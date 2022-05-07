Завершена эвакуация гражданских с территории «Азовстали»

Украинская вице-премьер Ирина Верещук 7 мая сообщила, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые. Минобороны России со своей стороны передало, что за последние три дня с предприятия вывели 51 человека. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в субботу была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». В конце апреля Верещук уточняла, что на предприятии остаются около 1 тыс. гражданских. После личных переговоров генсека ООН с президентами Украины и России с территории завода стали открывать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Как проходит эвакуация — в обзоре «Газеты.Ru».

Вице-премьер Украины 7 мая сообщила, что с «Азовстали» удалось вывести всех женщин, детей и пожилых.

«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из «Азовстали» эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала она в Telegram.

Как договаривались об эвакуации с «Азовстали»

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин 18 апреля сказал, что на территории «Азовстали» укрываются около 1 тыс. мирных жителей. Позже, 21 апреля Верещук подтвердила, что на заводе остаются «около 1000 гражданских и 500 раненых военных». «Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината «Азовсталь», — призвала она.

После этого Зеленский 23 апреля пообещал, что Киев выйдет из любых переговоров с Москвой, если «будут уничтожены наши люди в Мариуполе». Позже он повторил эту позицию 6 мая, сказав, что гибель украинских военных и гражданских на «Азовстали» исключит дальнейшие переговоры с РФ. «Если они убьют людей, которых можно гуманитарно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне», — пояснил украинский президент. На «Азовстали» вновь начались обстрелы В украинском Мариуполе в районе комбината «Азовсталь», где остаются украинские... 02 мая 23:12

Верещук в апреле уточняла, что Украина призывает открыть гуманитарный коридор для вывода с завода именно гражданских: «женщин, детей и пожилых людей», а коридор «для сдачи в плен» не нужен, поскольку украинские военные на «Азовстали» не хотят сдаваться. Киев попросил о помощи в организации такого коридора ООН.

«Мы обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из «Азовстали» для гражданских лиц. В частности, мы просим, ​​чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста», — передала Верещук 25 апреля.

Зеленский и высшее руководство Украины 28 апреля лично встретились с генсеком ООН Антониу Гутерришем и обсудили «гуманитарную операцию по Мариуполю и «Азовстали» в частности». Во время совместного брифинга Зеленский сообщил, что «Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали», из Мариуполя и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей». Военная операция России на Украине. День 73-й Минобороны России сообщило, что всех мирных жителей эвакуировали с территории завода «Азовсталь»... 08 мая 00:01

Украинский президент подчеркивал, что необходимо согласие России на эвакуацию. До Зеленского с Гутерришем 26 апреля встретился в Москве президент России Владимир Путин. На встрече Путин заявил, что если на «Азовстали» есть гражданские, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». В офисе генсека позже сообщили, что российский президент «в принципе согласился» на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

Как проходит эвакуация

Зеленский сообщил о начале эвакуации с «Азовстали» 1 мая. «Началась эвакуация гражданских из «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную [Украине] территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье», — рассказал президент.

По словам Зеленского, организовать гуманитарный коридор с завода было «очень сложно», потребовались несколько недель переговоров и несколько неудачных попыток вывести оттуда людей. «Впервые на этой территории были два дня прекращения огня», — уточнил он 1 мая.

Минобороны России со своей стороны сообщило, что 30 апреля с «Азовстали» вышли 21 человек, 1 мая — еще 80 гражданских. Из них в общей сложности 32 человека «добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике». Остальные 69 беженцев захотели отправиться на территорию под контролем Украины. Их передали представителям ООН и Международного комитета красного креста, в составе автоколонны они выехали в Запорожье.

Мариупольский городской совет 3 мая резюмировал, что всего с «Азовстали» в Запорожье прибыли 156 человек.

Вице-премьер Украины 1 мая отметила, что ситуация на заводе «приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты».

Позже в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая российские военные в дневное время будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» в направлении как России, так и Украины.

Накануне, 6 мая Верещук рассказала, что с комбината удалось вывести еще 50 женщин, детей и пожилых людей. Она указала, что в районе завода уже не соблюдается режим прекращения огня, идут «бои и другие провокации», что осложняет эвакуацию.

Минобороны РФ сообщило, что за период с 5 по 7 мая с предприятия эвакуировали 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей).

Кроме того, генсек ООН 6 мая сообщал, что всего во время совместной операции ООН и Красного Креста с заблокированного комбината и прилегающих территорий были вывезены около 500 человек. В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что за сутки из Мариуполя были эвакуированы 518 человек, среди них 67 детей.