Извинился ли Путин за слова Лаврова: версии России и Израиля

В канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщили, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре извинился за слова министра Сергея Лаврова о Гитлере и евреях. В Кремле пока не подтверждают эту информацию. Недовольство Тель-Авива вызвали высказывания главы МИД России о том, что лидер Третьего рейха «был на какую-то часть евреем» и что «евреи убивали евреев».

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

«Глава Российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости. Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин принес извинения за слова Лаврова о Гитлере, сообщил офис премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. И израильский премьер извинения принял. В заявлении Кремля об этом не сообщается, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что «темы разговора были перечислены в сообщении [Кремля]».

Путин и Беннет «состоятельно обменялись мнениями» о ситуации на Украине, в частности – на мариупольской «Азовстали».

«Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», — рассказали в Кремле.

В канун Дня Победы, который и в России, и в Израиле отмечают 9 мая, Путин и Беннет подчеркнули особое значение этой даты для россиян и израильтян. Две страны «бережно хранят историческую правду о событиях тех лет и чтят память всех павших, включая жертв Холокоста».

Путин напомнил, что из шести миллионов евреев, погибших в результате нацистских преступлений, гражданами СССР были 40%. Президент РФ также попросил премьера Израиля передать живущим в его стране ветеранам ВОВ пожелания здоровья и благополучия.

В свою очередь Нафтали Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом.

Кровь Гитлера

Разговор российского и израильского лидеров состоялся на фоне дипломатического скандала, разразившегося ранее. 1 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил итальянским журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».

Глава МИД заявил: «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь». Но это, отметил Лавров, «ничего не значит», ведь сам еврейский народ говорит, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».

МИД Израиля после этих слов Лаврова вызвал посла России Анатолия Викторова. По данным газеты The Jerusalem Post, Викторова пригласили на беседу с заместителем гендиректора отдела Евразии МИД Израиля Гари Кореном.

«Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными и возмутительными», — сообщила JP.

«Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», — подчеркнул Лапид.

Заявление Лаврова также раскритиковал главный раввин России Берл Лазар.

«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что ошибался. Я думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу», — заявил он.

3 мая МИД РФ в продолжение слов Лаврова опубликовал в своем Telegram-канале заявление «Об антисемитизме».

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — начинается заявление МИДа.

В нем также утверждается, что несмотря на существование закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют.

«Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот – пестуются», — подчеркнули в российском МИДе.