ru» активно ссылаются на работы Владимира Ленина, обосновывая свою анти-империалистическую позицию, Илья Будрайтскис уверяет: с ленинизмом их аргументы ничего общего не имеют:

«Ленин описывал империализм не как качество отдельных стран, а как состояние мира, в котором идет борьба за передел рынков и сфер влияния. В этой борьбе ни один из «империализмов» не является более прогрессивным, чем другой империализм. Именно поэтому позиция Ленина в Первой мировой войне заключалась в отказе поддержки какому-либо из правительств воюющих стран».

Специалист отмечает и другой момент в риторике условных танкиз, который противоречит мейнстримному течению мысли в левом движении.

«Согласно картине мира этих современных танкиз, которая, в общем, совпадает с официальной российской позицией, существуют интересы таких стран, как США, Китай и Россия, но не существует интересов таких стран, как Литва, Украина или Чехия — они считаются «марионетками».

Подобное понимание мира и является империалистическим: есть субъекты мировой политики — как раз те несколько мировых держав, которые борются между собой за влияние; а есть объекты — какие-то территории, населенные какими-то людьми, которые обречены быть «добычей» той или иной державы», — сказал эксперт.

«Именно против такого взгляда на мир и боролись большевики начала XX века, когда говорили о праве наций на самоопределение и борьбе против колониализма. Они вели критику империализма с анти-империалистических позиций, а не с позиций защиты одного империализма от другого, как более слабого или более приемлемого, более прогрессивного и так далее», — резюмировал Будрайтскис. «Шольц держался до последнего, но уступил»: Германия поставит Украине тяжелое вооружение Германия приняла решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок «Гепард». «Газета.Ru»... 27 апреля 19:23

50 оттенков левого

Грег Баттерфилд из американской SUP отметил, что конфликт на Украине «углубил разногласия между левыми США и мира».

«Война, особенно империалистическая прокси-война, подобная той, которую США и НАТО ведут на Украине — это всегда серьезное нападение на международное рабочее движение.

Война сталкивает рабочих друг с другом, когда вся основа борьбы рабочих — солидарность и интернационализм.

И, в конечном итоге, только сила рабочих может успешно остановить империалистическую войну, забрав у империалистов рабочую силу и проявив солидарность со своими сестрами и братьями в стране, ставшей мишенью империализма», — сказал он.

«Некоторые антивоенные группы, называющие себя антиимпериалистическими, социалистическими и коммунистическими, отказались от своих принципов и поддались кампании США по демонизации России и Донбасса. Другие в основном хранили молчание или ограничивали свою деятельность только веб-мероприятиями», — добавил Баттерфилд.

Однако он отметил, что SUP, будучи одной из немногих организации в США, устраивавшей уличные акции протеста «против войны НАТО», на собственном опыте убедилась, что

в обществе «оппозиции и скептицизма в отношении анти-российской кампании на самом деле гораздо больше, чем ожидалось».

Грег Баттерфилд считает, что западное левое движение разделилось на два лагеря: «про-украинский» и «анти-империалистический». Однако Борис Кагарлицкий из МВШСЭН отмечает, что точек зрения в левом лагере гораздо больше. «Цель — посмотреть на реакцию России»: что стоит за взрывами в Приднестровье В Приднестровье, граничащем с Одесской и Винницкой областями Украины, за последние сутки резко... 27 апреля 02:06

«Во-первых, вот эта условно «пророссийская линия», которая и так всегда была в меньшинстве, сегодня гораздо менее видима, чем во всех предыдущих сюжетах. Поддержка России среди левых достигла минимума, — заметил специалист. — Большинство партий, которые придерживаются подобной трактовки анти-империализма, как минимум декларативно осудили Россию. Они оценивают войну как империалистическую с обеих сторон — с одной стороны Россия, с другой — НАТО и другие империалисты — но прямой поддержки России на уровне организованных политических сил практически не просматривается. Даже греческая компартия, которая всегда была более-менее пророссийской, выступила с осуждением».

По словам Кагарлицкого, в этот раз у левых, особенно в первые недели конфликта была гораздо более популярна позиция «необходимой капитуляции».

«Ее смысл в том, что нельзя бороться с агрессией, потому что это приведёт к потере жизни. Практически весь либеральный Запад был настроен так: Украина должна немедленно сдаться, нужно срочно капитулировать, немедленно подчиниться.

Потому что сопротивление еще хуже, чем злодеяние. Нужно страдать, а мы должны поддержать жертв насилия и сочувствовать им. Потому что в современной либеральной культуре есть культ жертвы: бороться плохо, а быть жертвой — хорошо», — рассказал эксперт.

Абслютный же мейнстрим левой политической мысли на Западе, по его словам, характеризует Россию «как агрессора». «Считается, что даже несмотря на нелюбовь к НАТО, нельзя допустить какой-либо поддержки агрессии. Однако в то же время ведутся рассуждения, как сделать так, чтобы в ходе этого конфликта и НАТО не укрепился», — резюмировал эксперт.