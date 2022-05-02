«В семье не без урода»: Израиль возмутили слова Лаврова о еврействе Гитлера

«В семье не без урода»

Во время интервью Лаврова попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, в которой президент – еврей.

«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз», — сказал глава МИД РФ. Российского посла вызвали в МИД Израиля после слов Лаврова о евреях Посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля для разъяснения заявления министра иностранных... 02 мая 15:47

По его словам, Зеленский отверг возможность обсуждения демилитаризации и денацификации страны на переговорах, тем самым саботируя их.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Он (Зеленский – «Газета.Ru») выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что «сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине».

«Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооруженные силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из «Азова» играли бы ведущую роль. Такие материалы читаю в западной прессе. То, что «Азов» является откровенно неонацистским объединением – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию. Недавно Япония даже извинилась перед «Азовом» за то, что включили его несколько лет назад в список террористических организаций из-за его неонацистских склонностей», — рассказал министр.

Он также вспомнил, как в интервью Зеленский, когда у него спросили, как он относится к «Азову», ответил, что таких батальонов много, «они такие, какие они есть». Лавров заявил, что Зеленский должен приказать прекратить сопротивление Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ... 02 мая 10:26

«Хочу обратить ваше мнение, что эту фразу – «они такие, какие они есть» – журналист, который брал у Зеленского интервью, вырезал и не пустил в эфир. То есть журналист понимает, что этот человек говорит и думает. А думает он о том, как использовать неонацистов для борьбы с Российской Федерацией», — уверен Лавров.

«Ужасная историческая ошибка»

Вскоре после публикации интервью посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства.

«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — говорится в сообщении пресс-службы израильского МИДа.

На сайте ведомства также был размещен комментарий министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал Лапид. Лавров объяснил, почему Россия занялась разработкой гиперзвукового оружия Россия вынужденно начала заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет... 02 мая 10:26

РИА «Новости» сообщило, что посольство РФ пока не дает комментариев по этому поводу.

Израильский телеканал Srugim сообщил, что председатель правления мемориального комплекса «Яд ва-Шем» Дани Даян назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера «необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения».

Министр связи Израиля Йоаз Гендель назвал слова Лаврова «бредом, призванным оправдать ужасные действия русских на Украине», и подчеркнул, что не готов мириться с неуважением к жертвам холокоста, сообщает Politico.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также назвал ложью слова главы российского МИД.

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их намерения ошибочны», — написал Беннет в Twitter.

По его словам, «цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».

«В наше время нет ни одной войны, подобной холокосту или сравнимой с ним. Использование холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено», — заключил израильский премьер.