Военная операция России на Украине. День 77-й

В Гамбурге из-за санкций задержали яхту Luna российского бизнесмена Фархада Ахмедова — газета Süddeutsche Zeitung.
Reuters оценивает стоимость яхты в $436 млн, Bloomberg — в $492 млн.
Состояние самого бизнесмена, по информации Forbes, — $1,7 млрд. ЕС ввел против него санкции в апреле.
Власти ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное 447 человек, 74 из которых — дети, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
⚡️ФСБ сообщила о задержании в Калининграде подозреваемого, который планировал в канун 9 мая совершить теракт против солдат одной из российских воинских частей, а потом уехать сражаться на Украину против России.
«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор», гражданин России. <...> По адресу проживания террориста изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой «Правого сектора», — передали в ФСБ.
⚡️Издательский дом Independent Media (журналы Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Esquire, «Популярная механика», Men's Health и т.д.) анонсировал перезапуск брендов на российском рынке.
▪️ Esquire превратится в «Правила жизни».
▪️ «Домашний Очаг» станет «Новым очагом».
▪️ Men's Health переименуют в Men Today, это «расширенная концепция», которая «будет регулярно освещать не только ЗОЖ-повестку, но и темы технологий, бизнеса, автомобилей, финансов, культуры, моды и отношений».
▪️ «Популярную Механику» заменит TechInsider.
▪️ Команды Cosmopolitan и cosmo.ru будут выпускать проект VOICE.
▪️ Harper's Bazaar превратится в The Symbol.
▪️ Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме.
▪️ «Проекты сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, но расширят круг освещаемых тем. Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве» — говорится на сайте Independent Media.
Цена газа в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м. после остановки части потоков из РФ. Однако это не рекорд — в декабре 2021 года цена газа выходила на исторический максимум, впервые превысив отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Россия приняла более 1,2 млн беженцев из Украины и Донбасса — источник ТАСС в силовых структурах.
За минувшие сутки российскую границу пересекли более 17 тыс. жителей ЛНР и ДНР — пресс-служба областного погрануправления ФСБ.
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность предоставить Венгрии компенсации взамен на поддержку эмбарго на российскую нефть и санкций против России в целом — газета Politico.
За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась, а доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось — исследование GroupM.
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем Донецкой народной республики.
«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мужества, стойкости и силы духа», — говорится в телеграмме.
МИД России назвал «экстремистским» решение сейма Литвы назвать Россию «страной-террористом».
«В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она упрекнула Литву за то, что раньше как член НАТО она никогда не протестовала против военных действий альянса, например, против бомбардировки Югославии и войны в Ираке.
Минобороны России показало бои с участием ВДВ на Украине. Десантники уничтожили огневые точки опорного пункта ВСУ. Военные применяли противотанковое управляемое вооружение, переносные ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие.
⚡️Последние украинские войска в городе Рубежное Луганской области «практически» заблокированы на заводе «Заря» — помощник Кадырова Апты Алаудинов.
▪️ «Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки (село под Рубежным — «Газета.Ru») вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — подчеркнул он.
▪️ Он уточнил, что войска ЛНР и чеченский спецназ «Ахмат» также вышли к селу Воеводовка под Рубежным.
Минобороны России рассказало о работе военных вертолетов на Украине:
▪️«Хорошо зарекомендовали себя разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор» - надежные, сверхманевренные, мощные. Эта боевая машина способна незаметно подкрасться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее, и на максимальной скорости быстро уйти от возможного ответного огня. «Аллигатор» может, как нападать, так и защищать – например, обеспечивать прикрытие войсковых колонн на земле и надежный тыл военно-транспортным вертолетам в воздухе»
▪️«За исправность вертолетов полностью отвечает инженерно-технический состав, который в любое время суток дежурит на земле».
Средняя цена на бензин в США выросла до $4,32 за галлон. Месяц назад этот показатель составлял $4,14.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил мониторить цены на продукцию западных компаний, которые вернуться в Россию. По его мнению, возможно, они будут необоснованно завышать цены на свой ассортимент.
«Прошу вас рассмотреть возможность установления специального рабочего режима для подобных организаций (на срок до полугода) в части мониторинга роста розничной стоимости номенклатуры», — предложил Милонов министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
В состав военно-гражданских администраций на территориях, занятых Россией на Украине, входят украинские политики, которые уехали из страны после 2014 года. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.
«Они действуют очень активно, это люди идейные, которые знают местную специфику. Они готовы работать на благополучие этих территорий», — отметил Цеков.
Губернатор Белгородской области (соседней с Украиной) Вячеслав Гладков сообщил, что высокий уровень террористической опасности в регионе продлен до 25 мая.
Главные события к этому часу:
▪️ Палата представителей конгресса США одобрила выделение Украине почти $40 млрд дополнительной помощи. «За» проголосовали 368 конгрессменов, 57 «против». Теперь очередь за сенатом, после чего законопроект должен подписать президент Джо Байден.
▪️ Белый дом заявил, что США уже ввели против РФ примерно такие же жесткие меры, как против стран, включенных в список спонсоров терроризма. При этом Госдеп пока изучает, можно ли включить Россию в этот перечень.
▪️ Евросоюз заявил, что пока не может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной. Китай, по оценке ЕС, также не подходит под эту роль, так как «склоняется в сторону России». Лучшим посредником в ЕС считают ООН.
▪️ Новая Зеландия ввела санкции против восьми российских предприятий и граждан, «причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине».
▪️ Премьер Саксонии раскритиковала эмбарго на поставки нефти из России.
▪️ Совет Безопасности ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине, передал источник ТАСС.