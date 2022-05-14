«Единственная возможность». Шольц объяснил, при каких условиях с России снимут санкции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал мирное соглашение Москвы и Киева единственным условием для отмены антироссийских санкций. При этом он подчеркнул, что Россия не должна навязывать Украине условия, на которых возможен мир. Политик уверен, что рестрикции Запада эффективно работают, и пообещал планомерно ужесточать их в дальнейшем. Также Шольц заверил, что немецкая сторона продолжит поставки оружия для ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственным условием снятия санкций с России может стать мирное соглашение между Москвой и Киевом. Накануне политик провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Военная операция России на Украине. День 80-й Минфин США планирует тщательнее искать скрытые в Америке активы бизнесменов из России, попавших... 14 мая 15:56

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — сказал Шольц 14 мая в интервью изданию t-online.

Канцлер подчеркнул, что Берлин будет настаивать на выводе российских военнослужащих с территории Украины. «Мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим добиться того, чтобы Россия <...> вывела свои войска с территории Украины», — добавил он, уточнив, что вопрос об отмене ограничений будет принимать Киев.

Кроме того, Шольц заверил, что ФРГ и ее партнеры продолжат поставлять оружие Киеву и будут ужесточать санкции в отношении России.

«Да, мы продолжим, с санкциями тоже. Потому что наша цель состоит в том, чтобы попытка российского вторжения провалилась. Это эталон наших действий», — заключил Шольц.

Политик также раскритиковал тезис о том, что введенные Евросоюзом ограничения не имеют серьезного влияния на РФ. «Санкции оказывают очень значительное влияние. В результате серьезно страдает российская экономика, а возможности ее развития сильно ограничены», — считает Шольц.

По итогам беседы канцлер констатировал, что не увидел перемен в позиции Москвы по ситуации на Украине. Он считает, что РФ «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации. Кроме того, »НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге» и готовится принять в организацию Финляндию и Швецию. При этом истинной целью Москвы политик считает «расширение ее собственного влияния и увеличение территории».

По мнению Шольца, последствия нынешней ситуации будут ощущаться «и через 100 лет».

Звонки Шольца Путину

Переговоры Шольца и Путина в пятницу прошли по инициативе немецкой стороны. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры условились продолжить дискуссию в ходе контактов по различным каналам. Главный упор в разговоре политики делали на гуманитарные аспекты, меры по обеспечению безопасности населения Украины и Донбасса. Также они обсудили эвакуацию гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе при участии представителей ООН и МК Красного Креста.

4 мая Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем пообещал, что продолжит переговоры с Путиным.

«До 9 мая это не имело смысла, однако мы должны начать сначала, поскольку нам следует поговорить друг с другом», — заявил перед звонком Путину Шольц.

За время проведения российской спецоперации на Украине политики неоднократно общались по телефону. Они также разговаривали за три дня до ее начала, 21 февраля. Путин тогда проинформировал Шольца о результатах внеочередного заседания Совета безопасности РФ. Немецкий премьер, в свою очередь, подверг критике возможное признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и заявил, что данное решение российского руководства вступило бы в полное противоречие с минскими соглашениями. Несмотря на это, в тот же день Путин подписал указ о статусе республик. Главы МИД G7 заявили, что не признают изменения границ на Украине Главы МИД стран G7 по итогам трехдневной встречи в коммуне Вангельс на севере Германии... 14 мая 13:56

9 марта политики созвонились, чтобы обсудить итоги третьего раунда российско-украинских переговоров. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений.

11 марта Шольц заявил, что «не прерывать нить диалога» с РФ — абсолютно правильно для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он и президент Франции Эммануэль Макрон «сейчас наиболее часто говорят с российским президентом».

18 марта Путин в разговоре с Шольцем назвал «нереалистичными» предложения украинской стороны на переговорах и заявил, что такая позиция озвучивается специально, чтобы затянуть переговорный процесс.

Предпоследний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся 30 марта. Российский лидер проинформировал немецкого коллегу о решении перевести расчеты по газовым контрактам в рубли.