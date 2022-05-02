«Никто даже не сомневается в победе России»: что думают сербы о событиях на Украине

Сербия стала едва ли не единственной страной в Европе, население которой проводило многотысячные митинги в поддержку действий России на Украине. При этом официальный Белград ведет себя противоречивым образом — говоря о теплых отношениях двух стран, он осудил проведение военной операции в ООН и проголосовал за исключение России из Совета по правам человека. «Газета.Ru» собрала мнения сербов о происходящем.

О конфликте России и Украины

Радомир, водитель грузовика: «Главные виновники конфликта — американцы, британцы и немцы, желающие быть «мировыми полицейскими». Киевская власть тоже виновата, потому что не заботится о своем народе, ведь есть же выражение: «Борьба с Россией до последнего украинца».

Кроме того, Ватикан играет большую роль в «отделении» украинцев от России, потому что, как я понимаю, существует огромная разница между жителями Западной, Центральной и Восточной Украины. Запад всегда имел и имеет большое влияние на украинцев.

Мы, сербы, надеемся, что это закончится как можно скорее. И никто даже не сомневается в победе России, вспомните митинги в поддержку России в Белграде. Люди вышли сами: у этих акций не было организатора, о них не писали в СМИ, иначе они были бы еще больше». «Сербия сидит на двух стульях. Но выбор между Россией и Западом ей сделать придется» Население Сербии поддержало на референдуме изменения в конституцию страны. Плебисцит был проведен... 18 января 00:13

Никола, студент Белградского университета: «В XX веке английский географ Хэлфорд Маккиндер поделил мир на две части: Великобритания и военно-морской блок с одной стороны и евразийский сухопутный блок во главе с Россией — с другой. Он считал, что Западную Европу следует втянуть в евроатлантическую интеграцию и таким образом держать ее под контролем, а между ней и Россией нужно создать буферную зону, что и произошло (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Румыния).

Цель Британии и Запада — не допустить кооперации российских ресурсов и немецких технологий.

При этом очевидно, что Россия осуществляет агрессию и нарушает международное право и что вторжение — плохой ход. Мне интересно, как российское правительство позволило Западу перехитрить его, зная, что НАТО годами расширялось и приближалось к границам России? Вам не кажется, что следовало разработать в ответ стратегию получше?

С другой стороны, у нас есть украинская власть, которая действует в интересах США и ЕС. Она долгое время опиралась на обещания Запада и в итоге спровоцировала Россию. Теперь Украина одна в войне с Россией. Запад же ведет изощренную гибридную войну на территории Украины. Но она в ближайшее время не станет членом ЕС, как и сложно ей будет стать членом НАТО.

Я не хочу поддерживать правящие режимы России и Украины, я считаю, что оба они — авторитарные и коррумпированные. Тем более, я не могу приветствовать западную гибридную войну и их пропаганду.

Мы, сербы, а также другие народы бывшей Югославии и Албании, знаем, каково это, когда США «устанавливают демократию и мир» (интервенция НАТО в Боснии и Герцеговине 1995 года и Югославии 1999-го). Искренняя поддержка, мир и любовь нашим дружественным народам».

Деян Мирович, профессор Университета в Косовской Митровице: «Виноваты Евросоюз, Вашингтон и Киев, которые не хотели соблюдать и исполнять Резолюцию СБ ООН 2015 года, Минские соглашения. Толчком к военной операции стало заявление Зеленского 19 января 2022 года о возможном создании ядерного оружия. И, конечно, бомбардировки Донбасса, которые начались еще в 2014 году».

Зоран Чворович, профессор Крагуевацкого университета: «Главный виновник конфликта на Украине — «политический Запад». На протяжении всей истории менялись политические субъекты, которые были лидерами коллективного Запада и, следовательно, формировали его политическую идеологию и практические цели.

Но независимо от того, возглавляет ли Запад папство, протестантская Британская империя или глобалистская плутократия, общее у него — стремление к политической гегемонии, экономической эксплуатации и культурному господству над народами и государствами, не принадлежащими к германо-романскому миру.

Война на Украине спровоцирована именно этими особенностями западной цивилизации. Запад никогда не видел в России равноправного партнера. Сегодняшнему Западу, который отошел от своего христианского и гуманистического наследия, не нужна русская культура и духовность. Ему нужны российские материальные ресурсы.

И Россия сегодня на Украине борется за право на политическую, экономическую и, прежде всего, цивилизационную независимость, а также за единство великоруса, белоруса и малоруса.

Югославские и советские коммунисты в национальном вопросе просто взяли себе методы работы Австро-Венгрии, поскольку разрушение российской и сербской наций было впервые придумано в Вене.

