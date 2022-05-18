Генсек НАТО Столтенберг принял заявки Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция утром в среду одновременно подали официальные заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил скандинавские страны за решение присоединиться к военно-политическому блоку.

«Это хороший день»

Письма с заявками на вступление в НАТО Столтенбергу в штаб-квартире организации в Брюсселе вручили послы Швеции и Финляндии Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен. Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Столтенбергу заявки на вступление в альянс Послы Швеции и Финляндии официально вручили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу... 18 мая 12:28

«Это хороший день, в критический момент для нашей безопасности. Большое спасибо за передачу заявок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Каждый народ имеет право выбирать свой путь. Ваши оба сделали свой выбор после тщательного демократического процесса», — сказал Столтенберг, трансляция его встречи с послами велась на сайте НАТО.

Генсек альянса подчеркнул, что «тепло приветствует» просьбы скандинавских стран, а также назвал Финляндию и Швецию «ближайшими партнерами» военно-политического блока.

«Ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность. Заявления, которые вы сделали сегодня, являются историческим шагом. Теперь союзники рассмотрят следующие шаги на вашем пути к НАТО», — отметил Столтенберг.

По его словам, необходимо «учитывать интересы безопасности всех союзников». При этом в альянсе «полны решимости проработать все вопросы и быстро прийти к выводам». Столтенберг также отметил, что за последние несколько дней прозвучали «многочисленные заявления» союзников альянса «о приверженности безопасности Финляндии и Швеции».

«НАТО уже проявляет бдительность в регионе Балтийского моря, и силы НАТО и союзников будут продолжать адаптироваться по мере необходимости. Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны с тем, что мы должны стоять вместе», — заключил генсек Североатлантического альянса. Генсек НАТО назначил встречу послам Швеции и Финляндии Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил встречу специальным представителям при альянсе от... 18 мая 12:02

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс, отказавшись от нейтрального статуса. Государственные учреждения скандинавских стран приступили к необходимым для этого процедурам.

15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Стокгольм объяснил свое стремление мотивами безопасности. При этом в случае одобрения ее заявки страна выступит против размещения ядерного оружия и военных баз НАТО на своей территории. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Однако 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — сказал турецкий президент на брифинге.

По его словам, «Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана». Поэтому даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не сможет им поверить.

Несмотря на возражения Турции, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО, о чем представительство страны в альянсе сообщило 17 мая в Twitter. В тот же день парламент Финляндии одобрил аналогичную заявку большинством голосов, затем документ подписал финский президент Саули Ниинисте. Bloomberg узнал о требованиях Турции за вступление Финляндии и Швеции в НАТО Турция за вступление Швеции и Финляндии в НАТО рассчитывает получить включение в программу... 18 мая 10:28

Накануне шведский премьер Магдалена Андерссон анонсировала, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки на вступление в НАТО 18 мая. По ее словам, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс.

В России к возможному присоединению Швеции и Финляндии к НАТО отнеслись негативно. Так, президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение военно-политического блока носит искусственный характер. Российский лидер считает, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

А заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в тот же день, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — «очередная ошибка с далеко идущими последствиями».