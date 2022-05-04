«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер». Как Берлин не заметил оскорбления от посла Украины

В Германии разгорается скандал из-за оскорбления Олафа Шольца со стороны посла Украины Андрея Мельника. В бундестаге требуют от дипломата извинений за сравнение канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», официальный же Берлин никак не реагирует на выпады посла. Почему Мельнику сошли с рук оскорбления Шольца — в материале «Газеты.Ru».

В бундестаге крайне негативно восприняли высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца. Сразу несколько депутатов с разных флангов потребовали жесткой реакции на слова украинского дипломата, который назвал главу германского правительства «обиженной ливерной колбасой».

Соответствующее заявление Мельник сделал в ответ на отказ канцлера Германия посетить Киев из-за того, что украинские власти выступили против визита в страну немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера — он планировал приехать на Украину вместе с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии еще в середине апреля.

Так, депутат от «Левой партии» Севим Дагделен объявила, что власти Германии должны выслать из страны украинского посла после прямого оскорбления в адрес канцлера государства.

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала парламентарий на своей странице в Twitter. «Так делать нельзя»: Олаф Шольц отказался ехать на Украину из-за запрета на визит Штайнмайера Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины принять в Киеве президента Германии... 03 мая 10:55

Схожее мнение высказал и сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По его мнению, риторика Мельника безответственна и недипломатична.

«Нельзя мириться с такими провокациями и оскорблениями конституционных органов, не предпринимая никаких действий. Правительство ФРГ должно немедленно вызвать посла Мельника. Он хочет втянуть Германию в конфликт и утверждает, что «Третья мировая война уже началась», — указал Хрупалла.

Негативная реакция наблюдается и внутри правящей коалиции, в которую входят «Социал-демократическая партия» (СДПГ), «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» (СвДП). К примеру, вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий из СвДП потребовал от украинского дипломата уважать Шольца.

«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия», — отметил депутат.

В то же время бывший президент бундестага Вольфганг Тьерсе из СДПГ потребовал от Киева извиниться перед канцлером и президентом Германии. По его словам, решение Шольца по поездке на Украину вполне оправданно на фоне ситуации со Штайнмайером.

«Если с нашим федеральным президентом обращаются таким образом, канцлеру не разрешается выезжать в страну и притворяться, что ничего не произошло», — подчеркнул Тьерсе.

В немецких СМИ по-разному оценивают слова Мельника в отношении канцлера. Так, обозреватель Spiegel Александр Нойбахер отчасти поддержал позицию украинского посла. Он отметил, что несмотря на демарш в отношении Штайнмайера, в начале мая Киев посетил лидер ХДС Фридрих Мерц.

«Разве Мерц не предает федерального президента, когда тот едет в Киев? С одной стороны, да — меньше трех месяцев назад он тоже переизбрал Штайнмайера главой государства. С другой стороны, нет — в задачу лидера оппозиции не входит формировать вместе с канцлером обиженную Германию. Проблема не в Мерце, а в Шольце. Думаю, канцлеру следует забыть о дипломатическом инциденте со Штайнмайером и как можно скорее отправиться в Киев», — написал Нойбахер.

В то же время журналист Bild Франц Йозев Вагнер считает, что заявление украинского дипломата оскорбляет и унижает руководителя немецкого правительства. По его словам, канцлер ФРГ — «не ливерная колбаса».

«Нельзя оскорблять друзей. Это разрушает наше сообщество. Обиженная ливерная колбаса — это тот, кто дуется. А дуются только дети. Мой канцлер не дуется, он не ребенок»,

— подчеркнул журналист.

Будет ли Берлин отвечать Киеву

Германские власти во многом вынуждены терпеть оскорбления со стороны Украины, а потому ожидать жесткой реакции вряд ли стоит, считают эксперты.

«Шольц вынужден все это терпеть, потому что Украина — мальчик, который находится в беде, и даже если он плохо себя ведет, оскорблять и критиковать его нельзя.

