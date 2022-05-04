Военная операция РФ на Украине. День 70-й

9:56

❗️Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в рамках новых санкций ЕС против РФ будет запрещено вещание трех крупных гостелеканалов РФ, сообщило агентство Reuters.

Она указала, что шестой пакет санкций против России будет представлен сегодня.

Глава Еврокомиссии также отметила, что в рамках новых санкций ЕС запретит импорт нефти из России.

Кроме того, Еврокомиссия предложит санкции против российских военных, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе».