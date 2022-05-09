«Мы тут рога обламывали и не таким». Лукашенко пообещал ответить в случае атаки Польши

Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с 9 Мая и возложил венок к монументу Победы в Минске. В своей праздничной речи он затронул тему украинского кризиса, объявив, что «безумные политики» западных государств столкнули Россию и Украину. Кроме того, Лукашенко прокомментировал слухи о готовящемся нападении Польши на Белоруссию фразами «пусть попробуют» и «рога обламывали не таким».

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит должным образом в случае военной агрессии со стороны Польши. «Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста», — сказал политик на церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске (расшифровка опубликована на сайте президента РБ). «Кровавое лицо неонацизма». Что известно о нападении на посла РФ в Польше 9 мая посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время церемонии возложения цветов... 09 мая 15:06

«Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву, холуям этим, 32 тыс. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 год повторить мы не должны. Поэтому мы ответим», — добавил Лукашенко.

По его словам, в Минске «всегда понимали», что белорусская армия не сможет противостоять НАТО, и осознавали опасность, но «сзади Россия — ядерная держава», и у двух стран есть «соответствующий договор».

«И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России», — подчеркнул политик.

Лукашенко также высказал предположение, что польские власти таким образом хотят «отвлечь» Белоруссию и Россию от Украины. «Глупцы полные, которые занимаются пиаровщиной, но не знают, чем живет обычный польский, литовский, немецкий солдат. Никому не нужна война, и прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит, ее не будет», — подытожил он.

«Вы зря посягнули на святой подвиг дедов»

Лукашенко также заявил, что западные элиты «взрастили нацизм» на Украине, «свергли законную власть», вооружили «до зубов новоявленных приспешников Бандеры, Шухевичей» и столкнули братьев украинцев и россиян.

«В самом страшном сне невозможно было представить, что в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову», — сказал он.

«Последователи нацизма», по мнению Лукашенко, «одержимы идеей реванша», но открыто «сражаться с наследниками советского народа» не готовы. «Поэтому накачивают Украину вооружением, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей», — добавил он. Военная операция России на Украине. День 75-й По всей России и в Москве проходят торжества по случаю 77-й годовщины Победы в Великой... 09 мая 18:57

Европа «использует нацизм на Украине», но не осознает, что «завтра будет сама бороться против него», считает Лукашенко. «Потому что он не может быть замкнут границами одной страны, он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось бы чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали это», — заявил он.

«Вы зря [Запад] посягнули на святой жертвенный подвиг наших дедов и отцов — одну из высших ценностей белорусского народа. На пути любого врага к Москве Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость», — подчеркнул Лукашенко, призвав Европу «забыть мечты» о том, чтобы «загнать славян в новое рабство».

«Белорусы не агрессоры»

Белорусский политик пообещал, что Минск и в дальнейшем будет поддерживать Москву, и никто не сможет разорвать белорусско-российские отношения. «Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить», — заявил он. «Россия дала отпор агрессии». Полный текст выступления Путина на параде Победы Президент Владимир Путин на параде Победы заявил, что Россия всегда выступала за создание системы... 09 мая 12:42

Лукашенко добавил, что «белорусы не агрессоры». «Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать», — указал он.

Белорусский президент также заявил, что белорусы «разделяют вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограничений». При этом, по его мнению, «простым европейцам и американцам» из-за ограничений будет нанесен больший ущерб, чем белорусам и россиянам.

Британские, американские, французские СМИ «продолжают натравливать свою аудиторию на Россию и Беларусь» и «формируют в сознании ложный образ агрессора», считает Лукашенко. «Доходит до абсурда, когда вам запрещают думать, что первым человеком в космосе был советский гражданин, запрещают произведения всемирно известных русских классиков. Не пора ли услышать друг друга и остановиться? Ведь никто из вас не хочет войны. Но европейские столицы сделали все, чтобы она состоялась. Сейчас уже не для кого не секрет, что весь западный мир воюет против России в Украине», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что НАТО начала учения в Польше и Прибалтике, а США, Великобритания и другие страны блока перебрасывают войска к белорусcкой границе. Минск в ответ начал внезапную проверку сил реагирования своих Вооруженных сил.