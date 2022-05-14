«Путин считал, что США и НАТО его не уважают». Как пренебрежение Мюнхенской речью стало ошибкой Запада

Страны Запада проигнорировали основной призыв президента Владимира Путина в его Мюнхенской речи в 2007 году — отказаться от идеи однополярного мира, отмечает обозреватель The Hill Харлан Ульман. Российский президент посчитал реакцию западных лидеров на его тезисы неуважительной, это стало их ошибкой, считает журналист. Кроме того, по мнению автора публикации, Запад не осознавал и серьезности происходящего, отвергая предложенные в декабре Москвой проекты соглашений о гарантиях безопасности.

Обозреватель Харлан Ульман в свой статье для американской газеты The Hill подчеркивает, что страны Запада допустили ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Военная операция России на Украине. День 80-й Минфин США планирует тщательнее искать скрытые в Америке активы бизнесменов из России, попавших... 14 мая 12:44

«На Мюнхенской конференции по безопасности Путин раскритиковал США как «единственный полюс силы» и выступил против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — пишет Ульман.

«Путин считал, что США и НАТО его не уважают и маргинализируют, что усугубляло растущее негодование по поводу снисходительного, как он считал, отношения к России», — добавляет журналист.

О чем говорил Путин 15 лет назад

Российский лидер в ходе своего выступления в Мюнхене подверг жесткой критике идеи однополярного мира, назвав такую модель не только неприемлемой, но и невозможной в современном мире. Он раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны, а также назвал ОБСЕ «вульгарным инструментом» обеспечения внешнеполитических интересов одной страны. «Тон переговоров был профессиональным». Источник рассказал о беседе Шойгу и Пентагона Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию... 14 мая 07:03

Слова Путина вызвали резонанс, западные политики даже высказывались о возможности возобновления холодной войны, а американский сенатор Линдси Грэхам тогда заявил, что своей речью президент РФ сделал больше для объединения США и Европы, чем западные политики «смогли бы сделать за десятилетие».

Спустя 15 лет экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что все, о чем говорил Путин в Мюнхенской речи, «оказалось правдой», а ситуация в мире с тех пор «стала еще хуже и сложнее».

Россия принимала участие в Мюнхенской конференции с 1999 года. В 2019-м и 2020-м Москву на форуме представлял глава МИД Сергей Лавров. В прошлом году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений, а в 2022 году в Москве заявили, что «интерес к этому мероприятию заметно упал», и отказались от участия.

«Этого не будет»

Автор статьи полагает, что поворотным моментом также мог стать саммит НАТО 2008 года в Бухаресте. Грузия и Украина тогда подали заявки на создание для них плана действий по членству в НАТО. Франция и Германия заблокировали документ о действиях для вступления в НАТО, но Джордж Буш, занимавший в то время пост президента США, вскользь пообещал, что Тбилиси и Киев смогут когда-нибудь присоединиться к альянсу. Это «обещание» было включено в итоговый отчет саммита.

Путин был возмущен и заявил Бушу, что «этого не будет». Он настаивал, что альянс должен учитывать мнение России в вопросе членства Украины.

«Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг Украины полностью — там только одни русские. Крым Украина просто получила решением политбюро ЦК КПСС», — отмечал тогда российский лидер.

Обозреватель Ульман напоминает, что в декабре МИД России представил проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Москва, среди прочего, призывала не принимать Украину в НАТО и отказаться от планов расширения альянса в восточном направлении. Вашингтон в ответ предложил переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, проигнорировав ключевые требования Путина.

«С его [Путина] точки зрения, у него не было выбора. Украина была жизненно важным интересом России, который в случае необходимости можно было решить войной. Запад этого не понял», — констатирует журналист.

«Могли ли действия США предотвратить войну? Возможно, нет. Но неспособность учитывать непредвиденные последствия — это урок, который нельзя забывать», — заключает Ульман.

«Достаточно революционна»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи был шанс, что Запад осознает бесперспективность однополярного мира, но они к словам российского политика не прислушались.

По мнению представителя Кремля, речь Путина была «достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны».

Песков подчеркнул, что все затронутые президентом проблемы никуда не делись, и их необходимо решать, но в 2007 году невозможно было представить, что к 2022-му мир скатится к лексике времен «холодной войны».