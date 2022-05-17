«Экономическое самоубийство»: Путин оценил энергетическую политику ЕС

Залог лидерства России

Президент отметил, что Россия обладает богатейшими запасами углеводородов, поэтому нефтяная отрасль остается одной из ведущих составляющих экономики. Годами в стране осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча и повышалось качество переработки нефти. Путин также считает, что «стабильные, надежные поставки российской нефти зарубежным потребителям служили залогом лидирующих позиций России в мировых поставках энергоресурсов».

«Совсем по-другому вели себя, к сожалению, наши коллеги в западных странах – и вы, и представители энергетического сектора в других странах прекрасно все это знают и понимают. По сути, так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, проблемами изменения климата», — сказал Путин.

Для него «очевидно», что на Западе стали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной «по внутриполитическим соображениям». Так, против российских компаний и их руководства ведутся «надуманные судебные тяжбы», им не выделяют участки земли под новые проекты.

«На этом направлении все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой (стран – «Газета.Ru») так называемого коллективного Запада, которые на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности», — заявил президент.

Он добавил, что западные страны также поощряли киевские власти, пренебрежительно относились к проблемам востока Украины и, «по сути, в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий».

Экономическое самоубийство

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции. И вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне», — уверен Путин.

Глава государства отметил, что европейцы «прямо признают», что «пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов». Однако власти европейских стран ставят такую задачу, «не обращая внимания на тот урон, который они уже нанесли своей собственной экономике».

«Складывается впечатление, что западные коллеги – политики и экономисты – просто забыли основы элементарных, базовых экономических законов или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать», — сказал глава государства.

Он убежден, что уже принятые европейцами санкции и их заявления о возможности полного отказа от российских энергоносителей «привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются». Путин добавил, что Россия не виновата в энергетической инфляции, но на нее все «списывают, пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки».

«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире <…> это самым серьезным образом, а по мнению некоторых экспертов – бесповоротно, может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности <…> Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — подчеркнул Путин. Путин заявил, что Россия должна обращать в пользу ошибки зарубежных стран в нефтяной сфере Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке... 17 мая 17:58

Глава государства добавил, что из-за «сумбурных действий» европейских властей выросла выручка российского нефтегазового сектора, но это «не должно расхолаживать наши компании».

«Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя», — рассказал президент.

Российский лидер пообещал, что государство продолжит «совершенствовать логистические возможности и обеспечивать систему расчетов в национальных валютах». По его мнению, это создаст условия для изменения бизнес-моделей компаний.

«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране. Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно будут делать ошибки, просто нужно прагматично, как я уже сказал, исходить из реалий», — заключил Путин.