Бибилов признал поражение и пожелал удачи Гаглоеву. Итоги выборов в Южной Осетии

В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися — явка составила 68,2%. Лидирует оппозиционер Алан Гаглоев с 59% голосов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уже признал свое поражение, а эксперты указали на необходимость политических реформ, назвав это основной задачей будущего главы государства. Гаглоев заявил, что на посту президента готов поднимать планку развития отношений с Россией.

Второй тур выборов президента республики Южная Осетия завершился лидерством оппозиционного кандидата, 41-летнего лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. После подсчета 18% протоколов он набирает 59,21% голосов. Действующего главу государства Анатолия Бибилова поддержали 37% избирателей. И он уже признал свое поражение: Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении к России... 09 мая 10:20

«Я хочу поблагодарить всех граждан республики, которые выполнили свой гражданский долг, пришли на выборы и проголосовали. Особую благодарность хочу выразить тем избирателям, которые меня понимали и поддержали — огромное всем вам спасибо!

Вы знаете, что я неоднократно говорил и на дебатах, и на встречах с жителями республики: для меня выбор народа не подлежит сомнению. Я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда. Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете.

Я желаю Алану Эдуардовичу Гаглоеву успешной работы во благо народа республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится», — сказал Бибилов.

Он добавил, что 9 мая всем жителям республики предстоит отметить 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «Парад Победы, «Бессмертный полк» — это святое для каждого осетина мероприятие. Мы должны отдать дань памяти и уважения тем героическим поступкам, на которых мы все вместе воспитывались, нашим освободителям. Всех поздравляю с этим великим праздником! Всем нам успехов и процветания!» — заключил нынешний глава республики. «Будет новая дата»: Южная Осетия не станет выбирать президента в четверг Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов, который должен был пройти... 23 апреля 16:38

Сформировать новую команду

В свою очередь, Алан Гаглоев заявил, что чувствует гордость за выбор народа республики, а также за то, что его соперник по второму туру Анатолий Бибилов признал результаты выборов.

«Испытываю чувство гордости за народ, за то, что народ высказал свое мнение, и за то, что Анатолий Ильич признал выборы. Хочу высказать народу огромное спасибо за поддержку и доверие. Будем формировать новую команду», — сказал политик.

Он отметил, что на посту главы республики намерен повышать планку развития отношений с Россией.

«Мы готовы поднимать планку в отношениях с нашим стратегическим партнером. Наращивать наработки с Россией, которые уже есть в самых различных сферах нашего взаимодействия», — приводит его слова ТАСС. Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Осетии, кандидат в президенты республики и... 09 мая 10:20

Предсказуемыми назвал результаты голосования в Южной Осетии первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«На мой взгляд, они были очевидны после первого тура. Мне кажется, что надо поблагодарить уходящего президента за его работу и понимать, что любой политический деятель, получивший голоса избирателей и выигравший выборы в Южной Осетии, будет придерживаться курса на сотрудничество с Россией во всех сферах жизни республики», — сказал он «Газете.Ru».

Интересно, что пять лет назад, на выборах 2017 года Гаглоев набрал около 11% голосов, тогда как Бибилов победил уже в первом туре, заручившись поддержкой почти 55% избирателей.

Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в Цхинвале. Женат, воспитывает двоих детей. С 2004 по 2017 год служил в Комитете государственной безопасности Южной Осетии, откуда уволился в звании подполковника. Перед выборами-2022 он заявлял, что рассчитывает на победу, но готов согласиться с проигрышем «по итогам честного голосования».

На этот раз в первом туре Гаглоев оказался лидером гонки, получив 36,9% голосов. Бибилов же занял второе место с 33,5%.

Явка и нарушения

Явка во втором туре составила 68,2%, сообщила член ЦИК республики Фатима Джиоева. Она уточнила, что эти данные не учитывают результатов голосования за пределами Южной Осетии.

