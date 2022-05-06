«Будем жить вместе». Как Москва делает Херсонщину российской

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе визита в Херсон заявил, что Россия навсегда пришла в регион. Он подчеркнул, что статус и судьбу области определят ее жители. Херсонщина находится под контролем российской армии с марта, а с 1 мая регион перешел в рублевую зону с намерением постепенно отказаться от гривны. В области вещает российское радио и телевидение, но власти отрицают возможность проведения референдума о независимости или присоединении к РФ.

Россия пришла в Херсонскую область Украины навсегда, однако статус региона будут определять его жители, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Военная операция РФ на Украине. День 72-й На окраинах Северодонецка идут бои. Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной... 06 мая 19:49

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — заявил Турчак, общаясь с жителями города.

«Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми», — отметил политик. Он также предложил не забегать вперед в вопросе о статусе региона, указав, что «в любом случае» его определят жители.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион уже является неотъемлемой частью «большой семьи» России.

«Мы как и прежде будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь именно в Херсонской области, у Черного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации», — сказал чиновник.

По его словам, сегодня уже можно свободно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории России.

Минобороны РФ объявило о полном контроле над Херсонской областью в середине марта, а 9 апреля над городской администрацией подняли российский флаг.

Сейчас на территории области действует российская военная комендатура и военно-гражданская администрация. В конце апреля новым мэром Херсона был назначен Александр Кобец, а главой области стал Владимир Сальдо, руководивший ее столицей до 2012 года.

Украинский губернатор Геннадий Латуга покинул регион, а украинский мэр города Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с российскими войсками.

Переход на рубли

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил, что регион с 1 мая переходит в рублевую зону. При этом предусмотрен переходный период около 4-5 месяцев, в течение которого в регионе будет ходить и рубль, и гривна. «Состояние стагнации». Как российско-украинские переговоры зашли в тупик В МИД России заявили о стагнации в российско-украинских переговорах. По мнению ведомства... 06 мая 15:42

«Пенсионный фонд, казначейство покинули территорию Херсонской области. <...> Соответственно, люди остались сегодня без выплат, без денежной массы, поэтому с 1 мая нами планируется введение рублевой зоны [для оказания] помощи, прежде всего, пенсионерам, социально незащищенным слоям населения и, конечно же, бюджетным работникам», — объяснил причину перехода на рубли Стремоусов.

По его словам, в области действует двойной ценник, стоимость товаров указывается в рублях и в гривнах.

«Но, как показывает практика, у людей сегодня ни рублей, ни гривен в достаточном количестве нет», — отметил он.

Рубли принимают на рынках, в магазинах и на заправках, рассказал РБК глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Сейчас торговый канал только один — с Крымом. И покупать продукты питания и предметы жизнедеятельности можно только за российские рубли», — объяснил он.

Российское телевидение и радио

РБК указывает, что в городе и области уже больше месяца вещают российские радиостанции и телеканалы, в том числе «Россия 24». «Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Требуем прекратить сопротивление» Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Он рассказал... 02 мая 10:26

22 апреля РИА «Новости» сообщили, что в Херсоне заработали российские телеканалы первых двух мультиплексов.

В частности, в город на юге Украины пришли Первый канал, все каналы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура»), НТВ, Пятый канал, «Матч ТВ», «Карусель», ОТР и ТВЦ.

Также начали вещание РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ.

На территории Херсона работает семь радиостанций — «Вести ФМ», Радио России, радио «Звезда», «Казак ФМ», Русское радио, радио «Муз-ТВ», «Радио Шоколад».

Открытие центра «Единой России»

«Единая Россия» объявила о намерении открыть в Херсоне центр для обеспечения доставки гуманитарной помощи местным жителям.

Андрей Турчак сообщил, что в Херсон «в ближайшее время приедут волонтеры «Единой России».

«В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов, реализуем проект «Подарок ветерану». Все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой категории, получат подарки. И денежные выплаты от президента РФ», — сказал политик.

Планы о референдуме

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что возвращение региона обратно под контроль Украины исключено. Шефство Запада и план Маршалла. Как Зеленский намерен восстанавливать Украину Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны взять шефство над пострадавшими в ходе... 05 мая 20:43

«Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», — сказал Стремоусов.

По его словам, будущее Херсонской области — «перспективное и без каких-либо страхов».

Он опроверг сообщения украинских СМИ о планах провести в регионе референдум и создать Херсонскую народную республику. По его мнению, информация об этом распространяется для запугивания населения.

Еще 12 марта прокуратура Херсонской области утверждала, что Россия планирует провести референдум о создании Херсонской народной республики по аналогии с ДНР и ЛНР. В тот же день Херсонский облсовет заявил, что не признает попыток создать на территории Херсонщины народную республику.

Глава администрации Херсонской области также сказал, что не знает о планах проведения референдума в регионе. По его словам, регион «остается территорией Херсонской области, находящейся под контролем военных, поэтому и назначение гражданских лиц в военно-гражданскую администрацию, тех, кто сейчас работает, производится военным комендантом».

При этом глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 23 апреля заявил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России по итогам референдума. По его словам, это прежде всего касается территории Херсонской и приазовской части Запорожской области. Форманчук утверждал, что Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в ее состав, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.

В то же время в МИД России заявили, что не имеют сведений о возможном референдуме.

Кремль неоднократно заявлял, что у него нет планов оккупации регионов Украины или смены власти в ней.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — говорил Владимир Путин в день начала военной операции, 24 февраля.