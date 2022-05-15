«Сдерживание любой агрессии со стороны России». У НАТО новый курс

Солдаты НАТО во время военных учений в Северной Македонии, 12 мая 2022 года

НАТО зафиксирует в новой концепции сдерживание «любой агрессии» России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В этом документе будут упомянуты и меры поддержки соседних стран, которые могут оказаться уязвимыми перед лицом «принуждения и агрессии», утверждают источники Bloomberg. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Организация Североатлантического договора зафиксирует в своей новой стратегической концепции положение о необходимости сдерживания «любой агрессии» со стороны России. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Цель — НАТО. Как за время спецоперации меняется позиция Киева Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью для Киева, указал спикер Верховной рады... 25 апреля 13:24

«Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса.

И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее.

Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в новой стратегической концепции», — рассказал он в своем выступлении в Берлине на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов военно-оборонительного блока.

Планируется, что новая стратегическая концепция НАТО будет одобрена в конце июня на очередном саммите альянса в Мадриде. В новой стратегии НАТО Россию могут обозначить как непосредственную угрозу Источник в НАТО рассказал агентству Bloomberg, что в конце июня по итогам саммита... 15 мая 19:54

При этом Блинкен отказался уточнить, входят ли США в число тех государств альянса, которые призывают выстраивать дальнейшие отношения с Россией, опираясь исключительно на принцип ее сдерживания. Кроме того, он не стал пояснять, считает ли Вашингтон утратившим силу Основополагающий акт Россия — НАТО.

«Предоставлю саммиту, лидерам описывать более детально, как альянс видит отношения с Россией на перспективу. Считаю, что это в полной мере будет оглашено на саммите в Мадриде.

Множество этих вопросов будет полностью обсуждено, полностью прояснено на саммите в Мадриде в июне. Значительная часть работы, которой мы занимались сегодня, была направлена на подготовку этого саммита, той деятельности, которую завершат лидеры, включая стратегическую концепцию. За последние пару дней был очень позитивный и существенный вклад в этот процесс выработки проектов», — указал госсекретарь США. Блинкен раскрыл подробности о новой стратегии НАТО Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новой стратегической концепции НАТО будет отражено... 15 мая 19:54

По его словам, сейчас идет подготовка проектов перечисленных решений.

Россия — НАТО

Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в мае 1997 года. В документе говорилось, что стороны «будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве», напоминает ТАСС.

Акт также провозглашал, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противников». Президент Финляндии рассказал о реакции Путина на вступление страны в НАТО Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил во время пресс-конференции, что реакция главы РФ Владимира Путина... 15 мая 17:10

«Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества», — отмечалось в документе.

О том, что НАТО может включить в свою стратегию упоминание «прямой угрозы», которую представляет деятельность России, передает и агентство Bloomberg со ссылкой на представителя альянса. Он также сообщил, что в документе будет затронута тема Китая и его связей с РФ. В будущей стратегии упомянут и меры поддержки соседних стран, которые, по мнению аналитиков НАТО, могут оказаться уязвимыми перед лицом «принуждения и агрессии».

При этом в публикации говорится, что союзники могут рассмотреть возможность восстановления отношений с Россией в случае, если Москва изменит свое поведение.

В предыдущей версии стратегического документа НАТО, принятом в 2010 году, Россию называют «партнером», отмечает «Новая газета. Европа». Военная операция России на Украине. День 81-й Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил о решении подать заявку на членство в НАТО, назвав... 15 мая 20:26

НАТО расширяется

На этом фоне президент Финляндии Саули Ниинистё провел 15 мая телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором рассказал российскому лидеру о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО из-за украинского кризиса.

По его словам, вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя определенную ответственность.

О таком же решении сегодня объявили и власти Швеции. При этом в заявлении правящей партии социал-демократов сказано, что в случае одобрения заявки они будут выступать против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории.