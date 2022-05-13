Военная операция России на Украине. День 79-й

Транзит российского газа через Украину сегодня может вырасти на 20%. Номинации на транзит через станцию «Суджа» составляют около 60,8 млн кубометров, сообщает сайт «Оператора ГТС Украины».
Зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что Конституция России разрешает принять новый субъект иностранного государства. «Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть. Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора», — пояснил депутат в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что вопрос входит в компетенцию президента: он должен уведомить парламент и правительство, после чего составляется проект международного договора. Документ в дальнейшем должен одобрить Конституционный суд РФ, а в дальнейшем — ратифицировать обе палаты парламента.
Ночью неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Тирасполе. При атаках никто не пострадал, заявили в МВД Приднестровья.
В республике объявлен план «Перехват». Изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси отправят на экспертизу.
Постпред Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России и не фиксирует какой-либо «нестандартной активности». «Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — подчеркнул он в эфире CNN.