12 дочек «Газпрома». Против кого еще Россия ввела ответные санкции

Под ответные санкции России подпала 31 энергокомпания. Кабмин запретил проводить сделки с ними, в том числе платежи и операции с ценными бумагами. В «черном списке», в частности, оказались бывшие европейские «дочки» «Газпрома» и оператор газопровода «Ямал — Европа». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кабмин утвердил список юрлиц, против которых Россия вводит ответные санкции. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду, 11 мая, на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, его подписал премьер Михаил Мишустил. Центробанк заявил, что международные резервы России снизились до 593 млрд долларов Общий объем международных резервов России в начале мая составил $593,052 млрд. Данные об этом... 11 мая 20:51

В перечень вошла 31 организация из Германии, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. В этом списке, в частности, фигурируют бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

С перечисленными компаниями нельзя будет совершать ряд операций. В частности, российские органы власти, юрлица и граждане не смогут заключать сделки с ними и находящимися под их контролем организациями, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу.

Это относится и к уже заключенным внешнеторговым контрактам, следует из документа. Военная операция России на Украине. День 77-й Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что «никакой ХНР» в регионе... 11 мая 23:00

Эти запреты были установлены указом президента РФ Владимира Путина от 3 мая, передает ТАСС.

В постановлении определены дополнительные критерии операций, которые запрещено совершать с компаниями из санкционного списка РФ. Речь идет про сделки, заключаемые в пользу перечисленных юрлиц, либо предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу этих компаний, либо предполагающие заход в порты РФ судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными юрлицами, в их интересе или по их поручению.

Предусмотренные постановлением запреты осуществляются «при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что действие совершается в пользу лиц, находящихся под санкциями». Нефть, оружие, поражение России. О чем «Большая семерка» договорилась с Зеленским Главы стран «Большой семерки» подтвердили, что поддерживают Украину во время спецоперации России... 09 мая 00:06

Минфин назначен ответственным за направление в правительство предложений о внесении изменений в перечень, а также о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Кого записали в «черный список»

В документе перечислены в частности такие компании, как Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ и ряд других.

Группа «Газпром» 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Российскому холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania GmbH. ЦБ назвал кризис 2022 года «одним из самых существенных вызовов» Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике назвал кризис текущего года «одним... 11 мая 21:01

В «Газпроме» заявляли, что эти компании должны прекратить использование товарных знаков холдинга.

Позднее министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.

Gazprom Germania — интернациональная группа компаний, которая через дочернюю организацию Gazprom Marketing & Trading занимается торговлей природным газом на спотовых рынках Великобритании, а также сбытом сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии, через «дочку» Gazprom Schweiz AG — ведет торговлю природным газом в странах Средней Азии и бывшего Советского Союза, а также в Австрии, Италии и Сербии.

Торговля и сбыт природного газа в Германии осуществляются главным образом через компанию Wingas, а в Чехии и Словакии — через Vemex Gazprom Germania. Россия дала ответ на санкции. Западным компаниям могут запретить работу в стране Президент Владимир Путин подписал указ, по которому можно будет заблокировать работу в России любой... 03 мая 18:10

Кроме того, Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в Германии, в частности, в кооперации с Wingas в населенных пунктах Йемгум и Реден.

Предприятие EuRoPol GAZ — это совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал — Европа».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные приводила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.