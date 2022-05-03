«Если на карту будет поставлено существование страны». Из-за чего может начаться ядерная война

Западные и российские политики на фоне ситуации на Украине начали рассуждать, насколько вероятно, что конфликт перерастет в ядерный. Многие из них совершенно не исключают такой возможности. Эксперты предполагают, что эти заявления во многом — психологическое давление друг на друга. Стоит ли опасаться ядерной войны и при каких условиях она может начаться — в материале «Газеты.Ru».

На фоне продолжающейся российской военной операции на Украине, подогреваемой поставками Западом военной техники украинской стороне, политики стали все чаще говорить об угрозе ядерной войны.

Особенно активно на эту тему начали высказываться после интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Первому каналу», в котором глава МИД заявил, что риски такого развития событий возросли.

«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал министр.

При этом он напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — сказал Лавров.

Вслед за ним его германская коллега Анналена Бербок заявила, что из-за происходящего на Украине угрозу ядерной войны нельзя исключать полностью. «У них никогда не было барьера, а у нас есть»: могут ли США применить ядерное оружие Великобритания может стать шестой страной, где США хранит свое ядерное оружие, пишут СМИ со ссылкой... 19 апреля 21:01

«Никто в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить», — сказала она.

Глава МИД ФРГ также отметила, что страны несут ответственность за обозначение таких рисков, но не должны провоцировать панику.

При этом официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что рассуждения о существовании угрозы ядерной войны не имеют никаких оснований. Целью соответствующих заявлений она назвала устрашение.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби тоже выразил мнение, что для перерастания конфликта на Украине в ядерную войну нет никаких причин.

«Никто не хочет, чтобы эта война обострилась сверх того, что уже есть. Естественно, никто не хочет и никто не должен хотеть, чтобы это переросло в ядерную область. И нет никаких причин, чтобы это произошло», — сказал он.

Последние высказывания российского руководства о потенциальных «рисках» ядерной войны он назвал «безответственными».

Аналогичное заявление сделал и президент США Джо Байден, призвав все стороны воздерживаться от высказываний о возможном применении ядерного оружия из-за ситуации вокруг Украины.

И хотя сейчас заявления на ядерную тему стали звучать чаще, куда больше оснований для беспокойства было в конце февраля, через три дня после начала военной спецоперации, когда президент России Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников для его разгрома, в том числе — в войне с применением ядерного оружия.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 февраля доложил о выполнении приказа. Он сообщил, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. «Половина зала уйдет»: что ждет Россию на G20 Несмотря на давление со стороны США, Индонезия направила приглашение на саммит G20 президенту России... 23 апреля 10:41

Стоит ли ждать ядерную войну

Экспертное сообщество расходится во мнениях о том, возможен ли ядерный конфликт на самом деле. В том, что ядерный конфликт не начнется, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Заявления на эту тему он назвал элементом психологического давления: со стороны Запада с целью остановить Россию, а со стороны РФ — оказать давление на западные страны. Он обратил внимание, что Лавров заявил о реальности ядерной войны на фоне военной поддержки Украины со стороны Запада, стремления Швеции и Финляндии стать членами НАТО, а также желания третьих стран вмешаться в конфликт на Украине.

«Понятно, что никто эту войну не начнет, потому что есть, что терять в первую очередь западным странам. Если эта война случится, это будет последняя война в истории человечества. Ядерное оружие используют, когда все инструменты исчерпаны и когда враг не просто угрожает, а уже под Москвой стоит», — сказал он «Газете.Ru».

При этом, как отметил замглавы Института США и Канады РАН, генерал-майор, эксперт РВСН Павел Золотарев, к заявлениям о возможности ядерного конфликта во всяком случае надо прислушиваться.

«Если идет аргументация, опирающаяся на факторы ядерного сдерживания или ядерного устрашения на фоне риторики военного конфликта, надо относиться к этому внимательно. Могут возникать труднопредсказуемые, неожиданные ситуации. В таком случае многое зависит от личных качеств того или иного лидера государства», — сказал он «Газете.Ru».

По его словам,

сам факт того, что на фоне военных действий стороны прибегают к элементам ядерного устрашения, должен настораживать и вызывать беспокойство.

