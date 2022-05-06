Хроника энергетической Орбаниады. Что грозит Венгрии за демарш в санкционной политике ЕС

Только за прошедшие сутки венгерский премьер Виктор Орбан удостоился благодарности сразу от двух видных российских деятелей: зампред совбеза Дмитрий Медведева похвалил политика за отказ поддержать эмбарго на энергоносители из России; а представители РПЦ отметили «здравый» ход мыслей премьер-министра. Причина тому — отказ Будапешта поддержать отдельные пункты очередного европейского пакета санкций против Москвы. «Газета.Ru» разбиралась, грозят ли Венгрии последствия за отказ присоединится к нефтяному эмбарго, и есть ли у Брюсселя рычаги давления на Орбана.

Был бы Орбан, благодарность найдется

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал санкционную политику Евросоюза в отношении России. Особое недовольство политика вызвала инициатива наложить эмбарго на импорт российских энергоносителей. По его словам, чиновники в Брюсселе игнорируют тот факт, что страны Евросоюза находятся в совершенно разных условиях, и вносят инициативы, которые игнорируют индивидуальные параметры государств.

«Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», — заявил Орбан.

Он также выступил против включения российских церковных лидеров в санкционные списки. За эту позицию его уже успели отблагодарить в РПЦ.

Ремарки Орбана не должны вводит в заблуждение тех, кто автоматически записывает политика в круг близких сторонников России. Через два дня после начала спецоперации на территории Украины Орбан заверил коллег по ЕС, что не будет блокировать антироссийские санкции. Премьер-министр Венгрии сохранял эту позицию на протяжении пяти пакетов санкций. Свою риторику он сменил, лишь когда в Брюсселе всерьез заговорили о включении эмбарго на российские энергоносители в шестой пакет.

Глава правительства заявил, что санкции в отношении энергетического сектора России являются для Венгрии красной чертой, добавив, что его страна не будет поддерживать шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Насколько Венгрия зависима от российских энергоносителей Венгрия импортирует российскую нефть в рамках контракта, который действует до 2023 года. По некоторым данным, российское топливо занимает около 58% в венгерском импорте. Читать дальше

Последствия «демарша»

Отношения Венгрии с Евросоюзом испытывали ряд сложностей еще до начала российской военной операции. В своем обращении к возглавляемой им партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Орбан намекнул 13 февраля о возможном выходе Венгрии из ЕС

По его словам, Европейский союз, ведя «священную войну, джихад» и декларируя верховенство закона, отказывается признавать венгерское законодательство. Тогда камнем преткновения послужило решение венгерских властей внести поправки в национальное законодательство, касающееся мер против нелегальной иммиграции. Брюссель усмотрел в этом шаге нарушение Венгрией своих обязательств перед Евросоюзом.

Ранее в апреле Европейская комиссия анонсировала применение против Венгрии нового механизма, который, как ожидается, поставит финансирование Будапешта в зависимость от соблюдения принципов правового государства. Таким образом, Венгрии грозит сокращение или полное прекращение выплат из общих фондов за «самодеятельность» в области миграционного законодательства.

Теперь, когда Орбан открыто выступает против шестого пакета санкций, сценарий может повторится вновь, и Венгрия заплатит за свою позицию в прямом смысле этого слова.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Венгрия может не получить тех денег, которые Евросоюз выделяет на преодоление последствий COVID-19, поскольку у Брюсселя недостаточно ресурсов для оказания политического давления.

«Орбан в любом случае не поддержит шестой пакет санкций. Но Евросоюз под разного рода смешными предлогами урежет им дотации на восстановление после COVID-19. В реальности это будет связано с тем, что Орбан проводит ту политику, которая полезна для Будапешта. И эта политика окупается, поскольку Венгрия — одна из немногих стран, которая покупает газ по выгодной для себя цене», — рассказал Офицеров-Бельский «Газете.Ru».

Кроме того, считает эксперт, Брюссель заинтересован в выработке такого механизма, который позволил бы в будущем вводить санкции против стран-членов за ЕС в том случае, если они не захотят идти «по пути большинства».

«В Европе обсуждаются возможные санкционные меры для самих европейских стран, которые не следуют по пути большинства.

У брюссельской бюрократии есть заинтересованность в том, чтобы эти инструменты появились. Давление, которое оказывается на Венгрию, заставляет многие другие страны просчитывать риски, прежде чем выступать против антироссийских санкций», — отметил эксперт.

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Венгрия — далеко не единственная страна в ЕС, которая не хочет вводить ограничения в торговле энергоресурсами с Россией.

«В Германии существует схожее мнение, — отметил Бордачев. Но политическое положение Орбана таково, что он может говорить об этом открыто».

По словам эксперта, на фоне общей разобщённости стран-членов ЕС по вопросу эмбарго на импорт российской нефти, Венгрия вряд ли столкнется с негативными последствиями из-за твердой позиции Орбана.