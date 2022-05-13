«Евросоюз превратился в агрессивного игрока». Россия передумала пускать Украину в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сомневается в «безобидности» желания Киева вступить в Евросоюз. Об изменении позиции России по вопросу присоединения Украины к ЕС накануне также сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский. Почему Москва передумала — в материале «Газеты.Ru».

«Ситуация изменилась»

Украина публично заявляет, что готова обрести внеблоковый и безъядерный статус, хотя президент страны Владимир Зеленский в январе сказал на мюнхенской конференции, «что было ошибкой отказаться от ядерного оружия». Об этом напомнил в разговоре с журналистами глава МИД Сергей Лавров. Глава МИД Лавров усомнился в безобидности желания Украины вступить в Евросоюз Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что безобидность желания Украины получить членство... 13 мая 14:47

«Тем не менее сейчас они (украинские власти – «Газета.Ru») готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза <...> Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, <...> учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы <...> превратился в агрессивного, воинствующего игрока», — сказал Лавров после заседания СМИД СНГ.

Он считает, что страны ЕС «устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка».

Накануне первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сказал в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News, что позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась.

«Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле – «Газета.Ru») мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина [главы европейское дипломатии Жозепа] Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя» <...> Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины – «Газета.Ru») в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО», — сообщил российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз – лидер по поставкам вооружений Киеву, поэтому Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО. Полянский также добавил, что не уверен в возможности дипломатического решения ситуации в ближайшее время.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — пояснил он. Глава МИД России Лавров заявил, что Евросоюз становится «придатком» НАТО Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что страны Евросоюза «сливаются»... 13 мая 14:47

Официальные лица России ранее неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а членство Украины в блоке будет нести угрозы для Москвы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе из-за агрессивного характера блока.

«Россия не возражает»

29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский тогда сообщил, что Украина передала России письменные предложения, в которых обещала отказаться от вступления в военные блоки. В документе также говорилось, что Москва со своей стороны не будет возражать против стремления Киева войти в ЕС.

«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — зачитал Мединский предложение Киева в эфире Первого канала.

При этом он подчеркнул, что это и другие положения «ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые Россия расценивает как конструктивный шаг к поиску компромисса».

Стремление Украины в ЕС и НАТО

После распада СССР и обретения независимости Украина была партнером НАТО и стремилась к евроатлантической интеграции. На саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года страны Североатлантического альянса пообещали «со временем» принять в блок Украину и Грузию. Но в апреле 2010 года президент страны Виктор Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления в альянс и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции, тем самым затормозив процесс. Полянский: Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз, теперь Москва относится... 13 мая 01:07

После государственного переворота в феврале 2014 года и прихода к власти президента Петра Порошенко Киев вновь устремился в НАТО и Евросоюз. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в альянсе до сих пор нет единства по вопросу членства Украины, до вступления в состав НАТО ей предстоит еще долгий путь. А тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что Украина «не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет».

21 февраля 2019 года вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО, подписанный Порошенко 19 февраля.

В преамбуле конституции была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». В статье 102 Основного закона были изменены полномочия президента, и он стал «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора». Кроме того, из основного документа страны был исключен пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.