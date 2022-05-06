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Политика

Хроника энергетической Орбаниады. Что грозит Венгрии за демарш в санкционной политике ЕС

Венгрия может столкнуться с санкциями ЕС из-за нежелания отказаться от российской нефти

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Bernadett Szabo/Reuters
Только за прошедшие сутки венгерский премьер Виктор Орбан удостоился благодарности сразу от двух видных российских деятелей: зампред совбеза Дмитрий Медведева похвалил политика за отказ поддержать эмбарго на энергоносители из России; а представители РПЦ отметили «здравый» ход мыслей премьер-министра. Причина тому — отказ Будапешта поддержать отдельные пункты очередного европейского пакета санкций против Москвы. «Газета.Ru» разбиралась, грозят ли Венгрии последствия за отказ присоединится к нефтяному эмбарго, и есть ли у Брюсселя рычаги давления на Орбана.

Был бы Орбан, благодарность найдется

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал санкционную политику Евросоюза в отношении России. Особое недовольство политика вызвала инициатива наложить эмбарго на импорт российских энергоносителей. По его словам, чиновники в Брюсселе игнорируют тот факт, что страны Евросоюза находятся в совершенно разных условиях, и вносят инициативы, которые игнорируют индивидуальные параметры государств.

«Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», — заявил Орбан.

Он также выступил против включения российских церковных лидеров в санкционные списки. За эту позицию его уже успели отблагодарить в РПЦ.

Ремарки Орбана не должны вводит в заблуждение тех, кто автоматически записывает политика в круг близких сторонников России. Через два дня после начала спецоперации на территории Украины Орбан заверил коллег по ЕС, что не будет блокировать антироссийские санкции. Премьер-министр Венгрии сохранял эту позицию на протяжении пяти пакетов санкций. Свою риторику он сменил, лишь когда в Брюсселе всерьез заговорили о включении эмбарго на российские энергоносители в шестой пакет.

Глава правительства заявил, что санкции в отношении энергетического сектора России являются для Венгрии красной чертой, добавив, что его страна не будет поддерживать шестой пакет антироссийских санкций ЕС.

Последствия «демарша»

Отношения Венгрии с Евросоюзом испытывали ряд сложностей еще до начала российской военной операции. В своем обращении к возглавляемой им партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Орбан намекнул 13 февраля о возможном выходе Венгрии из ЕС

По его словам, Европейский союз, ведя «священную войну, джихад» и декларируя верховенство закона, отказывается признавать венгерское законодательство. Тогда камнем преткновения послужило решение венгерских властей внести поправки в национальное законодательство, касающееся мер против нелегальной иммиграции. Брюссель усмотрел в этом шаге нарушение Венгрией своих обязательств перед Евросоюзом.

Ранее в апреле Европейская комиссия анонсировала применение против Венгрии нового механизма, который, как ожидается, поставит финансирование Будапешта в зависимость от соблюдения принципов правового государства. Таким образом, Венгрии грозит сокращение или полное прекращение выплат из общих фондов за «самодеятельность» в области миграционного законодательства.

Теперь, когда Орбан открыто выступает против шестого пакета санкций, сценарий может повторится вновь, и Венгрия заплатит за свою позицию в прямом смысле этого слова.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Венгрия может не получить тех денег, которые Евросоюз выделяет на преодоление последствий COVID-19, поскольку у Брюсселя недостаточно ресурсов для оказания политического давления.

«Орбан в любом случае не поддержит шестой пакет санкций. Но Евросоюз под разного рода смешными предлогами урежет им дотации на восстановление после COVID-19. В реальности это будет связано с тем, что Орбан проводит ту политику, которая полезна для Будапешта. И эта политика окупается, поскольку Венгрия — одна из немногих стран, которая покупает газ по выгодной для себя цене», — рассказал Офицеров-Бельский «Газете.Ru».

Кроме того, считает эксперт, Брюссель заинтересован в выработке такого механизма, который позволил бы в будущем вводить санкции против стран-членов за ЕС в том случае, если они не захотят идти «по пути большинства».

«В Европе обсуждаются возможные санкционные меры для самих европейских стран, которые не следуют по пути большинства.

У брюссельской бюрократии есть заинтересованность в том, чтобы эти инструменты появились. Давление, которое оказывается на Венгрию, заставляет многие другие страны просчитывать риски, прежде чем выступать против антироссийских санкций», — отметил эксперт.

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Венгрия — далеко не единственная страна в ЕС, которая не хочет вводить ограничения в торговле энергоресурсами с Россией.

«В Германии существует схожее мнение, — отметил Бордачев. Но политическое положение Орбана таково, что он может говорить об этом открыто».

По словам эксперта, на фоне общей разобщённости стран-членов ЕС по вопросу эмбарго на импорт российской нефти, Венгрия вряд ли столкнется с негативными последствиями из-за твердой позиции Орбана.

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