Финляндия подала заявку в НАТО, Швеция — на очереди. Чем это грозит России

Финляндия и Швеция готовятся к вступлению в НАТО — их государственные учреждения уже запустили необходимые для этого процедуры. В России предупреждают, что инфраструктура альянса на территории этих государств может стать целями российских Вооруженных сил. Эксперты хотя и сомневаются, что соседи Москвы пойдут на размещение военных баз НАТО на своей территории, констатируют: Россия будет вынуждена нарастить свой военный бюджет.

Парламент Финляндии 16 мая проведет дебаты по вопросу вступления страны в НАТО, сообщил председатель финского парламента Матти Ванханен.

При этом решение о вступлении страны в альянс поддерживает не только парламентское большинство, но и руководство страны — 12 мая было обнародовано совместное заявление президента Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, в котором они отмечали, что членство в Североатлантическом альянсе «укрепило бы безопасность Финляндии».

«Мы надеемся, что национальные шаги, которые все еще необходимы для принятия этого решения, будут предприняты быстро в ближайшие дни», — говорится в их заявлении.

Аналогичная ситуация складывается в Швеции, которая, по информации газеты Expressen, подаст официальную заявку на вступление в альянс уже 16 мая.

«В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного», — пишет издание, ссылаясь на источники в правительстве и парламенте.

Что говорят об этом российские власти

В российском МИДе заявили, что вступление Финляндии в НАТО создает для России новые угрозы национальной безопасности, поэтому Москва будет вынуждена принять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера для их устранения.

В заявлении МИД РФ говорится, что членство Финляндии в НАТО нанесет серьезный урон отношениям Москвы и Хельсинки, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе.

Министерство указывает, что у НАТО в данном случае одна цель — продолжить расширение к российским границам, создать еще один фланг для военной угрозы России.

«Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», — говорится в заявлении ведомства.

В Кремле не смогли ответить на вопрос, почему Финляндия решила отказаться от добрососедских отношений с Россией. «Это надо спросить у руководства Финляндии», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что руководство страны рассматривает решение Хельсинки о вступлении в НАТО как угрозу, однако к такому развитию событий Москва готовилась.

«Всегда рассматривала и анализировала самые разные варианты. Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО не делает мир и европейский континент более стабильным и безопасным», — сказал представитель Кремля.

О возможном ответе России на вступление Финляндии в Североатлантический альянс, по словам представителя Кремля, пока говорить преждевременно:

«Все будет зависеть, в чем будет выражаться этот процесс расширения [НАТО], насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к наш границам.

Есть действительный указ президента разработать перечень мер по укреплению наших флангов в связи с расширением НАТО. Это станет элементами специального анализа, чтобы разработать комплекс мер и обеспечить нашу безопасность».

Российские парламентарии настроены более решительно, предупреждая, что военные объекты НАТО, которые будут появляться в Финляндии, могут стать целями для российских Вооруженных сил.

Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил Финляндию о предстоящем усилении российской группировки войск у финской границы.

«Финляндия должна понимать, что тем самым они заставят Россию усилить свое военное присутствие на этом фланге, а все, что находится в ней, — станет целями российских Вооруженных сил. Ведь все, что связано с расширением НАТО на восток, и привело к нашей спецоперации на Украине. Мы ее проводим, помимо прочего, и для обеспечения нашей защиты», — отметил сенатор.

Схожее мнение выразил и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Ясно, что те страны, которые предоставляют свои территории под натовские базы, становятся мишенью, в том числе для нашего ядерного оружия.

Поэтому они должны оценивать все риски. Ясно, что от этого безопасность на европейском континенте и в мире не усилится», — сказал он «Газете.Ru».

Какими будут последствия?

Директор Фонда содействий технологиям XXI века, военный эксперт Иван Коновалов считает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не сильно изменят баланс сил в регионе. «Швеция всегда была фактически страной НАТО», — пояснил свою точку зрения эксперт.

Финляндия же, по его мнению, даже в случае вступления в альянс постарается избежать обострения отношений с Россией.

«Американцы конечно попытаются разместить свою инфраструктуру на территории Финляндии. Особо им этого не надо, попытка сделать это будет предпринята исключительно ради того, чтобы вставить палки в колеса Москве. С другой стороны финны — это не та страна, которая позволит себе выкручивать руки. Поэтому они, декларативно присоединившись к НАТО, не позволят размещать инфраструктуру альянса на своей территории. Потому что они прекрасно знают, насколько это чревато в отношениях с Россией», — допустил эксперт.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев придерживается несколько иной точки зрения на этот вопрос. По его словам, «для российских интересов ничего хорошего во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО нет».

«Отношения России и НАТО носят конфронтационный характер, расширение альянса с точки зрения безопасности России контрпродуктивно, — отметил Коновалов. — Непосредственная граница России с НАТО увеличится больше чем на 1200 км. И речь будет идти не о каких-то незначительных странах, а о достаточно богатых государствах, обладающих даже если не самыми большими вооруженными силами, по крайней мере уж точно не являющимися потребителями безопасности. Нельзя их потенциал скидывать со счетов».

Эксперт отметил, что членство скандинавских стран в Североатлантическом альянсе, вероятно, обернется для России увеличением или по крайней мере перераспределением военного бюджета.

«В любом случае придется на это так или иначе реагировать. И, возможно, речь пойдет о каком-то наращивании наших потенциалов на северо-западном направлении. Любое изменение вблизи государственных границ требует соответствующих решений. Эти решения требуют соответствующих затрат. Конечно нам придется свои потенциалы на северо-западном направлении укреплять со всеми вытекающими отсюда материальными затратами», — резюмировал он.