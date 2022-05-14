«Угроза для правительства»: болгары вышли на протест против помощи Украине

В Болгарии проходят массовые антиправительственные протесты из-за решения парламента оказать Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Оппозиция требует отставки руководства республики, обвиняя его в попытке втянуть Болгарию в украинский конфликт. Сам протест во многом отвечает общественному запросу, поскольку большинство болгар выступают за нейтралитет государства в ситуации вокруг Украины. Чем вызваны протестные акции и смогут ли они поменять политику Софии — в материале «Газеты.Ru».

С начала мая в Болгарии проходят протестные акции, участники которых выступают против политики властей республики в отношении украинского кризиса. Протесты с призывом к нейтральной политике прошли как минимум в 11 городах, в том числе в Софии и Варне.

В организации демонстраций активно участвует оппозиционная партия «Возрождение». Ее представители требуют отставки правительства, а особенно оппозиция возмущена резолюцией о военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Документ предполагает возможность ремонта поврежденной украинской военной техники на болгарской территории — в оппозиции этот шаг считают втягиванием страны в конфликт с Россией.

В рамках массового протеста в Софии 11 мая представители «Возрождения» прямо обвинили власти Болгарии в том, что они не справляются с управлением страной и за последние месяцы уделяли больше внимания кризису на Украине, чем внутренним проблемам.

По версии оппозиционеров, руководство республики обязано подать в отставку для организации в государстве досрочных выборов, которые станут «референдумом для болгарского общества».

Сам протест в местных СМИ окрестили пророссийским, в том числе из-за использования демонстрантами российских флагов наряду с болгарскими, а также из-за попытки протестующих сорвать со здания мэрии Софии флаг Украины, установленный в знак солидарности с Киевом. Убрать флаг активистам так и не удалось, однако в «Возрождении» уже пообещали, что протесты против властей республики продолжатся по всей стране.

Особое внимание привлекла акция 4 мая, прошедшая в большинстве крупных городов Болгарии в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Участники митинга также требовали от властей отказаться от поддержки Украины, в особенности военной, и выступили за полный нейтралитет государства. «СМИ в одной постели с правительством». Кем Байден заменил Псаки Пост пресс-секретаря Белого дома вместо прославившейся громкими заявлениями о России и Украине Джен Псаки... 13 мая 20:40

Что вызвало протесты

Неприятие помощи Киеву несколько выбивается из общей солидарности в странах НАТО, к которым относится и Болгария. Однако, согласно опросу «Естат», более 68% граждан Болгарии требуют от властей придерживаться нейтралитета в украинском кризисе. В целом поддержку Украины одобрил только 21,1% респондентов, а поддержку России — 7,5%.

В целом по российско-украинскому противостоянию 40,7% болгар занимают индифферентную позицию, симпатизируют Киеву 32,4% опрошенных, а Москве — 23,6%. 74% респондентов не помогали и не планируют помочь беженцам из Украины. На какую-либо поддержку мигрантов готовы лишь 7% граждан Болгарии.

Cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский объясняет настроения в болгарском обществе сразу несколькими факторами.

«Кто-то против участия страны в конфликте с Россией, а кто-то не поддерживает подключение государства к любому противостоянию в целом. В Болгарии сильны пацифистские традиции именно среди населения и общества. Однако Болгария — небольшая страна, которая очень зависит в экономическом отношении от своих старших партнеров. Поэтому болгарский парламент поступает так, как ему рекомендовано», — пояснил эксперт.

В то же время председатель Балканского клуба МГИМО Сергей Артемов считает, что ситуация в Болгарии во многом схожа с общим положением дел на Балканах. По его словам, единственное исключение — София входит в Евросоюз и НАТО в отличии от других государств Западных Балкан.

«Болгары народ православный и славянский, у них с исторической памятью в обществе все довольно неплохо. Они помнят, что именно Россия освободила болгар от турецкого ига. Соответственно позиция по конфликту на Украине в стране довольно двоякая. С одной стороны, есть правительственный курс на поддержку Брюсселя и Вашингтона, в том числе в контексте диверсификации потоков газа и постановления о военно-технической помощи Украине. А с другой — народ Болгарии, который наблюдает последствия антироссийских санкций, в том числе рост цен и надвигающийся экономический кризис», — отметил эксперт. Финляндия подала заявку в НАТО, Швеция — на очереди. Чем это грозит России Финляндия и Швеция готовятся к вступлению в НАТО — их государственные учреждения уже запустили... 12 мая 20:47

Есть ли угроза для власти

Протесты в Болгарии проходят на фоне общего ухудшения официальных отношений Софии и Москвы. Болгарские власти не только готовы поддерживать Украину, но и выступают за усиление санкционного давления на Россию. В частности, Болгария присоединилась к весенней волне по высылке российских дипломатов на фоне украинского кризиса и запретила судам под флагом России заходить в свои порты.

Кроме того, София лишилась доступа к российскому газу, обеспечивающему 90% потребностей страны, отказавшись платить за него в рублях, а также может потерять и поставки нефти из России, так как введение соответствующего эмбарго активно обсуждают в Евросоюзе. И если газ, по заявлениям властей, страна теперь будет получать из США, то с «черным золотом» вопрос остается открытым — как отмечают местные СМИ, Болгария пытается уговорить ЕС сделать для нее исключение из эмбарго как минимум на два года.

С точки зрения Сергея Артемова из МГИМО, болгары уже почувствовали на себе последствия последних действий власти. По его мнению, не исключено, что протесты смогут повлиять на политику Софии. Читайте также Киев готов закрыть путь Молдавии и Грузии в ЕС. Из-за чего разваливается «трио» Почему на Украине выступили против вступления в ЕС вместе с Кишиневом и Тбилиси 11.05.2022, 18:48 На выборах в Северной Ирландии победили националисты. Это грозит Британии распадом Партия националистов «Шинн Фейн» впервые победила на выборах в Северной Ирландии 10.05.2022, 12:17 Как прошел «Бессмертный полк» в Москве Участники «Бессмертного полка» рассказали, зачем пришли на акцию в 2022 году 09.05.2022, 18:35

«Пророссийские акции в стране происходили уже не раз с начала спецоперации России на Украине. До протестов по поводу решения парламента о помощи Украине также проходили демонстрации в поддержку Москвы и мероприятия на 9 мая.

Не исключено, что подобные акции все же смогут повлиять на политику Болгарии, поскольку массовость протестов очевидна и с каждым разом она лишь нарастает. Угроза для правительства действительно существует, поэтому ему приходится лавировать. Однако насколько сильным окажется это влияние — пока неизвестно», — отметил эксперт.

При этом Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН придерживается иной позиции в этом вопросе. По его словам, маловероятно, что протесты действительно смогут оказать серьезное влияние на политику Болгарии.

«Скорее всего, протесты не смогут привести к изменению политики государств в отношении Украины и России. Руководство Болгарии будет продолжать действовать так, как оно действует сейчас. Хотя в политическом истеблишменте не все так однозначно, учитывая, что президент страны Румен Радев против вовлечения государства в конфликт. Однако все же внешнее влияние в Болгарии достаточно велико, чтобы страна проводила внешнюю политику в текущем ключе», — резюмировал эксперт.