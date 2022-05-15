Военная операция России на Украине. День 81-й

Президент Владимир Путин отметил деятельность Российского Красного Креста по оказанию «действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса». «Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей», — говорится в телеграмме лидера.
В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики заминировали завод «Заря» в Рубежном. В здании нашли около 49 тонн тротила и аммонала.
Как свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась до 62,7 миллиона кубометров, на 3,4% по сравнению с показателем субботы.
Испания заявила о готовности принять в следующем году конкурс «Евровидение», если страна-победитель, Украина, не сможет этого сделать. «В случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> «Евровидению», — заявили в испанской государственной телерадиокомпании RTVE.
❗️Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Один мирный житель получил осколочное ранение.
Середа входит в состав Шебекинского района, расположенного восточнее Белгорода и граничащего с Украиной на юге.
Постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что «освобожденные регионы Украины» должны выйти из ее состава и объявить о своей независимости. «Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал он в интервью РИА «Новости».