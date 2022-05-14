Военная операция России на Украине. День 80-й

Минфин США планирует тщательнее искать скрытые в Америке активы бизнесменов из России, попавших под санкции. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова приехала в Херсонскую область. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:35
Зеленский заявил, что в Киеве возобновили работу посольства 37 иностранных государств.
9:19
⚡️Власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, поврежденных обстрелами со стороны Украины.
Повреждено также 85 транспортных средств — сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Больше всего пострадавших объектов — неподалеку от Белгорода и в самом городе.
8:42
Видео из оставленных бомбоубежищ и укрытий на «Азовстали».
8:30
8:25
8:21
Минфин США в рамках стратегии на 2022 год планирует усилить работу для «более эффективного выявления скрытых в стране активов российских бизнесменов, попавших под санкции», передает РИА «Новости».
8:20
Доброе утро, «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине. Сегодня — 80-й день.
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