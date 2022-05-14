Военная операция России на Украине. День 80-й

9:19

⚡️Власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, поврежденных обстрелами со стороны Украины.

Повреждено также 85 транспортных средств — сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Больше всего пострадавших объектов — неподалеку от Белгорода и в самом городе.