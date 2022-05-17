«Достойное место в российской семье»: Хуснуллин пообещал восстановить Херсонщину

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область. Он заявил, что регион займет достойное место в российской семье. Кроме того, Россия будет заниматься ремонтом и восстановлением дорог и мостов области.

«Большая перспектива»

По словам Хуснуллина, у Херсона «большая перспектива» и он займет «достойное место в российской семье». Вице-премьер РФ Хуснуллин: Херсонская область займет достойное место в российской семье Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Херсонская область Украины имеет большие перспективы и займет... 17 мая 19:32

«Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать — не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», — сказал Хуснуллин журналистам.

Он рассказал, что РФ будет поставлять в область все необходимые для работы медицинской системы медикаменты.

«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — подчеркнул вице-премьер РФ.

При этом он отметил, что в Херсоне относительно мирная жизнь, «мало разрушений, что нас радует».

«Целевая задача на сегодня – это максимально запустить экономику в работу. Мы сегодня наметили целый комплекс мер, что нужно сделать для того, чтобы как можно быстрее заработала экономика», — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что уже определена возможность продажи сельхозпродукции для того, чтобы люди могли запустить деньги в оборот.

«Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции. Я думаю, томаты и томатную пасту мы будем в России теперь есть чаще и больше, благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона», — пояснил чиновник. В Госдуме предложили сценарий присоединения Херсонской области Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что... 13 мая 12:22

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы максимально быстро запустить сельхозпредприятия на взятых под контроль территориях Украины.

«Молочный комбинат и заводы по производству масла. Мы считаем, что их все нужно максимально быстро запустить, мы все для этого сделаем. Все меры поддержки, которые предусмотрены по линии Минсельзхоза, мы все будем принимать и будем максимально содействовать развитию экономики», — заключил Хуснуллин.

«На примере Крыма»

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что жители взятых под контроль территорий могут на примере Крыма понять, как будут развиваться события.

«Крым – это регион-партнер для освобожденных регионов на сегодняшний день. Пользуясь случаем, хочется жителям Херсонской области, Запорожской области и других освобожденных территорий сказать: вы помните 2014 год, помните украинскую пропаганду, помните, как нас объявляли врагами, а теперь себе задайте вопрос и вспомните, к кому из вас хоть где-то предвзято отнеслись в российском Крыму? Мы всех уговаривали, воспитывали, поддерживали и отношения строили именно на принципах уважения друг к другу, понимании, что мы все люди, которые жили в одном государстве, но история и объективные факты нас разделили», — сказал Аксенов телеканалу «Крым 24».

Он подчеркнул, что у крымчан с братские отношения с жителями взятых под контроль регионов Украины.

«Понимаем, что пришлось пережить вам, поэтому крымчане готовы помочь, в данном случае, интегрироваться, компенсировать те неудобства, тот дискомфорт, который был нанесен жителям Херсонской, Запорожских областей. Уверен, что в результате всех действий будут свои плоды. На примере Крыма вы можете понять, как дальше будут развиваться события. Мы лично в этом не сомневаемся», — рассказал глава Крыма. В Госдуме заявили, что Конституция не запрещает принятие украинского Херсона в состав России Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов... 13 мая 09:41

Аксенов добавил, что готов лично помогать предпринимателям из Херсонской и Запорожской областей.

«Что касается работы совместной предпринимателей – максимально и крымские предприниматели, и органы власти настроены на то, чтобы оказать предпринимателям из освобожденных территорий помощь вести бизнес в российском Крыму. Обращайтесь, уважаемые жители Херсонской области, Запорожских областей. Обращайтесь на мои страницы ВКонтакте, в Одноклассниках в случае, если на территории Республики Крым будут вопросы возникать административного характера, вопросы, связанные с организацией бизнеса», — призвал он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что Херсонская область могла бы провести референдум о независимости и вхождении в состав Российской Федерации.

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заметил, что Конституция России не запрещает принятие в состав страны нового субъекта, который принадлежит другому государству.