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Политика

Военная операция России на Украине. День 73-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 73-й день

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Джо Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн. Вашингтон поставит Киеву артиллерийские боеприпасы и радары. Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Он также пообещал, что власти больше не допустят блокад Крыма. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:40

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении из украинского плена 11 моряков с судна «Авангард».

8:37

Бои идут в пригороде Северодонецка, сообщили в Народной милиции ЛНР.

8:29

Россия выплатила пенсионерам и бюджетникам на Украине более 80 млн рублей, сообщает ТАСС.

8:26

8:22

Западные банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка, пишет Financial Times.

8:20

МВД России предлагает сократить до 15 рабочих дней срок включения жителей ДНР и ЛНР в программу переселения в РФ. Сейчас срок составляет 60 дней.

8:16

⚡️Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации, заявил РИА «Новости» заместитель председателя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал он.

По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.

8:12

8:10

Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке.

Ранее счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, а другие банки в США отказывались открывать для них счета.

8:07

Президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн. Вашингтон поставит Киеву артиллерийские боеприпасы и радары.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 73-го дня военной операции РФ на Украине.

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