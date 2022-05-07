«Это пощечина Украине». Посол оценил запрет украинских флагов в Берлине 9 мая

Украинский посол в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал решение берлинской полиции, которая запретила приносить флаги Украины и России к военным мемориалам 9 мая. По его мнению, так полиция уравняла между собой Россию и Украину. Это можно расценить как «отсутствие такта» и «пощечину Украине и украинскому народу», заявил Мельник.

Посол Украины сообщил, что украинская сторона «шокирована» решением берлинской полиции ограничить использование украинских флагов 9 мая,передает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. <...> Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением», — сказал украинский дипломат.

Полиция Берлина одновременно ввела тот же запрет на российский флаг, и Мельник считает, что так в Германии приравняли друг к другу «нацию-жертву», то есть Украину, и «преступников», то есть, Россию. По словам Мельника, можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но подобное сравнение — «просто возмутительно». Как предупредил посол, на этом фоне все заверения бундестага в солидарности с Украиной — пустой звук. «Он делал для Украины больше других». В ФРГ вступились за отвергнутого Киевом президента Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свое время сделал для Украины больше всех остальных... 17 апреля 19:16

Мельник призвал мэра Берлина Франциску Гиффай «немедленно отменить это сомнительное решение».

Берлинская полиция запретила в период с 8 по 9 мая использовать некоторую российскую и украинскую символики на территории мемориалов, посвященных Второй мировой войне, и «в непосредственной близости» от них. Конкретно речь идет о флагах России, СССР, ДНР и ЛНР, Украины, георгиевской ленте, буквах V и Z. Кроме того, нельзя появляться в этих местах в военной форме или носить части обмундирования, надевать военные знаки отличия. Также нельзя будет играть и петь русские/украинские марши и военные песни. Шольц рассказал, какое мирное соглашение Германия ждет по Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине необходимо такое мирное соглашение, которое позволит ей... 22 апреля 15:45

Этот запрет не касается ветеранов Второй мировой, дипломатов, государственных представителей и делегаций. С них сняты ограничения, чтобы они могли «почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии», пояснила полиция.

Посольство России сообщило, что 8 и 9 мая возложит венки и цветы к мемориалам павшим советским воинам в трех районах Берлина. «Представители посольства и других государственных учреждений России также почтят память жертв нацизма. Они намерены посетить важнейшие памятные места бывших концлагерей и крупнейшие захоронения воинов Красной Армии и подневольных рабочих», — рассказало посольство. Там уточнили, что точное время памятных мероприятий не будет обнародовано из соображений безопасности. «У Украины есть возможность нанести удар по Крымскому мосту» Представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что Украина может нанести... 07 мая 14:12

Посольство Украины планирует 8 мая возложить венок к тому же советскому военному мемориалу, который посетят и российские дипломаты (в районе Тиргартен).

«Он канцлер, а не колбаса». Как раньше Мельник критиковал немецкие власти

Украинский посол в Германии отметился рядом громких высказываний насчет отношений Германии, Украины и России. Так, в начале января он заявил, что Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль». В начале апреля посол обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в слишком тесных связях с Россией.

«Такт — это незнакомое Штайнмайеру слово, по крайней мере тогда, когда речь идет об Украине. Отношения с Россией для него — нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли», — считает дипломат.

В начале мая посол назвал канцлера Германия Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что тот отказался от поездки в Киев (после того, как украинские власти не пригласили в Киев немецкого президента). «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину , это не детский сад», — сообщил Мельник.

Последние слова Мельника возмутили вице-президента Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганга Кубицки.

«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать», — подчеркнул вице-президент.

Однако Мельник отказался извиняться. «Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Для нас непонятно, почему люди здесь [в Германии] продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? Речь идет не о том, чувствует себя кто-то оскорбленным или нет, речь о том, помогут ли нам спасти людей», — пояснил украинский дипломат.

Он также заявил, что проблема насчет высказываний против Шольца была «урегулирована в телефонном разговоре» между президентами Германии и Украины. В ходе беседы 5 мая они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Берлин поддерживает Киев. Со своей стороны, Зеленский пригласил политика вместе с высшим руководством ФРГ на Украину.