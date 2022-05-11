«Россия и террористы угрожают безопасности США». Что еще рассказал глава Пентагона

Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, российская атака на страну НАТО стала бы «переломным моментом». В самом альянсе считают, что военный потенциал РФ будет «значительно ослаблен» из-за конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны США Ллойд Остин констатировал, что ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США — сейчас и в будущем. Об этом он заявил в среду, 11 мая, на слушаниях в Палате представителей, где обсуждается бюджетный запрос Белого дома на военные нужды на 2023 год, передает РИА «Новости». В НАТО заявили, что не видят в Китае противника Североатлантический альянс не видит в Китае противника, но военная модернизация этой страны имеет... 11 мая 21:22

«Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей», — указал глава Пентагона.

По его словам, Россия и Китай представляют сегодня «наибольшие сложности в сфере безопасности для США. Угроза для Соединенных Штатов также исходит от Северной Кореи, Ирана и террористических группировок, добавил Остин.

«Ядерный арсенал России представляет серьезный вызов сейчас и в будущем», — отметил он.

Из данных оборонного бюджета США на 2023 год следует, что американские власти намерены разместить свое ядерное оружие в Великобритании. Предполагается, что там должна быть инфраструктура для хранения «специального оружия». «У них никогда не было барьера, а у нас есть»: могут ли США применить ядерное оружие Великобритания может стать шестой страной, где США хранит свое ядерное оружие, пишут СМИ со ссылкой... 19 апреля 21:01

По различным оценкам, в целом на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией. Кроме того, примерно по 100 водородных бомб B6 могут находиться на американских военных базах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, пишет The Guardian.

Российские «силы сдерживания»

В марте 2022 года на фоне специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в «особый режим несения боевого дежурства».

Он объяснял это тем, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны». Белый дом в ответ на это тогда заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на «угрозы, которых не существует». В НАТО заявили, что не видят рисков от России Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс не видит со стороны России рисков для своей... 11 мая 21:22

10 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко пояснил, что возможности применения ядерного оружия изложены в военной доктрине России.

В этом документе говорится, что применение ядерного оружия возможно при появлении достоверной информации о пуске баллистических ракет по России или союзникам, применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, воздействии на критически важные государственные или военные объекты, агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Основы госполитики России в области ядерного сдерживания были приняты в июне 2020 года указом президента.

Российская атака на страну НАТО стала бы «переломным моментом», отметил глава Пентагона в своем сегодняшнем выступлении.

«Если бы Россия решила атаковать какую-то страну, являющуюся членом НАТО, то это стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО, скорее всего, ответила бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция», — заявил Остин.

В то же время он указал, что пока не видит «намерений со стороны России, которые говорили бы о желании конфликта с НАТО». Шеф Пентагона Остин заявил, что «переломным моментом» станет атака России на страну НАТО Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что атака Россией страны НАТО стала бы «переломным моментом». Об... 11 мая 21:22

Позиция НАТО

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что «альянс не видит со стороны России рисков для своей территории и населения». По его словам, военный потенциал РФ будет «значительно ослаблен» из-за продолжающегося конфликта на Украине.

«Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО.

Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге», — утверждает он.

Джоанэ добавил, что Североатлантический альянс не видит в Китае противника, но военная модернизация этой страны имеет последствия для всех членов НАТО. «Китай — не противник НАТО, но его военная модернизация, масштабные вложения в ядерные и гиперзвуковые ракеты, его дипломатия принуждения имеет связанные с безопасностью последствия для всех союзников по НАТО», — отметил он.