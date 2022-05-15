15 мая 2022, 09:01 Политика Военная операция России на Украине. День 81-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 81-й день Леонид Цветаев Слушать Остановить

close 100% Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке РИА «Новости»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на отчуждение своей территории и будет добиваться максимального ужесточения санкций против России. Хельсинки готовится подать заявку на вступление в НАТО 18 мая. Народ Турции тем временем попросил руководство страны заблокировать заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе. В промышленном союзе ФРГ предостерегли, что остановка поставок российского газа будет катастрофической. А на конкурсе «Евровидение» в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. «Газета.Ru» ведет хронику событий.