Хотя в целом недовольство относительно Мельника в Германии растет, в том числе во фракции СДПГ. Отсутствие жесткой реакции на оскорбления со стороны посла Украины также можно объяснить некой договоренностью с партнерами по НАТО, как минимум с Великобританией и США, которые говорят Берлину потерпеть до окончания текущей ситуации. Потому что после сравнения канцлера с «обиженной ливерной колбасой», по сути, Мельник должен был за час вылететь из Берлина. Но Германия не хочет обострять отношения и продолжает терпеть», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». «Шольц держался до последнего, но уступил»: Германия поставит Украине тяжелое вооружение Германия приняла решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок «Гепард». «Газета.Ru»... 27 апреля 19:23

В целом ситуация вокруг Мельника вряд ли будет развиваться дальше риторических приемов с обеих сторон, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«Маловероятно, что нынешнему немецкому руководству удастся избавиться от скандального украинского посла. Канцлер находится под жестким давлением как со стороны заокеанских союзников, так и со стороны оппозиции внутри государства. Мельник пользуется поддержкой США и других сил Запада, выступающих за безоговорочную поддержку Киева, что позволяет ему чувствовать себя свободно в выражениях, в том числе и нелицеприятных. И Шольц находится в уязвимом положении: ему приходится лавировать и искать компромиссы. В итоге оскорбительные заявления остаются без какой-то серьезной реакции, хотя посол любой другой страны в подобной ситуации уже перестал бы исполнять свои обязанности в Германии», — пояснил эксперт.

Как Украина давит на Германию

Напряженность в отношениях Германии и Украины в связи с теми или иными заявлениями Мельника наблюдается с осени прошлого года, когда дипломат начал открыто критиковать Берлин за отказ от поставок оружия Киеву и сохранение поддержки газопровода «Северный поток — 2». Ситуация усугубилась с началом российской спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года, что привело к последовательным обвинениям в адрес ФРГ со стороны посла за «недостаточную поддержку».

Некоторые требования, поступающие от Киева, а также части западных государств, Берлин в итоге выполнил. В особенности это касается поставок тяжелых вооружений, от которых Шольц изначально воздерживался. В частности, ФРГ согласилась поставить Киеву самоходные зенитные установки Gepard и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitz 2000.

Как пишет Die Welt, немецкие власти изначально сформировали три условия по поставкам оружия Украине — они не должны сделать Германию и НАТО стороной конфликта, их следует проводить в тесной координации с союзниками, и они не могут ставить под угрозу безопасность ФРГ.

Последний принцип, по информации издания, Берлин уже нарушил, согласившись отправить Киеву артиллерийские установки, поскольку у бундесвера всего около 40 Panzerhaubitzen 2000 в рабочем состоянии и все они необходимы для обеспечения обороны государства.

Более того, решение по тяжелым вооружениям, согласно источникам Welt, было принято в обход рекомендаций военных советников и в большей степени стало политическим ответом на давление, которое оказывается на правительство Шольца как внутри страны со стороны оппозиции, так и со стороны партнеров государства.

К примеру, за усиление поддержки Украине не раз выступали представители партии «Зеленых», а также оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).

При этом против поставок именно тяжелого оружия выступает немало немцев, в том числе различных деятелей культуры, которые активно продвигают петицию за отказ от такого шага. Соответствующий документ размещен на сайте change.org и уже набрал более 200 тыс. подписей.

Главным аргументом противников поставок оружия Киеву является то, что накачка Украины вооружениями «может привести к Третьей мировой войне». Но пока власти ФРГ не собираются отказываться от своего решения. «Сигнал «партии войны»: Шольца могут отправить в отставку за позицию по Украине Позиция канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается поставлять Украине тяжелое вооружение, может... 21 апреля 21:17

Пойдет ли Берлин полностью на поводу у Киева

В подобных условиях можно предположить, что критика в адрес Берлина со стороны украинских политиков не только не приводит к ответной реакции, но и приносит определенный результат. Это касается не только поставок оружия — хоть канцлер и отказался от визита в Киев, вместо него в середине мая столицу Украины готовится посетить глава МИД ФРГ Анналена Бербок. То есть приезд высокопоставленного чиновника все же будет, несмотря на фактическое оскорбление президента ФРГ — отмену его поездки в апреле.

Однако, с точки зрения Владислава Белова, Киев все же не сможет добиться от Берлина полной реализации всех своих требований по поддержке Украины в условиях российской военной операции. По его мнению, даже поставки тяжелого оружия украинской стороны пока достаточно условные.

«Будут Gepard, но не очень понятно, вместе со снарядами или нет. Также никто на них не умеет ездить — и нужно несколько месяцев для обучения. И когда они реально поступят на позиции, не ясно.

Явно этого не произойдет в ближайшее время. По сути качественного изменения в подходах к поставкам не происходит, в итоге установками немцы фактически откупились», — считает эксперт.

Поэтому Киев вряд ли сможет заставить ФРГ реализовать все свои требования, продолжил Белов, к примеру, Шольц все еще призывает не вмешивать НАТО в украинский кризис, хотя Мельник и умоляет это сделать — канцлер Германии четко понимает «красные линии» и риски в военно-технической области.