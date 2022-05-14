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280 домовладений в Белгородской области повреждены... 09:29
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Политика

Военная операция России на Украине. День 80-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 80-й день

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Петр Ковалев/ТАСС
Минфин США планирует тщательнее искать скрытые в Америке активы бизнесменов из России, попавших под санкции. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова приехала в Херсонскую область. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:35

Зеленский заявил, что в Киеве возобновили работу посольства 37 иностранных государств.

9:19

⚡️Власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, поврежденных обстрелами со стороны Украины.

Повреждено также 85 транспортных средств — сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Больше всего пострадавших объектов — неподалеку от Белгорода и в самом городе.

8:42

Видео из оставленных бомбоубежищ и укрытий на «Азовстали».

8:30

8:25

8:21

Минфин США в рамках стратегии на 2022 год планирует усилить работу для «более эффективного выявления скрытых в стране активов российских бизнесменов, попавших под санкции», передает РИА «Новости».

8:20

Доброе утро, «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине. Сегодня — 80-й день.

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