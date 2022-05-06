Украина начинает «десоветизацию». С чем будут бороться

Демонтаж монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов в Киеве, 26 апреля 2022 года

Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины». За принятие документа проголосовали 293 депутата Верховной рады. Согласно закону, в стране отменят почти 1 200 актов органов власти СССР, проработают новые Административный, Трудовой и Жилищный кодексы, а также уберут все упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции» и о Советском Союзе.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины». «Состояние стагнации». Как российско-украинские переговоры зашли в тупик В МИД России заявили о стагнации в российско-украинских переговорах. По мнению ведомства... 06 мая 15:42

«Благодарю всех коллег — народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие», — сказал Стефанчук.

Председатель парламента рассказал, что в украинском законодательстве больше нет упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции» и ссылок на программы, разработанные Коммунистической партией.

«Вычищено почти 1 200 актов органов государственной власти и управления СССР и Украинской ССР. Дано поручение кабинету министров Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне», — отметил Стефанчук.

Документ предусматривает изменения в терминологии законов и нормативных актов, которые действуют на Украине с советских времен. Например, некоторые слова и словосочетания в документах подлежат замене: «народное хозяйство» поменяют на «экономика Украины», «рабочие» на «работники», «агрегаты» на «оборудование». Закон также предписывает исключить из украинских нормативных актов упоминания об СССР и РСФСР, а название «Украинская ССР» изменить на «Украина».

Согласно принятому закону, на Украине больше не применяются акты, принятые государственными органами СССР и Украинской ССР, кроме тех, которые не противоречат действующей Конституции Украины и закону о правопреемстве.

Правительство страны должно будет проработать новые Административный, Трудовой и Жилищный кодексы.

По словам спикера Рады, принятие закона позволило сделать то, что не удавалось депутатам за последние 30 лет независимости.

Верховная рада приняла закон о «десоветизации» украинского законодательства 21 апреля. За него проголосовали 293 депутата из 450.

Последовательная «декоммунизация»

Украина с 2014 года ведет политику по «декоммунизации» страны, в рамках которой власти запретили деятельность Коммунистической партии и демонтировали несколько памятников советским партийным и государственным деятелям. В стране также переименовывают топонимы «коммунистического происхождения». Новый закон о «десоветизации» стал продолжением закона о «декоммунизации», который на Украине приняли в 2015 году. Украина может выйти из соглашения о героизме народов стран СНГ Кабмин Украины инициировал выход страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме... 23 февраля 19:13

28 апреля 2022 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, согласно которому страна выйдет из соглашения СНГ об увековечивании памяти об участниках Великой Отечественной войны.

В пояснительной записке к документу сказано, что необходимость выйти из соглашения появилась, «учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, как одной из стран участниц указанного соглашения, существенные отличия на Украине и других странах участниц соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны».

В частности, 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения под лозунгом «Никогда снова», а 9 мая — как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме того, на рассмотрение в парламент в начале апреля внесли законопроект, который предлагает запретить использовать на Украине географические названия, связанные с Россией, ее историей и выдающимися деятелями.

Авторы документа считают, что его принятие уменьшит влияние Москвы «на внутреннюю политику Украинского государства и мировоззрение граждан».

МИД России неоднократно критиковал украинскую политику в этом направлении, называя ее «антироссийской», а президент РФ Владимир Путин заявлял о превращении Украины в «анти-Россию» и создании «недругами» России нового геополитического оружия.