«Антиисторические заявления»: МИД России ответил на критику слов Лаврова о евреях и Гитлере

В МИД России ответили на критику министра иностранных дел Израиля Лапида, заявившего, что слова Сергея Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера и еврейском антисемитизме «непростительны и возмутительны». В российском внешнеполитическом ведомстве высказывания Лапида сочли антиисторическими.

«Не гарантия защиты от разгула неонацизма»

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. «В семье не без урода»: Израиль возмутили слова Лаврова о еврействе Гитлера Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. В нем он... 02 мая 15:47

В нем также отмечается, что «историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно» — «прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа».

«Еврейское происхождение президента – не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране… Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир», — считают в министерстве иностранных дел.

По мнению сотрудников российского внешнеполитического ведомства, в МИД Израиля не замечают, что «сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских».

В МИДе убеждены, что, несмотря на существование закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют.

«Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот, пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на «бандеровских» маршах, все потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости. Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», — заключили в российском ведомстве.

Возмущение Израиля

1 мая на сайте МИД РФ было опубликовано интервью министра иностранных дел России Сергея Лавра итальянской телекомпании Mediaset. Главу российского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, в которой президент – еврей.

«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз», — Заявил Лавров.

По его словам, Зеленский отверг возможность обсуждения демилитаризации и денацификации страны на переговорах, тем самым саботируя их.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Он (Зеленский – «Газета.Ru») выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал российский министр.

Своими заявлениями Лавров вызвал негодование Израиля. Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства.

«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — сообщили в израильском МИДе.

Слова Лаврова раскритиковали и многие израильские политики.

«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал глава МИД Израиля Яир Лапид.

Израильский телеканал Srugim сообщил, что председатель правления мемориального комплекса «Яд ва-Шем» Дани Даян назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера «необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения». Зеленский сообщил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, связанные... 03 мая 13:34

А министр связи Израиля Йоаз Гендель назвал слова российского министра «бредом, призванным оправдать ужасные действия русских на Украине», и подчеркнул, что не готов мириться с неуважением к жертвам холокоста, сообщает Politico.

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их намерения ошибочны… Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», — написал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в Twitter.

«Забыли уроки Второй мировой войны»

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram назвал слова Лаврова «антисемитским выпадом».

«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов», — возмутился Зеленский.

Украинский президент также считает, что «такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией как обычно?» — заключил украинский лидер.