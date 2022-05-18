Разрешить торговлю оружием, снять санкции по С-400. Чего Турция требует у НАТО

Турция потребовала вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400 взамен на одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Анкара хочет, чтобы любые кандидаты на вступление в североатлантический альянс признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев.

Проблема Курдистана

Bloomberg на условиях анонимности поговорил с тремя высокопоставленными турецкими чиновниками о том, чего их правительство хочет достичь, угрожая заблокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Bloomberg узнал о требованиях Турции за вступление Финляндии и Швеции в НАТО Турция за вступление Швеции и Финляндии в НАТО рассчитывает получить включение в программу... 18 мая 10:28

«Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев — как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что для Анкары вопрос Курдистана был «основным источником напряженности внутри альянса». Хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана террористической организацией, многие страны поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление в борьбе против Исламского государства (организация запрещена в России).

«Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только РПК, но и ее филиалы, прежде чем им будет разрешено присоединиться к блоку. Турецкие официальные лица заявили, что признания РПК террористической организацией недостаточно: скандинавские заявители должны сделать больше, чтобы подавить сторонников РПК, которые, по их словам, активны в их странах», — поясняется в статье.

Экспорт оружия

По словам официальных лиц, Анкара также требует, чтобы Стокгольм и Хельсинки вместе с рядом других европейских стран «положили конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году».

Хотя торговля оружием Турции с Финляндией и Швецией незначительна, и она не стремится к каким-либо крупным оборонным закупкам, источники Bloomberg заявили, что Анкара «не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют сделки с оружием».

Авторы статьи отметили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично заявил об этом, подчеркнув, что ограничения на вооружения «противоречат духу» альянса.

Прошлые ошибки

Источники агентства также отметили, что Турция не хочет повторять прошлые ошибки. Например, страна одобрила возвращение Греции в НАТО в 1980-х годах после конфликта 1974 года из-за Кипра. Но затем Афины и их кипрские союзники стали ключевыми препятствиями, блокирующими заявку Турции на членство в ЕС, отклонили голосование ООН по плану объединения Кипра и были вовлечены в постоянные территориальные споры с Анкарой из-за частей Эгейского и Средиземного морей. Генсек НАТО назначил встречу послам Швеции и Финляндии Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил встречу специальным представителям при альянсе от... 17 мая 23:55

«Усвоив этот урок, официальные лица заявили, что было бы неразумно ожидать, что Турция изменит курс и одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, если сначала не будут разрешены споры, и страны Северной Европы публично не проявят солидарность с Турцией против курдских группировок», — говорится в статье.

Другие требования

Источники агентства рассказали, что Турция хочет, чтобы ее снова включили в программу производства истребителей F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400.

Кроме того, Анкара хочет, чтобы США сняли санкции, наложенные за обладание Турцией ракетами С-400.

При этом турецкие официальные лица, беседуя с Bloomberg, отвергли идею о том, что противодействие Турции вступлению Швеции и Финляндии в НАТО имеет какое-либо отношение к ее связям с Россией или к дружбе президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

«Турция ищет срединный путь в войне на Украине, стремясь сбалансировать свои связи как с Москвой, которая имеет решающее значение для защиты турецких войск, дислоцированных в Сирии, так и с Киевом, которому Анкара поставила вооруженные беспилотники», — заключили авторы статьи.

Финляндия и Швеция в НАТО

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс, отказавшись от нейтрального статуса. 18 мая послы двух государств подали заявки секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Эрдоган заблокировал расширение НАТО Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в ходе брифинга... 16 мая 23:49

Однако 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — сказал турецкий президент на брифинге.

По его словам, «Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана». Поэтому даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не сможет им поверить.

Как заявляет турецкое руководство, две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.