Эта война имеет решающее значение не только для России, но и для политического Запада. Победа России неизбежно приведет к возвышению суверенных государств, а утверждение суверенитета — не что иное, как смерть глобализма. «Хотят отомстить за поражение»: почему православие стало главной политической темой в Черногории В Черногории снова начались протесты. Сторонники президента Мило Джукановича протестуют накануне... 26 августа 21:28

Конечно, среди сербов есть меньшинство, кто на стороне Украины, «которая страдает от российской агрессии». Такие сербы полностью приняли западное мировоззрение, они утратили важные элементы сербской национальной идентичности. Ведь помимо святосавского и косовского заветов, один из важных топосов сербской национальной идентичности — русофилия».

О причинах любви к России и нелюбви к Западу

Хадриан, работает в сфере сельского хозяйства: «Еще до коммунизма русские всегда были рядом с нами. И мы не можем дождаться, когда Запад рухнет, как карточный домик. Они нас бомбили и убивали мирных жителей. С какой стати мы должны их поддерживать или любить? Среди моих знакомых нет никого, кто бы поддерживал Украину».

Радомир: «Голос бывшего представителя России в ООН Виталия Чуркина спас нас, когда он заблокировал проект резолюции СБ ООН, признающей произошедшие события в Сребренице геноцидом (РФ наложила вето на него в 2015 году. — «Газета.Ru»).

Мы не забываем, что Россия была с нами рядом в самые трудные времена и никогда не делала ничего плохого, поэтому и мы обязаны вас поддерживать. Только один мой друг в этом конфликте за Украину, и то потому, что его жена украинка.

Но у Сербии экономика зависит по большей части от ЕС. Есть и предатели, которые за деньги и мать продадут. Тем не менее, на протяжении всей нашей истории мы всегда были на правильной стороне, всегда рядом с Россией. Так и должно остаться. Уверен, что Россия знает, что делает».

Милорад, профессиональный спортсмен: «Я бы даже сказал, что у президента России сейчас большая поддержка в Сербии, чем у сербского лидера. Уже 30 лет слышу одну и ту же поговорку: «Нас с русскими — 300 миллионов. Думаю, что эта любовь к России сложилась уже очень и очень давно».

Никола: «Мы, сербы, как народ с великой историей и традициями, дружественный как Украине, так и России, знаем, что такое большие и мощные санкции и как выглядит военная агрессия. Мы также знаем, что такое западная пропагандистская машина, многократно нагнетавшая антисербскую истерию на протяжении всей истории.

Именно поэтому мы должны придерживаться нейтралитета: посылать нашу любовь, поддержку и помощь как украинскому народу, который страдает от боли, несет потери и бежит от агрессии России, так и русскому народу, страдающему от антироссийской истерии и экономических санкций. Как простые россияне, так и художники, ученые, бизнесмены, спортсмены подвергаются санкциям за действия правительства. И все это — из-за геополитической игры великих держав.

Деян Мирович: «Сербы считают, что Россия — настоящий друг Сербии, а не НАТО и ЕС, которые нас бомбили в 1999 году и которые с 2008 года признают так называемое Косово. У нас общие корни, религия и история. У нас было два митинга за Россию и Донбасс, на которые пришли более 20 тыс. человек.

Была в Сербии и одна акция за Украину, и туда пришли только 100 человек. Это и есть показатель, того, что сербы думают. Сербы считают, что у России, Белоруссии и на Украине на самом деле один народ и культура. Но Запад устроил там «майдан» и беспредел, как это было у нас в 2000 году (Бульдозерная революция в Югославии, которая завершилась низложением Слободана Милошевича. — Газета.Ru). Что же касается тех, кто считает, что Бандера — герой, то сербы понимают, что это новый фашизм, как и в Хорватии».

Зоран Чворович: «Близость сербов и русских основана на фундаменте, который старше нашего негативного исторического опыта с коллективным Западом. Наши тесные связи восходят к Средневековью, когда в рамках общей византийской цивилизации мы сформировали независимые государства и автокефальные церкви, а также особую православно-славянскую культурную самобытность. И, например, сербский царь Душан был образцом для подражания для Ивана Грозного.

Сербское государство было восстановлено в начале XIX века благодаря решительной поддержке царской России. Сербские патриоты знают, насколько важна роль России в защите территориальной целостности Сербии в Косове и Метохии. Сербские патриоты знают, насколько важна поддержка России в сохранении Республики Сербской.

Во всем этом нужно искать причины, по которым большая часть сербского народа в Сербии, Республике Сербской и Черногории поддерживает военную операцию России на Украине».

О голосовании Сербии в ООН против России

Хадриан: «Они об этом договорились заранее. Все было оговорено как с Путиным, так и с Западом».

