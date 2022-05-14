«Путин считал, что США и НАТО его не уважают». Как пренебрежение Мюнхенской речью стало ошибкой Запада

Обозреватель Харлан Ульман в свой статье для американской газеты The Hill подчеркивает, что страны Запада допустили ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
«На Мюнхенской конференции по безопасности Путин раскритиковал США как «единственный полюс силы» и выступил против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — пишет Ульман.
«Путин считал, что США и НАТО его не уважают и маргинализируют, что усугубляло растущее негодование по поводу снисходительного, как он считал, отношения к России», — добавляет журналист.
О чем говорил Путин 15 лет назад
Российский лидер в ходе своего выступления в Мюнхене подверг жесткой критике идеи однополярного мира, назвав такую модель не только неприемлемой, но и невозможной в современном мире. Он раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны, а также назвал ОБСЕ «вульгарным инструментом» обеспечения внешнеполитических интересов одной страны.
Слова Путина вызвали резонанс, западные политики даже высказывались о возможности возобновления холодной войны, а американский сенатор Линдси Грэхам тогда заявил, что своей речью президент РФ сделал больше для объединения США и Европы, чем западные политики «смогли бы сделать за десятилетие».
Спустя 15 лет экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что все, о чем говорил Путин в Мюнхенской речи, «оказалось правдой», а ситуация в мире с тех пор «стала еще хуже и сложнее».
Россия принимала участие в Мюнхенской конференции с 1999 года. В 2019-м и 2020-м Москву на форуме представлял глава МИД Сергей Лавров. В прошлом году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений, а в 2022 году в Москве заявили, что «интерес к этому мероприятию заметно упал», и отказались от участия.
«Этого не будет»
Автор статьи полагает, что поворотным моментом также мог стать саммит НАТО 2008 года в Бухаресте. Грузия и Украина тогда подали заявки на создание для них плана действий по членству в НАТО. Франция и Германия заблокировали документ о действиях для вступления в НАТО, но Джордж Буш, занимавший в то время пост президента США, вскользь пообещал, что Тбилиси и Киев смогут когда-нибудь присоединиться к альянсу. Это «обещание» было включено в итоговый отчет саммита.
Путин был возмущен и заявил Бушу, что «этого не будет». Он настаивал, что альянс должен учитывать мнение России в вопросе членства Украины.
«Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг Украины полностью — там только одни русские. Крым Украина просто получила решением политбюро ЦК КПСС», — отмечал тогда российский лидер.
Обозреватель Ульман напоминает, что в декабре МИД России представил проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Москва, среди прочего, призывала не принимать Украину в НАТО и отказаться от планов расширения альянса в восточном направлении. Вашингтон в ответ предложил переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, проигнорировав ключевые требования Путина.
«С его [Путина] точки зрения, у него не было выбора. Украина была жизненно важным интересом России, который в случае необходимости можно было решить войной. Запад этого не понял», — констатирует журналист.
«Могли ли действия США предотвратить войну? Возможно, нет. Но неспособность учитывать непредвиденные последствия — это урок, который нельзя забывать», — заключает Ульман.
«Достаточно революционна»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи был шанс, что Запад осознает бесперспективность однополярного мира, но они к словам российского политика не прислушались.
По мнению представителя Кремля, речь Путина была «достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны».
Песков подчеркнул, что все затронутые президентом проблемы никуда не делись, и их необходимо решать, но в 2007 году невозможно было представить, что к 2022-му мир скатится к лексике времен «холодной войны».