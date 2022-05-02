«Больше гибкости»: США хотят отправить своих военных на защиту Украины

Несмотря на то, что Белый дом выступает против отправки американских военных на территорию Украины, законодатели США настаивают на обратном. Конгрессмен от республиканской партии предложил расширить полномочия Байдена и позволить ему вводить войска на Украину, если Россия применит оружие массового поражения.

В американском Конгрессе предложили разрешить использование ВС США для защиты Украины в случае, если Россия применит оружие массового поражения. Резолюцию подготовил член палаты представителей республиканец Адам Кинзингер.

«Побеседовав с госсекретарем [Энтони] Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения [президентом РФ Владимиром] Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – обосновал свое предложение конгрессмен.

В пояснительной записке сказано, что эта инициатива может «уполномочить президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

«Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил», – цитирует республиканца The Hill.

Кинзингер добавил, что законопроект ни к чему не обяжет Байдена, но даст ему «больше гибкости». Он считает, что США таким образом смогут «встать на защиту человечества», а также «защитить свои национальные интересы и интересы в сфере безопасности применительно к Украине».

Когда именно может начаться рассмотрение предложенного документа, неизвестно.

При этом в Белом доме неоднократно говорили о том, что американский президент Джо Байден против отправки военных США на Украину.

Глава страны всячески отрицает участие наемников в боевых действиях на территории этой страны. В Вашингтоне такую позицию объясняют тем, что отправка американских ВС спровоцировала бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.

Но при этом США официально и открыто отправляют Киеву свое вооружение и предоставляют финансовую помощь. Причем с каждым разом суммы все больше. Сейчас Байден ждет одобрения Конгресса на выделение дополнительных $33 млрд.

«В случае быстрого утверждения Конгрессом этот пакет помощи может быть реализован в ближайшие пять месяцев», – заявили в Пентагоне.

Переговоры на эту тему идут и на высшем уровне. Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Их переговоры продлились 4 часа. За это время они обсудили «ключевые вопросы оказания помощи» Украине.

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«В частности обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США», – заявил Зеленский. Пелоси заверила украинскую сторону в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

Но несмотря на многочисленные поставки оружия, на Украине все равно не довольны помощью США.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, поставки оружия Вашингтоном изменят ситуацию, «но это не будет так быстро, как нам хотелось бы», потому что сейчас бойцы ВСУ только учатся им пользоваться.

При этом получается замкнутый круг: США поставляют Украине оружие, а Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вооруженные силы РФ будут уничтожать любое иностранное оружие, переданное Киеву.

«Любое оружие, любая поставка оружия на территории Украины является законной целью, потому что это оружие будет передано режиму, который ведет войну против своего населения», – предупредил он в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам главы МИД России, Москва знает маршруты поставок украинской стороне: «Как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью нашей специальной операции».