Генпрокуратура республики не фиксировала никаких сообщений от кандидатов и партий о нарушениях, утверждает глава ведомства Магомед Багаев. Однако он уточнил, что в правоохранительные органы поступило одно заявление от международных наблюдателей. Оно касается воспрепятствования передвижению по Цхинвалу, его рассматривают. В Южной Осетии отменили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил решение Центральной избирательной комиссии республики провести второй... 23 апреля 16:38

Начальник управления охраны общественного порядка МВД Южной Осетии Маир Гаглоев пояснил, что международные наблюдатели заявили о противозаконном вмешательстве в их работу.

Председатель ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что жалобы о нарушениях в ходе выборов поступили, но они не могут повлиять на итоги голосования.

Член российской делегации наблюдателей в Цхинвале и депутат парламента республики Северная Осетия — Алания Виталий Чельдиев уточнял, что во время посещения избирательных участков на двух из них наблюдатели от кандидатов сообщили о нарушениях. По его словам, «Южная Осетия доказала, что имеет прекрасный избирательный опыт».

В свою очередь, глава делегации Совфеда, член комитета по международным делам Сергей Цеков рассказал, что избирательное законодательство республики «может быть примером для многих других государств, которые, в частности, пытаются учить и Южную Осетию, и РФ». Сенатор добавил, что делегация «абсолютно положительно» оценила процедуру голосования.

Будет ли референдум

Cпустя некоторое время после выборов в Южной Осетии планируется провести референдум об объединении с Россией. Южная Осетия не выбрала президента в один тур В Южной Осетии прошли президентские выборы. Действующий глава республики Анатолий Бибилов и кандидат от... 09 мая 08:36

После своего поражения Анатолий Бибилов заявил, что плебисцит состоится, все необходимые документы собраны и поданы в Центризбирком.

«Референдум будет. В ЦИК должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, референдум по вопросу вхождения республики в состав РФ намечен на май-июнь 2022 года — после президентских выборов, принесения избранным главой государства присяги и соответствующих процедур. Бибилов заявлял, что в Южной Осетии могут пройти два плебисцита: первый — по вопросу присоединения к России, а второй — по вопросу объединения с Северной Осетией.

По словам депутата Затулина, в вопросе присоединения республики к РФ «все зависит от того, как на это отреагирует Россия, будет ли это способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе или же это станет спусковым крючком каких-то потрясений».

«Я думаю, что на данный момент никакая угроза над Южной Осетией не висит, не грозит ей. Понимаю, что в Южной Осетии многие в самом деле стремятся решить этот вопрос, объединиться не только с Россией, но и в России с Северной Осетией, чтобы Осетия перестала быть Северной и Южной. Но мы должны внимательно посмотреть на то, что происходит на Кавказе. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду», — полагает Затулин.

Реформы в политической системе

В республике давно говорят о том, что политическая система страны нуждается в реформах, отмечают эксперты. По их оценкам, Гаглоев должен сделать упор в первую очередь на это. Военная операция России на Украине. День 75-й По всей России и в Москве проходят торжества по случаю 77-й годовщины Победы в Великой... 09 мая 11:11

«Победитель должен понимать, что Южной Осетии нужны реальные системные реформы. Он говорил о том, что соберет правительство народного единства, в которое войдут все здоровые общественно-политические силы, он не должен от этого отказаться. Он должен понимать, что его успех на должности президента зависит от того, насколько эффективно будут проведены реформы в политической системе страны», — заявил лидер партии «Фадыбаста» Вячеслав Гобозов.

По его словам, в реформе нуждается и сам институт президентства. «Эти выборы показали нам все прорехи, которые существуют в нашем законодательстве, не только в выборном», — заключил он.

Как рассказал политолог Алан Джуссоев, «чисто технически выборы провели очень хорошо». «Лично мое ожидание, что наша пророссийская политика, которая есть, ведется в Южной Осетии, что никакого отклонения от нее не будет глобально», — полагает он.