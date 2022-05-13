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Политика

Военная операция России на Украине. День 79-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 79-й день

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Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ

Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ

РИА «Новости»
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция. В конгрессе США заблокировали голосование по вопросу предоставления помощи украинской стороне на $40 млрд. Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Япония с 20 мая запретит экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09.09

Транзит российского газа через Украину сегодня может вырасти на 20%. Номинации на транзит через станцию «Суджа» составляют около 60,8 млн кубометров, сообщает сайт «Оператора ГТС Украины».

08.52

08.43

Российские военные проводят разминирование азовских пляжей.

08.39

Зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что Конституция России разрешает принять новый субъект иностранного государства. «Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть. Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора», — пояснил депутат в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что вопрос входит в компетенцию президента: он должен уведомить парламент и правительство, после чего составляется проект международного договора. Документ в дальнейшем должен одобрить Конституционный суд РФ, а в дальнейшем — ратифицировать обе палаты парламента.

08.07

Ночью неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Тирасполе. При атаках никто не пострадал, заявили в МВД Приднестровья.

В республике объявлен план «Перехват». Изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси отправят на экспертизу.

08.03

Постпред Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России и не фиксирует какой-либо «нестандартной активности». «Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — подчеркнул он в эфире CNN.

08.00

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» рассказывает о событиях 79-го дня специальной военной операции России на Украине.

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