«Тон переговоров был профессиональным». Источник рассказал о беседе Шойгу и Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине, лично поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. На фоне боевых действий на Украине официальные представители США и России практически не контактируют друг с другом. В то же время Пентагон сохраняет специальную прямую линию, которая должна уберечь стороны от случайной эскалации конфликта.

Минобороны России дало краткую новость о телефонном разговоре Шойгу и Остина.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны», — сообщило российское ведомство. Военная операция России на Украине. День 79-й Великобритания ввела санкции против бывшей супруги Владимира Путина и его родственников, а также гимнастки... 13 мая 22:49

Пентагон также ограничился несколькими строчками.

«13 мая министр обороны Ллойд Дж. Остин III впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи», — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Разговор Шойгу и Остина длился около часа, тон переговоров был «профессиональным», рассказал источник Reuters. Но, по его словам, эта беседа не решила никаких конкретных вопросов и не изменит действия России на Украине.

Как США пытались дозвониться до Шойгу

С начала военной операции России на Украине Пентагон неоднократно пытался связаться с российской стороной, но безрезультатно. Впервые Кирби рассказал об этом месяц спустя, 24 марта.

«В течение последнего месяца [министр обороны США] Остин и председатель [Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк] Милли добивались и продолжают добиваться телефонных разговоров со своими российскими коллегами. Министр Шойгу и генерал [начальник Генштаба России Валерий] Герасимов до сих пор отказывали в контактах. Мы по-прежнему считаем, что сейчас взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России является критически важным», — передал Пентагон. Кремль «не должен удивляться». В США заявили, что не прекратят поддерживать Украину По данным газеты Washington Post, Москва призвала США «не подливать масла в огонь» и... 15 апреля 22:21

В начале апреля министр обороны США лично заявил на слушаниях в сенате, что разочарован реакцией Минобороны РФ. По его словам, Пентагон «с середины февраля» регулярно пытается «связаться с коллегами в России» и «часто» обращался к Шойгу и Герасимову, но «русские не отреагировали».

«Конечно, я разочарован, но судя по тому, что они сделали, меня ничего не удивляет. Но это не значит, что мы перестанем связываться с ними. Я думаю, у нас должна быть возможность поговорить с руководством», — пообещал Остин.

Пентагон также открыл в начале марта прямую линию связи с российскими коллегами, чтобы избежать «просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности». В Пентагоне линию назвали «тактическим механизмом». Представитель Пентагона уточнял, что ее применение ограничено, нельзя «просто позвонить и побрюзжать по любому поводу».

Другие контакты США и России за время военной операции

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан 16 марта созвонился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В Совбезе России сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Во время него Салливан заявил, что США будут твердо противодействовать «ничем не спровоцированному и неоправданному вторжению России на Украину». «Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, то Москва должна прекратить нападения на украинские города и поселки. Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине», — передавал Белый дом.

Представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин в свою очередь рассказал, что до Вашингтона была доведена «позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне». »Патрушев призвал американскую сторону оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем», — сообщили в Совбезе.

Кроме того, Патрушев заявил, что США должны перестать поддерживать «неонацистов и террористов на Украине», помогать перебрасывать «иностранных наемников». Также Вашингтон должен отказаться от поставок вооружения Украине. Эти шаги, заявил секретарь российского Совбеза, ведут только к дальнейшей эскалации.

МИД США также вызывал в марте посла США в России Джона Салливана после того, как президент США Джо Байден в очередной раз назвал президента России Владимира Путина «военным преступником».