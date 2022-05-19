«Это обрекает мир на голод». В России ответили на просьбу открыть доступ к украинским портам

Санкции против России мешают свободной торговле и могут вызвать продовольственный кризис, заявили в МИД РФ представителю ООН Дэвиду Бизли, который ранее попросил открыть украинские порты для вывоза зерна. Помощник президента России Максим Орешкин считает, что мир столкнется с голодом в конце 2022 года, поскольку стоимость зерновых продолжает расти. Ранее цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув €435 за тонну.

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Заместитель главы МИД Андрей Руденко призвал всемирную организацию обратить внимание на весь комплекс причин, который провоцирует продовольственный кризис.

«В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — считает замглавы МИД.

Он подчеркнул, что вопрос следует рассматривать комплексно и двусторонне.

Так Руденко ответил на обращение директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли к Москве с просьбой открыть украинские порты для вывоза зерна.

«Жизненно необходимо, чтобы порты были открыты, ведь речь идет не только об Украине, а о беднейших среди бедных по всему миру, — сказал он. — Я прошу президента Путина <...> пожалуйста, откройте эти порты».

По мнению Бизли, отказ открыть порты «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что приведет к голоду, дестабилизации народов и массовой миграции».

Угроза глобального голода

Помощник президента России Максим Орешкин считает, что мир столкнется с голодом к конце 2022 года. Зачем Европа хочет вывезти миллионы тонн зерна с Украины На Украине заблокировано около 25 млн тонн зерна. Европейцы, канадцы и американцы намереваются... 18 мая 00:26

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — сказал он.

Основной причиной продовольственного кризиса Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке вследствие экономической политики США и Евросоюза.

«До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста», — указал он. Политик добавил, что с середины 2020 года цена пшеницы выросла примерно на 60%.

«А дальше ситуация начала развиваться просто неконтролируемо. Большая денежная масса привела к дефициту газа на европейском рынке, к росту цен на газ, к снижению производства удобрений, к дефициту удобрений. А это закладывает почву для более низкого урожая в последующие периоды», — объяснил помощник президента.

Он также предупредил, что вывоз зерна с территории Украины может привести к гуманитарным проблемам.

«США пытаются вывезти запасы зерна с Украины, это обрекает не только Украину на гуманитарную катастрофу, но и мир на голод», — высказал мнение Орешкин.

По его словам, Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года, страна сама себя обеспечивает зерном и большинством продуктов питания.

«Нами введены экспортные пошлины на экспорт пшеницы, подсолнечника. Все это позволяет нам чувствовать себя уверенно», — резюмировал Орешкин.

Кризис не разрешить без России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что мир не сможет разрешить продовольственный кризис без удобрений из России и зерна с Украины. Россия нарастит экспорт удобрений. США ранее вывели их из-под санкций Правительство России до 31 мая смягчило ограничения на вывоз из страны минеральных удобрений... 17 апреля 14:16

«Позвольте мне быть предельно ясным: нет эффективного урегулирования продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства в мировой рынок, а также без продуктов и удобрений России и Белоруссии», — подчеркнул он.

По его словам, «российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что ситуация с продовольственной безопасностью в мире ухудшилась не из-за санкций. Он объяснил, что ограничения, которые ввели США, не касаются удобрений и сельскохозяйственных товаров. Блинкен призвал международные организации и правительства стран объединить усилия, чтобы добиться открытия коридоров для безопасного вывоза продовольствия с территории Украины по морю и наземным транспортом.

16 мая телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435 за тонну. Причинами повышения стоимости называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, которая объявила эмбарго на вывоз зерновых. Котировки фьючерсов на зерно начали повышаться с конца апреля — начала мая.

В конце марта Владимир Путин заявил, что решения западных стран подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах — к массовому голоду.