«Мы идем в Россию». Власти Южной Осетии объявили дату референдума

Проигравший выборы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил дату референдума о присоединении к России — это должно произойти 17 июля. Ранее политик говорил, что войти в Россию — это «вековая мечта» осетинского народа. Бибилова вскоре сменит на посту обошедший его на выборах Алан Гаглоев. Он пояснял, что любой победитель выборов проведет референдум, потому что «такова воля народа». Будущий президент уточнял — сначала надо получить одобрение Москвы, Кремль пока отреагировал сдержанно.

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу вхождения в состав России на 17 июля.

«Руководствуясь историческим стремлением народа республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 ст. 50 Конституции РЮО президент Анатолий Бибилов подписал сегодня указ о назначении референдума», — говорится на сайте президента страны. Указ вступает в силу со дня подписания.

«Мы идем домой, мы идем в Россию», — прокомментировал Бибилов подписание указа.

Во время референдума жителям частично признанной республики предложат ответить на один вопрос в бюллетене: «Вы поддерживаете объединение республики Южная Осетия и России?». «Цель разделенного народа»: Южная Осетия хочет объединиться с Северной в составе России Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в случае объединения двух Осетий в составе... 31 марта 14:58

Ранее Центризбирком страны утвердил пакет документов, сопутствующих референдуму. Верховный суд Южной Осетии уже рассмотрел их и одобрил.

«Было сегодня заседание Верховного суда, они единогласно приняли это решение, вернули [пакет документов президенту]. И он подписал», — сообщили ТАСС в администрации президента Южной Осетии 13 мая.

Бибилов поднял разговоры о присоединении к России перед президентскими выборами — на фоне российской спецоперации и признания ДНР и ЛНР Россией. Бибилов заявил 30 марта, что «Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», и в ближайшее время власти примут необходимые юридические шаги.

«В Конституции республики Южная Осетия все предельно четко расписано, написано, показано. Нам, конечно же, надо спросить мнение народа, <...> чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав РФ. Это не очень трудно сделать, тем более, зная мнение народа, я думаю, что это можно сделать, не затягивая. Конечно, процедурные моменты есть, <...> как говорят, это дело техники», — сообщил Бибилов. Глава МИД Грузии назвал неприемлемыми разговоры о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав РФ Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что разговоры о референдуме в Южной Осетии... 31 марта 12:47

По его словам, присоединение к России — это «стратегическая цель» Южной Осетии, «вековая мечта» и «чаяние» осетинского народа. Бибилов отметил, что «уже проходят консультации» с российскими коллегами. При этом он уточнил, что не обсуждал лично референдум с президентом России Владимиром Путиным.

На сайте партии «Единая Россия» 30 марта появилось обращение Бибилова.

«Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа — народа разделенного — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — говорилось в обращении.

Под объединением разделенного народа Бибилов имел виду соединение с Северной Осетией, которая входит в состав РФ. Он обращал внимание на то, что в России есть «процедуры», по которым можно будет объединить два субъекта.

«Многие говорят, кто будет глава, президент [единого региона], где будет правительство — это технические вопросы, которые можно решать. <…> Осетия, без сомнения, должна быть едина», — резюмировал политик.

10 апреля в Южной Осетии начались президентские выборы, на которых Бибилов проиграл в двух турах. Во втором, по результатам обработки 97% протоколов, его обошел Алан Гаглоев от оппозиционной партии «Ныхас». Бибилов получил 43,3% голосов, Гаглоев — 54,2%.

Гаглоев должен вступить в должность на десятый день после объявления результатов. ЦИК Южной Осетии определила результаты второго тура 12 мая. Таким образом Гаглоев должен занять место президента в 20-х числах мая. Бибилов признал поражение и пожелал удачи Гаглоеву. Итоги выборов в Южной Осетии В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися... 09 мая 10:20

Сам он в конце апреля, уже после победы в первом туре, заявил, что референдум проведет «любой избранный президент» республики, потому что «такова воля нашего народа».

«Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», — призвал будущий президент.

При этом он заявил, что экономику Южной Осетии «необходимо поднимать».

«Потому что всецело жить за счет российского налогоплательщика и, более того, придумывать коррупционные схемы увода этих средств – крайне непорядочно. Так было до сих пор, но больше не будет. Я и моя команда это твердо обещаем», — подчеркнул Гаглоев.

11 мая Гаглоев сказал, что Южная Осетия проведет референдум, «как только наступит время». «Тут дело не в том, что надо объединяться, а в том — какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Южной Осетии. У нас есть стратегический союзник — Россия — и по таким важным вопросам все шаги надо делать согласованно», — пояснил избранный президент.

Кремль после заявлений Бибилова о референдуме 31 марта сообщил, что пока не может «выразить никакую позицию» по вопросу.

«У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время, в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил, что для вхождения Южной Осетии в состав России нет правовых препятствий.

Независимость Южной Осетии, помимо России, признают четыре из 193 членов ООН: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Грузия считает республику своей оккупированной территорией. «Разговоры о проведении какого‑либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована», — сообщили в МИД Грузии.