«Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше». О чем еще сказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинцев «мирным народом», признался, что у него есть друзья, которые выступают против военной операции, и объяснил критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Обо всем этом он рассказал на просветительском марафоне «Новые горизонты» (общество «Знание») и в последующем брифинге для СМИ. «Газета.Ru» публикует главное из новых заявлений Пескова.

О ходе военной операции

Песков убежден, что Россия победит на Украине, и «все поставленные цели» будут достигнуты. Он напомнил о словах президента России — «все идет по плану, достаточно эффективно».

«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. <...> Мы добьемся своего, и вам [молодому поколению россиян] будет жить лучше», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что «любая война заканчивается миром». Конфликт на Украине, по его версии, закончится таким миром, «где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах». Военная операция РФ на Украине. День 83-й Село в Курской области на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия... 17 мая 16:07

По мнению Пескова, Россия справится и с давлением Запада. «Многое нам предстоит импортозаместить <...>, но здесь нет повода впадать в отчаяние. Мы способны сами сделать абсолютно все», — подытожил представитель президента.

При этом Песков признал, что в его окружении есть люди, которые не согласны с военной операцией.

«Действительно, [у меня] есть знакомые и друзья, которые не согласны со мной и которые не понимают сути происходящего. Я буду делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру», — пообещал Песков.

Он добавил, что украинцы — это «мирные люди», которых «оболванили». Пресс-секретарь пояснил, что из Украины создали «анти-Россию» и «сосредоточие ненависти к нашей стране».

«Украинцы — это очень талантливые, мирные люди, это родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Через телевизор, на митингах, в выступлениях их руководителей. И даже ваши [молодежи] сверстники стали адептами той самой вредной тлетворной идеологии», — пояснил свою точку зрения Песков.

Он уточнил, что «тлетворную идеологию» поддерживали «далеко не все украинцы».

Об информационной войне с Западом

Представитель Кремля сообщил, что среди стран, ведущих информационные войны, лидируют «англосаксонские СМИ», а также французы, немцы и украинцы. «Мы с этой монополией пытаемся бороться, мы пытались бороться абсолютно рыночными методами», — указал Песков.

Многие из этих зарубежных СМИ, по словам Пескова, враждебно настроены к России, поэтому их информацию нельзя считать объективной. Он заявил, что среди иностранных корреспондентов есть «полностью оголтелые оппоненты», которые «искренне ненавидят Россию», и при этом «пытаются писать или говорить про нее», распространяют «лживую информацию». Песков также заявил, что на Западе свобода слова — это «эфемерное понятие».

Песков добавил, что ему приходится учитывать некоторые особенности при общении с иностранными СМИ, поскольку сейчас идет «разгар гибридной войны». Он добавил, что ощущает информационную войну против себя лично, но сейчас она «ведется против всех и каждого», и «это надо выстоять». Шольц и Зеленский сообщили, что мирное урегулирование вероятно лишь при отводе войск России Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, они... 17 мая 14:28

Отдельно Песков вновь остановился на истории с Бучей. Украинские власти и иностранные журналисты в начале апреля показывали фото и видео из этого города, на которых видны трупы мирных жителей на улицах со связанными за спиной руками и массовые захоронения. Власти Украины обвинили российскую армию. Минобороны РФ называет подобную информацию фейком и провокацией, Песков ранее говорил, что это — «подлог», чтобы «очернить» российскую армию.

Теперь пресс-секретарь президента РФ заявил, что Киев не смог бы сам сделать такую «инсценировку».

«Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, — это потоки лжи, фейки, это инсценировки порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли могли бы так профессионально работать», — утверждает Песков.

По его мнению, на Киев работает «армия информационщиков» и «специалистов по ведению информационной войны».

О критике Кадырова

Песков заявил, что у него «очень добрые отношения» с главой Чечни.

«Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески», — пояснил пресс-секретарь.

В начале апреля Кадыров поспорил с Песковым из-за телеведущего Ивана Урганта. Когда Россия начала военную операцию, Ургант опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) антивоенное заявление и уехал в Израиль, по его словам, в отпуск.

После этого Первый канал снял с эфира популярную программу «Вечерний Ургант». Пресс-служба канала заявила, что эфир отдали под «важные общественно-политические события», и пока на Первом «не выходят абсолютно все развлекательные программы». «Вполне ожидаемо»: Россию лишили двух Олимпиад Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Россию и Белоруссию из тендера на покупку прав... 17 мая 13:43

«Собчак, Ургант и Тодоренко - они же не враги государства. <...> У нас есть люди, которые испугались, когда все началось. Кто-то из них уехал. Сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден. <...> Если ты певец и так далее, ты же не понимаешь ничего в политике. <...> Если ты — ведущий «Первого канала», ты все понимаешь. Но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. <...> Не нужно клеветать на роль людей, записывать их в пятую колонну», — заступился за Урганта Песков в начале апреля.

Эти слова вызвали резкую критику Кадырова. Глава Чечни отметил, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая», и «надо с этим что-то делать». «Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия «патриотизм», — считает Кадыров. Трижды генерал, единожды Герой. Какие звания есть у Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров стал генерал-лейтенантом внутренних войск России. В чеченском парламенте... 28 марта 22:25

Пользуясь случаем, он добавил, что «удивился», когда Песков не поздравил его с получением звания генерал-лейтенанта. Пресс-секретарь российского президента на просьбу подтвердить новое звание Кадырова говорил, что «не видел» соответствующего указа.

«Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа. <...> Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, [а] малодушных беглецов нарекают патриотами», — возмутился Кадыров.

Песков позже ответил, что «патриотизм — это любовь к родине» и «готовность на любые жертвы для своей страны», и призвал не соревноваться в том, кто больший патриот.

О визите Путина в Турцию, Instagram и заблокированном на Украине зерне

Песков не исключил, что когда-то в России могут разблокировать Instagram. Для этого владельцы соцсети должны соблюдать российские законы.

Что касается приезда Путина в Турцию, Песков передал, что в ближайшие недели президент в Анкару не собирается. При этом он не исключил, что планы могут измениться, поскольку сейчас «все быстро развивается».

Песков также сообщил, что выпускать суда с зерном из украинских портов опасно, потому что они «сильно заминированы». Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна позволить вывезти зерно, чтобы избежать мировой продовольственной катастрофы.

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», — сказал Песков.