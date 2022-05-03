Военная операция РФ на Украине. День 69-й

09:10

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию:

«Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной!» — приводит его слова РИА «Новости».