Радомир: «Нам очень стыдно за позорное голосование Сербии в ООН. Александар Вучич — популист, для него только популярность имеет значение, и ничего другого: перед выборами говорил одно, после — другое.

Если была возможность получить нефть другим способом, то не надо было голосовать против России (президент страны Вучич объяснял, что таким образом страна могла избежать санкций. — «Газета.Ru»). Я разговаривал с другими людьми из Сербии, и все на стороне России, — и за то, чтобы мы не унижались перед Западом. Они там живут только грабежами.

Милорад: «Нам просто поставили ультиматум. Маленькие и бедные страны, как Сербия, на самом деле очень сильно зависят от больших стран Европы».

Деян Мирович:

«То, что сделал Вучич в ООН — позор для Сербии. Думаю, что причина — шантаж Запада. На Вучича есть компромат по коррупции, и это Запад знает, прежде всего, ЦРУ, MI6 и БМД. Что касается якобы обхода таким образом нефтяных санкций, то это пропаганда Вучича».

Зоран Чворович: «Голосование против России на Генеральной Ассамблее ООН делегацией Сербии для меня совершенно неприемлемо. Это не что иное, как удар ножом в спину стратегическому партнеру, который защищает ключевые жизненно важные интересы сербского народа. «Теперь Вучичу будет несладко»: почему Сербия голосует против России в ООН Сербия после президентских выборов, на которых снова победил Александар Вучич, неожиданно для многих... 08 апреля 20:02

Обоснование, которое дал Александар Вучич, не соответствует истине. ЕС еще не принял окончательное решение о санкциях в энергетическом секторе, и даже если это будет сделано, то остается Хорватия, по территории которой проходит нефтепровод. Уж она наверняка не будет освобождена от режима санкций. И Вучич уже говорит, что рассматривается возможность продажи российским «Газпромом» контрольного пакета акций в «Нефтяной индустрии Сербии». Запад знает, что без российского господства в энергетическом секторе Сербии не будет и серьезного политического влияния России на Сербию».

Об отношении к курсу на вступление Сербии в ЕС

Радомир: «В таком случае мы бы потеряли все и получили место в последних рядах. Сербии не место в Евросоюзе. Мы не хотим туда, и ЕС не хочет нас там видеть. «Любовь с Западом» — история для маленьких детей.

Свободно напишите, что все в Сербии поддерживают все, что делает Россия. У нас митинги в поддержку России проходят, а по телевизору показывают политические программы, в которых рассказывают, как все есть на деле. Мы не любим ни НАТО, ни США. Здесь, наоборот, все шутят про Джо Байдена. Будущее — за Россией!»

Никола: «Сербия — страна, которая имеет наибольшее количество крупнейших торговых соглашений со странами ЕС, большая часть донорских средств поступает от него же. Сербия — часть Европы и давно заслужила быть частью ЕС. Я поддерживаю вступление Сербии в него, но только тогда, когда Евросоюз сам ясно и решительно покажет, что он тоже этого хочет.

Внешняя политика Сербии должна быть согласована с ЕС тоже только тогда, когда она вступит в него. Ведь если мы гармонизируем ее прямо сейчас, мы не получим от этого никаких выгод, а только ущерб в отношениях с Россией. Сербия в настоящее время пытается найти баланс, пытаясь поддерживать дружественные, традиционные отношения с Россией и при этом отвечать интересам ЕС».

Деян Мирович: «Опрос, опубликованный 21 апреля в Сербии, показывает, что большинство против вступления в ЕС (44% против этого, 34% за — «Газета.Ru»). Если, не дай Бог, Вучич выпустит указ о санкциях против России, то будет настоящий бунт в Сербии. Он это знает, и поэтому пока не принимает подобных решений».

Зоран Чворович: «Последний опрос общественного мнения показывает, что поддержка граждан Сербии евроинтеграции находится на историческом минимуме. На это, безусловно, повлияли события на Украине и отношение ЕС к России, которое показало, что Евросоюз — всего лишь гражданский филиал пакта НАТО.

Однако политическая и бизнес-элита Сербии, а также СМИ в основном выступают за вступление Сербии в ЕС. Проевропейские сербы хотят отказаться от бремени, препятствующего вступлению Сербии в ЕС, — речь про Косово и тесные связи Сербии с Россией. Они — «граждане западного мира», их национальное сознание аморфно и потому подвержено манипуляциям со стороны западных СМИ.

Запад после «оранжевой революции» 2000 года установил механизм контроля, который не позволяет большинству патриотического и русофильского электората в Сербии реально влиять на власть и остановить процесс присоединения к ЕС. Ведь процесс евроинтеграции направлен на то, чтобы навсегда отдалить Сербию от России в политическом, экономическом, военном и цивилизационном плане».