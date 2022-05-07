Военная операция России на Украине. День 73-й

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении из украинского плена 11 моряков с судна «Авангард».
Западные банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка, пишет Financial Times.
МВД России предлагает сократить до 15 рабочих дней срок включения жителей ДНР и ЛНР в программу переселения в РФ. Сейчас срок составляет 60 дней.
⚡️Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации, заявил РИА «Новости» заместитель председателя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал он.
По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.
Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке.
Ранее счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, а другие банки в США отказывались открывать для них счета.
Президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн. Вашингтон поставит Киеву артиллерийские боеприпасы и радары.