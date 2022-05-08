Нефть, оружие, поражение России. О чем «Большая семерка» договорилась с Зеленским

Главы стран «Большой семерки» подтвердили, что поддерживают Украину во время спецоперации России на Украине и «не дадут победить» Москве. Для этого они продолжат оказывать Киеву военную и финансовую помощь, а также усилят санкции против банков России и финансовых элит, которые поддерживают политику президента Владимира Путина и «проматывают ресурсы россиян». На публикацию документа уже отреагировали в Госдуме — спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил о «признании успехов специальной военной операции ВС РФ».

Лидеры стран G7 провели переговоры по видеосвязи, в них также участвовал украинский президент Владимир Зеленский — они обсуждали ответные меры на действия России на Украине. Консультации продлились немногим больше часа.

По итогам видеоконференции «Большая семерка» выпустила коммюнике, в котором заявила, что «не допустит победы» России. Под документом подписались Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», – приводит ТАСС цитату из заявления лидеров стран.

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Участники встречи заверили Зеленского в своей солидарности с ним, дальнейшей поддержке обороноспособности Украины и готовности «взять на себя новые обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее таким образом, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и остановить будущие акты агрессии». А также пообещали улучшать ее экономическую, энергетическую и информационную безопасность.

В качестве финансовой помощи власти западных стран готовы «предоставить поддержку на сумму более $24 млрд» в виде финансовых средств и материальных активов.

«В предстоящие недели мы увеличим нашу общую краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть бреши в финансировании и обеспечении базовых услуг народу страны», – говорится в заявлении.

В рамках обсуждения ситуации на Украине участники затронули и тему антироссийских санкций.

Западные союзники Киева обязались постепенно сократить свою энергозависимость от России. В частности, это касается российской нефти – все страны G7 поддержали «поэтапное свертывание или введения запрета на импорт» топлива. Утверждается, что это будет происходить своевременно и упорядоченно, чтобы была возможность найти альтернативу. В том числе рассматривается вариант перехода на экологически чистую энергетику.

Частные компании, как решила «Большая семерка», должны перестать «обеспечивать средствами российский режим».

Среди планируемых мер давления на Россию в связи со спецоперацией на Украине – продолжение санкционной политики против российских банков. Запад считает, что уже сейчас «способность страны финансировать свою агрессию значительно подорвана».

Кроме того, лидеры стран «Большой семерки» хотят еще сильнее воздействовать на представителей финансовых элит, которые поддерживают российского президента Владимира Путина «в его военных усилиях и проматывают ресурсы российского народа».

Зеленский во время видеоконференции подчеркнул, что Киев стремится полностью вывести силы России со всей территории Украины, а также получить гарантии на «возможность защищать себя в будущем».

Президент Украины обратил внимание коллег на то, что он полагается на них в вопросе «оказания необходимой помощи в сфере обороноспособности».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что «миру необходимо делать больше и действовать быстрее, оказывая поддержку Украине».

«Украине было необходимо получить оружие, которое позволило бы ей не только удерживать свою территорию, но и отвоевывать ее обратно», – приводятся его слова в коммюнике (по ТАСС).

На своей странице в Twitter политик позже написал, что его страна не забудет «уважение к тем, кто сражался в конфликтах прошлого, укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины в его борьбе».

«В этот День победы в Европе, когда мы вспоминаем отдавших жизни за нашу свободу, мы думаем и о тех, кто теперь страдает из-за незаконного вторжения России на Украину», – написал Джонсон.

На публикацию документа G7 о «недопущении победы России» уже ответили в Москве — спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал документ «признанием успехов специальной военной операции ВС РФ».

«Против чего они выступают? Демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение», – написал он и добавил, что «Россия разрушила планы по расширению НАТО на восток».