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Политика

Военная операция России на Украине. День 81-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 81-й день

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Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке

Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке

РИА «Новости»
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на отчуждение своей территории и будет добиваться максимального ужесточения санкций против России. Хельсинки готовится подать заявку на вступление в НАТО 18 мая. Народ Турции тем временем попросил руководство страны заблокировать заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе. В промышленном союзе ФРГ предостерегли, что остановка поставок российского газа будет катастрофической. А на конкурсе «Евровидение» в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09.57

Если Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, то их следует быстро принять — МИД ФРГ

09.48

❗️Швеция направит заявку на вступление в НАТО 17 мая — Svenska Dagbladet

09.42

Президент Владимир Путин отметил деятельность Российского Красного Креста по оказанию «действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса». «Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей», — говорится в телеграмме лидера.

09.31

В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики заминировали завод «Заря» в Рубежном. В здании нашли около 49 тонн тротила и аммонала.

09.17

Как свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась до 62,7 миллиона кубометров, на 3,4% по сравнению с показателем субботы.

09.06

Испания заявила о готовности принять в следующем году конкурс «Евровидение», если страна-победитель, Украина, не сможет этого сделать. «В случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> «Евровидению», — заявили в испанской государственной телерадиокомпании RTVE.

08.33

❗️Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Один мирный житель получил осколочное ранение.

Середа входит в состав Шебекинского района, расположенного восточнее Белгорода и граничащего с Украиной на юге.

08.23

Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как там начался бунт.

08.07

Постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что «освобожденные регионы Украины» должны выйти из ее состава и объявить о своей независимости. «Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал он в интервью РИА «Новости».

08.00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной операции России на Украине. Сегодня — 81-й день.

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