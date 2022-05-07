Военная операция России на Украине. День 73-й

8:16

⚡️Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации, заявил РИА «Новости» заместитель председателя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал он.

По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.