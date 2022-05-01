01 мая 2022, 08:24 Политика Военная спецоперация России на Украине. День 67-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 67-й день Леонид Цветаев Слушать Остановить

close 100% РИА «Новости»

Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли школу и детский сад в населенном пункте Киселевка под Херсоном. Есть погибшие и раненые. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили запрос на предоставление Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд. Большую часть средств — $20 млрд — направят на вооружение. Гарантом безопасности для Украины может стать Китай. С соответствующим предложением неожиданно выступил украинский МИД. Это станет «знаком уважения и доверия к КНР», заявили в ведомстве.