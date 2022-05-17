Почему Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ) из-за «враждебных действий» других участников организации, заявил МИД РФ. По мнению ведомства, Совет принял против России «незаконные и дискриминационные решения».
«Россия «отстранена» от работы и проектов СГБМ, «приостановлено» участие Белоруссии в качестве наблюдателя в Совете», — напомнил МИД.
Министерство считает, что внутри Совета давно «назревали противоречия». Западные государства хотели «политизировать» деятельность органа и продвигать в его рамках свою идеологию. В итоге «государства НАТО и Евросоюз» монополизировали Совет и переориентировали его работу «в ущерб российским интересам».
«Перспектив восстановления нормальной работы в Совете, все более вязнущем в русофобии и лжи, в этих условиях не просматривается. Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным», — резюмировал МИД.
Отдельно МИД указал на то, что Совет «украл» членский взнос в России в бюджет организации.
«Фактически украден наш взнос в бюджет СГБМ – со ссылкой на санкции возвращать его не собираются», — говорится в сообщении ведомства.
«Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал», — предупредил МИД.
Россию исключили из Совета государств Балтийского моря и всех связанных с ним проектов в начале марта. Решение приняли единогласно все десять участников Совета (Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Германия и Швеция). Причина — военная операция России на Украине. Совет указал, что Москва грубо нарушила основные принципы организации, и осудил российские действия.
«Сейчас нужно сделать необходимые выводы. Мы не видим возможности продолжения сотрудничества с Российской Федерацией <...>. В нынешних условиях Россия не должна пожинать плоды и получать выгоду от сотрудничества под руководством СГБМ», — пояснил Совет.
У Белоруссии одновременно отобрали статус наблюдателя. В Совете пояснили, что она причастна к «агрессии России», поскольку предоставила свою территорию, а значит, тоже несет ответственность.
Совет пояснил, что членство России может быть восстановлено, когда с ней можно будет сотрудничать, не нарушая «основополагающие принципы международного права».
Совет государств Балтийского моря создан в 1992 году. Кроме европейских государств в него входит Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти ЕС). Ряд государств также присутствуют в Совете как наблюдатели.
Похожая ситуация произошла ранее с Россией в Совете Европы. Сразу после начала военной операции на Украине, 25 февраля, Россия временно лишилась членства в комитете министров и парламентской ассамблее организации. При этом РФ оставалась участником Совета.
15 марта, на фоне дебатов в парламентской ассамблее о действиях России на Украине, российская сторона объявила, что сама уйдет из Совета. Аргументы МИД РФ были те же — западные страны монополизировали орган, проводят «антироссийскую политику», а их утверждения о конфликте на Украине не имеют «никакого отношения к реальности». В тот же день участники Совета единогласно проголосовали за исключение РФ.