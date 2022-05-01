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Цивилизация
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Политика

Военная спецоперация России на Украине. День 67-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 67-й день

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РИА «Новости»
Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли школу и детский сад в населенном пункте Киселевка под Херсоном. Есть погибшие и раненые. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили запрос на предоставление Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд. Большую часть средств — $20 млрд — направят на вооружение. Гарантом безопасности для Украины может стать Китай. С соответствующим предложением неожиданно выступил украинский МИД. Это станет «знаком уважения и доверия к КНР», заявили в ведомстве.
Трансляция
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08.42

Начальник штаба ЦВО Михаил Теплинский вручил награды военнослужащим — медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

08.27

Последствия обстрела школы и детсада в Киселевске.

08.21

1 мая истек срок, в течение которого Молдавия должна была согласовать с «Газпромом» погашение долга. Тем не менее, поставки газа в республику продолжаются, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»
08.14

Мининфраструктуры Украины закрыло морские порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне. Гавани закрыты «до восстановления контроля украинской стороной», говорится в указе ведомства.

08.10

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за тем, как развиваются события в России и на Украине.

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