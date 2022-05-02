На «Азовстали» вновь начались обстрелы

В украинском Мариуполе в районе комбината «Азовсталь», где остаются украинские гражданские и военные, вновь звучат выстрели и взрывы. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. С 30 апреля с согласия российских властей из «Азовстали» выводят мирных людей, часть из них эвакуировали на территорию, подконтрольную Украине.

Неназванный представитель внутренних войск МВД Донецкой Народной республики вечером 2 мая заявил, что режим тишины в районе «Азовстали» нарушила украинская сторона, передает РИА «Новости». В МВД уточнили, что военные ДНР предприняли «ответные действия». Украинская сторона, в свою очередь, обвинила в нарушении режима тишины противника и утверждает, что после ухода миссии Красного Креста «Азовсталь» обстреливают с воздуха, а также с помощью наземной и корабельной артиллерии. Военная операция РФ на Украине. День 68-й Кадыров рассказал, что луганские и чеченские военные ведут масштабное наступление по всей линии фронта... 03 мая 00:02

Корреспондент РИА «Новости» передал, что рядом с заводом были слышны выстрелы и разрывы снарядов. Местные паблики, например, группа «Мариуполь сейчас», опубликовали фото и видео густого столба дыма, который поднимается в районе «Азовстали». Сообщество пишет, что на заводе начался такой сильный пожар, что его «видно из всех районов города».

Власти ДНР вечером 2 мая сообщили, что в Мариуполе из-за обстрелов ВФУ (ВФУ — украинские вооруженные формирования) погибли трое мужчин из числа мирного населения. В каком районе они попали под обстрел, не уточняется.

При этом 2 мая в Мариуполе должна была продолжиться эвакуация мирных жителей, которые остаются на «Азовстали». «Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с «Азовстали». <…> Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра», — уточнял президент Украины Владимир Зеленский накануне. С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек Еще 40 жителей эвакуировали с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом... 01 мая 19:40

Глава Запорожской Областной военной администрации Александр Старух около половины восьмого вечера по мск сообщил, что «движение эвакуационной колонны из Мариуполя задерживается». Украинские власти уточняли, что эвакуационные автобусы должны по дороге подобрать людей, которые ранее выбрались из Мариуполя, но не смогли сами доехать до Запорожья.

Минобороны России днем в понедельник сообщало, что за предыдущие два дня, 30 апреля и 1 мая, непосредственно с территории завода «Азовсталь» вышел 101 человек. Из них 32 беженца «добровольно приняли решение остаться в ДНР», а еще 69 гражданских были «переданы представителям ООН и Международного комитета красного креста» и выехали в составе автоколонны в Запорожье, на контролируемую Киевом территорию.

«Вооруженными Силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода «Азовсталь», на подконтрольную киевскому режиму территорию», — указало Минобороны РФ.

Зеленский 1 мая сообщил, что с территории «Азовстали» были эвакуированы порядка 100 мирных жителей, которые будут направлены в Запорожье.

Штаб территориальной обороны ДНР 2 мая заявил об эвакуации более чем 100 человек с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети», — передал штаб. Беженцев привезли в населенный пункт Безыменное, он находится под контролем ДНР.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 21 апреля заявила, что на «Азовстали» остаются около 1 тыс. человек и около 500 раненых военных. Зеленский обещал, что Киев прекратит любые переговоры с Россией, если Москва не позволит эвакуировать людей с «Азовстали». Киев также попросил ООН стать гарантом эвакуации мирных жителей с завода. Генсек ООН Антониу Гуттериш в конце апреля встретился с президентом России Владимиром Путиным, тот согласился с предложением привлечь к эвакуации ООН и Красный Крест.

Сам Зеленский 2 мая уточнял, что эвакуация, которую обеспечивает ООН, не касается украинских военных, остающихся на заводе. «Они не берут на себя эту ответственность. ООН говорит только о помощи по вывозу гражданских людей», — подчеркнул украинский президент.