Ядерное оружие всегда применяется в ситуации асимметрии сил, а сегодня преимущество формально на стороне Запада, обратил внимание главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он напомнил, что Россия может полагаться на возможности только своей экономики и своего военного потенциала, а также частично на белорусские, тогда как Запад располагает потенциалом всей НАТО, который значительно превосходит российский.

«В этой связи встает проблема возможного применения ядерного оружия в какой-то критической ситуации», — сказал эксперт «Газете.Ru». «Страшно ложиться спать, выходить из дома»: как живут люди в граничащих с Украиной регионах Жители граничащих с Украиной российских регионов начали бояться периодических обстрелов приграничных... 16 апреля 18:07

При каких условиях может быть нанесен ядерный удар

Формально условия применения ядерного оружия обозначены в соответствующих доктринах США и России. Американская доктрина была принята еще при президентстве Дональда Трампа в 2018 году. США, согласно этому документу, готовы рассматривать возможность применения ядерного оружия только в исключительных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров. Если сдерживание не принесет желаемых результатов, Соединенные Штаты постараются положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных для себя условиях.

При этом Вашингтон впервые заявил о возможности ответа ядерным ударом на атаку неядерными вооружениями.

Причем в понятие «неядерного нападения» входят даже кибератаки. Как отмечается в стратегии, США необходимо сделать так, чтобы потенциальные противники полностью осознавали последствия применения первыми ядерного оружия.

Что касается российской доктрины, в 2020 году Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем говорится, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее и ее союзников, то есть когда обнаружено, что факт нападения состоялся.

Россия также может применить ядерное оружие в случае агрессии против нее и с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В доктринальных документах ни одна из сторон не конкретизирует обстоятельства, при которых государство могло бы пойти на использование ядерного оружия, в них обозначаются только общие подходы, обратил внимание Павел Золотарев. «Чем больше неопределенности, тем больше работает фактор ядерного сдерживания», — констатировал он.

Сам президент России не раз отмечал, что российская концепция исключает превентивный ядерный удар, но, как обратил внимание Владимир Васильев, если на карту будет поставлено существование страны, когда создастся впечатление, что Россия, к примеру, проигрывает ситуацию на Украине, тогда вопрос превентивности отпадет сам собой.

«Это условная формулировка, разновидность теории, кто первым начнет войну в расчете на заявления, которые шли с середины 1970-х годов, что ядерную войну нельзя развязывать и в ней не будет победителей. Она исходит из школьной, наивной диспозиции стратегических сил, которые противостоят друг другу и играют в абстрактные игры. Здесь ситуация совсем-совсем другая», — отметил эксперт.

Васильев представил ситуации, при которых на фоне конфликта на Украине может быть использовано ядерное оружие. В частности, эксперт допустил, что Запад может применить ядерное оружие против российских военных на территории Украины, хотя вероятность этого не очень велика, поскольку западные страны пока не демонстрируют активного вмешательства своими силами в этот конфликт. Кадыров ищет ичкерийских боевиков на Украине. Какую опасность они представляют? Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе объявил награду в $1 млн за информацию... 30 апреля 12:28

«Но если это произойдет, встает вопрос об ответе России. Тогда может быть принято решение об ответном ударе обычными вооружениями по инфраструктуре стран НАТО, например, по Польше, Словакии или Румынии, откуда поставляется или управляется поставляемое Украине оружие. Помимо этого, Россия может использовать тактическое ядерное оружие непосредственно на территории этих стран НАТО. В таком случае эта ситуация будет оправдана», — констатировал он.

При этом, как отметил Владимир Васильев, есть риск, что Запад ответит применением ядерного оружия уже по территории России, и тогда Москва может ответить применением стратегического ядерного оружия, а

основная проблема состоит именно в том, чтобы не перевести конфликт из применения тактического ядерного оружия в стратегическое.

Как пояснил эксперт, стратегическое оружие означает для России использование ядерного оружия против Североамериканского континента и, например, территории Великобритании, то есть когда удары будут нанесены по территории ключевых противостоящих стран.

Альтернативная возможность использования тактического ядерного оружия на фоне конфликта на Украине — в целях демонстрации своих возможностей.

«То есть взорвать его на какой-то необитаемой или немноголюдной территории страны НАТО. В таком случае страна просто покажет свою решимость и возможность использовать ядерное оружие. Это, возможно, главная функция использования этого оружия: показать, что мы уже подошли к красной линии, но пока ее не пересекли», — сказал эксперт.