Есть ли у ЛДПР альтернатива: кто может стать лидером партии

Интрига лидерства в ЛДПР после смерти Владимира Жириновского близка к разрешению — в конце мая партийцы проведут съезд, на котором будет избран новый председатель. Фаворитом в этой гонке представляется Леонид Слуцкий, назначенный также и руководителем фракции в Госдуме. Решен ли этот вопрос окончательно и кто в партии составит ему конкуренцию — в материале «Газеты.Ru».

Главный кандидат

Руководство ЛДПР вероятнее всего поддержит кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя партии. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Высшего совета партии и депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Ряд наших коллег и региональных отделений уже высказались в отношении Слуцкого Леонида Эдуардовича. Совместная командная работа наших депутатов, Высшего совета, региональных отделений, которые сплотились вокруг Слуцкого, дает основания предполагать, что на Высшем совете может быть поддержана именно его кандидатура», — сказал Нилов.

Высший совет ЛДПР — коллективный орган, в который в настоящее время входят 13 членов партии. Он соберется на следующей неделе, чтобы простым большинством принять решение о рекомендации тех или иных кандидатов на пост председателя партии.

И хотя позиция Высшего совета определенно будет иметь вес, окончательное решение примут делегаты съезда партии, который состоится 27 мая.

«Все кандидаты выдвигаются на съезде — это процедурный момент, так прописано в уставе. На съезде будет проходить выдвижение тех кандидатов, которые считают, что они должны претендовать на эту должность. После этого проходит голосование делегатов, которые заранее выдвигаются конференциями региональных отделений. Делегаты принимают решение на тайном голосовании, как на обычных выборах», — рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь партии Александр Дюпин.

Сам Леонид Слуцкий 18 мая уже был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, о своих планах выдвинуть кандидатуру также и на пост председателя партии политик пока не заявлял. Тем не менее, однопартийцы высказываются именно в его поддержку.

«Слуцкий — человек очень умный, талантливый, долгое время возглавлявший сложнейший международный комитет Госдумы. Поэтому его опыт и способности, я уверен, помогут на должности председателя ЛДПР. О профессионализме других кандидатов, кто заявлялся, я судить не могу. А вот Леонид Эдуардович, мне кажется, достаточно профессионален и на должности председателя ЛДПР будет вести конструктивную работу», — сказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Василий Власов, который также входит в состав Высшего совета ЛДПР. «Шкурный интерес»: как Анкара встала на пути Швеции и Финляндии в НАТО Турция не поддержала членство Финляндии и Швеции в НАТО, что стало общим вызовом для северных... 17 мая 17:48

Кто конкуренты?

Тем не менее, о безоговорочной поддержке новоизбранного руководителя фракции говорить не приходится — оппозиция Слуцкому обнаружилась в том же Высшем совете. Его член и экс-депутат Госдумы Александр Шерин еще 16 мая объявил о своем намерении принять участие в выборах председателя.

В опубликованном в своих соцсетях видеообращении он пояснил, что выдвинул кандидатуру заранее, чтобы дать однопартийцам достаточное количество времени для обсуждения его кандидатуры.

«Я считаю, что эту должность, наравне с другими достойными людьми, имею право занять в том числе и я, — сказал Шерин «Газете.Ru». — Но решение окончательное должны принимать члены партии, широкий круг, непосредственные делегаты съезда, которые должны отражать истинную позицию региональных активов».

«Я воздержусь от того, чтобы давать оценку Леониду Эдуардовичу, тем более, что положительную оценку его кандидатуры дают на самом высоком уровне, как во фракции «Единая Россия», так и в самых высоких кабинетах. Что я могу к этому добавить?» — сказал Шерин в ответ на просьбу оценить его потенциальных оппонентов.

При этом политик отметил, что «самым серьезным конкурентом» для него был бы сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев.

Лебедев публично не говорил о намерении побороться за пост председателя партии. Более того, еще в 2021 году он сообщил о решении отказаться от участия в выборах в Госдуму и «приостановить свое участие в политической жизни страны».

Помимо Шерина публично о своем выдвижении заявил также бывший депутат Госдумы Виталий Золочевский, который уже несколько лет не занимается политикой. Его заявление о выдвижении было опубликовано в соцсетях спустя 12 часов после заявления Шерина, однако Золочевский, утверждая, что именно он выдвинулся первым, призвал однопартийца поддержать его кандидату.

Ярослав Нилов отметил, что «публично свои кандидатуры выдвинули только три человека», в одном ряду с Шериным и Золочевским он также поставил «питерского шоумена Станислава Барецкого». Последний еще на прошлом съезде партии грозился возглавить ее после Жириновского, однако это заявление вряд ли стоит воспринимать серьезно. «Удалось сохранить в очень тяжелых условиях»: к чему за 20 лет пришла ОДКБ В Москве прошел саммит лидеров стран ОДКБ, который был посвящен сразу двум юбилеям, — 30-й... 16 мая 19:17

Что ждет ЛДПР в будущем

Будут ли на съезде ЛДПР приняты какие-то другие судьбоносные для нее решения — неизвестно. Пока партия намерена придерживаться курса, заложенного Владимиром Жириновским.

«Наша задача — сохранить, сберечь и преумножить все то наследие, которое нам оставил Жириновский. Сейчас ситуация в стране и мире дает нам возможности, чтобы двигаться вперед и развиваться. Партия и при Жириновском генерировала новые предложения, новые идеи. Корректировала незначительно свои программные установки, но оставалась верна своему генеральному курсу — защищать русский мир по всему миру», — сказал Ярослав Нилов.

«У нас очень велико наследие Владимира Вольфовича. Я уверен, что это наследие поможет ЛДПР вновь и вновь приходить к победам и занимать достойные места на выборах», — отметил со своей стороны Василий Власов.

Александр Шерин же отметил, что будущее партии будет напрямую зависеть от того, как пройдут выборы председателя.

«Судьба партии во многом предопределена тем, кто и какую поддержку оказывает тому или иному кандидату. Исходя из того, кого предпочтут избрать делегаты съезда, от этого и зависит дальнейшая судьба ЛДПР. Я же партии желаю исключительно процветания и усиления роли на политической арене Российской Федерации», — заключил он.