«Гостевой дом для террористов». Народ Турции не хочет видеть в НАТО шведов и финнов

Турция не одобряет будущее вступление в НАТО Швеции и Финляндии, потому что эти страны поддерживают движения, признанные Анкарой террористическими, заявил представитель турецкого президента и его главный советник по внешней политике Ибрагим Калын. Сам президент Турции указал, что скандинавские страны практически превратились в «гостевой дом» для террористов. В Швеции и Финляндии отмечают, что раньше Анкара не возражала против их вступления в НАТО. По правилам альянса, принятие нового члена должны одобрить все участники.

Турция «не закрывает дверь в НАТО» для Швеции и Финляндии, подчеркнул советник турецкого президента Ибрагим Калын в интервью Reuters.

«Но мы в основном поднимаем этот вопрос, как вопрос национальной безопасности Турции. <...> Они должны прекратить позволять представителям РПК (Рабочая партия Курдистана) <...> существовать в этих странах», — пояснил турецкий представитель.

Калын уточнил, что Турция хочет провести соответствующую дискуссию со шведскими коллегами. «Угроза Петербургу». Чем для России обернется членство Финляндии в НАТО Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что ее страна имеет право подать заявку на вступление... 02 января 21:32

«Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдут дела. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников, а также шведских властей», — резюмировал он.

По словам Калына, «сто процентов» населения Турции «очень недовольны присутствием РПК и FETO в Европе». Советник президента попросил другие страны учесть это.

«Если у них [Финляндии и Швеции] есть общественность, обеспокоенная их собственной национальной безопасностью, то у нас есть общественность, которая в равной степени обеспокоена нашей собственной безопасностью», — указал он.

Отдельно Калын заявил, что позиция Анкары не связана с тем, что планы Финляндии и Швеции насчет НАТО резко раскритиковала Россия.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, 14 мая обвинил Финляндию и Швецию в «возмутительной» поддержке РПК, которая «каждый день атакует наших солдат».

«Турция с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО. Даже когда некоторые члены альянса выступали против вступления в НАТО некоторых государств в нашем регионе и на западе Балкан, мы поддерживали это. <...> [Но] большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии, Турция считает их сирийским ответвлением РПК — «Газета.Ru»), а также просит нас заблокировать это процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами», — сообщил Чавушоглу.

«Гостевой дом для террористов». Почему Турция выступила против

Турция стала первым членом НАТО, который негативно оценил присоединение Швеции и Финляндии к альянсу. Позицию Анкары озвучил 13 мая журналистам в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не придерживаемся позитивных взглядов. <...> На данный момент мы не можем дать положительное мнение», — сообщил он. Глава Хорватии пообещал не пустить скандинавов в НАТО. Но не все зависит от него Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если... 04 мая 00:38

Турецкий лидер пояснил, что раньше в НАТО ошибочно приняли Грецию (вошла в альянс в 1952 году). Теперь Турция «не хочет совершать ошибку во второй раз».

«Более того, скандинавские страны — это, к сожалению, чуть ли не гостевой дом для террористических организаций. РПК и DHKPC присутствуют в Швеции <...>. И я скажу больше, они [члены этих движений] даже являются депутатами в некоторых странах», — пояснил Эрдоган.

Таким образом, власти Турции упомянули три движения, чье присутствие в Скандинавии им не нравится. Это Рабочая партия Курдистана (РПК), Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKPC) и FETO («Хизмет» или Движение Гюлена).

Конфликт между Турцией и Рабочей партией Курдистана длится с 1984 года. Последняя хочет, чтобы курды получил в Турции автономию (своего национального государства у курдов нет). РПК вела партизанскую войну на части турецкой территории, совершала теракты, вплоть до убийств иностранных туристов и учителей школ. В некоторых странах, в том числе в самой Турции, Евросоюзе и США движение признано террористическим.

В шведском парламенте есть шесть депутатов курдского происхождения. Некоторые из них призывали РПК и Турцию прекратить атаки друг на друга и «вернуться за стол переговоров». В Швеции также проживает одна из крупнейших курдских общин.

Крайнее левое движение DHKPC с момента своего создания в 1978 году также совершало теракты на турецкой территории. Стремится заменить турецкое правительство социалистической властью, выступает против США. В Турции, ЕС И США признано террористическим. Названа причина, почему Турция не откажется от России Международный советник Научно-исследовательского института европейских и американских исследований... 11 мая 08:28

FETO турецкие власти называют оппозиционное движение «Хизмет». В 2016 году в Турции была попытка военного переворота с массовыми жертвами, власти обвинили в организации переворота лидера «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, на тот момент уже эмигрировавшего в США. Он обвинения отрицал, его последователи подчеркивают свои культурно-образовательные и пацифистские цели. Однако турецкие власти обвинили «Хизмет» в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. Организация признана террористической в Турции.

Реакция на позицию Турции

Турция ранее положительно относилась к участию Финляндии в НАТО, отметил 13 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции. «Давайте продвигаться в этом вопросе шаг за шагом. Нам нужно терпение», — призвал он.

Хаависто пояснил, что вступление новых членов должны одобрить сразу 30 стран НАТО, поэтому не удивительно, что в процессе обсуждения разные страны захотят подчеркнуть разные вопросы и выразить собственное политическое мнение.

Он добавил, что Финляндия и Турция разделяют волю к борьбе с терроризмом и что это, безусловно, является важным принципом и для НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала журналистам, что Турция не передавала свою отрицательную позицию по официальным каналам, несмотря на то, что турецкие представители несколько раз встречались с шведскими коллегами за последние недели.

«Мы не получили этот сигнал официально. У меня будет возможность поговорить с моим коллегой [из Турции] в субботу», — сказал Линде 13 мая. В субботу, 14 мая, в Берлине началась неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

«В некотором смысле я не удивлена. <...> Возникло небольшое ощущение, что ему [Эрдогану] по какой-то причине нужно показать, что он на самом деле не считает это [вступление скандинавов в НАТО] такой уж хорошей идеей», — отметила министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон.