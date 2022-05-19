Макрон допустил, что Молдавия окажется втянута в конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что военная операция на Украине угрожает соседним с украинской территорией странам. В том числе, в опасности Молдавия. Президент Молдавии Майя Санду ранее обещала, что ее страна останется нейтральной. В то же время для поддержания этого статуса она просила Россию убрать свои войска из непризнанного Приднестровья, где ситуация обострилась после череды терактов.

Конфликт на Украине опасен для соседней с ней Молдавии, предупредил Макрон на брифинге в Елисейском дворце перед встречей с президентом Молдавии Санду.

«Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны. <...> Конфликт на Украине представляет опасность для всего региона, включая Молдавию», — резюмировал французский президент.

Он подчеркнул, что Франция будет «с особым вниманием» следить за региональной безопасностью и «любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдавии».

Макрон добавил, что Молдавия столкнулась со сложной гуманитарной ситуацией. Она приняла «десятки тысяч беженцев», напомнил политик. Он пообещал, что Франция с партнерами помогут Кишиневу справиться с этой ситуацией. Эта помощь будет «долгосрочной», поскольку «последствия кризиса будут сказываться еще долгое время». «Цель — посмотреть на реакцию России»: что стоит за взрывами в Приднестровье В Приднестровье, граничащем с Одесской и Винницкой областями Украины, за последние сутки резко... 27 апреля 02:06

После того, как Россия начала военную операцию на Украине, Молдавия приняла 466 406 украинских беженцев, по подсчетам ООН. Это «тяжелое бремя» для «крошечной» страны с населением всего 3 млн человек, отмечал Business Insider.

Президент Молдавии накануне заявила, что ее страна не собирается вступать в конфликт на Украине. Однако, добавила Санду, для сохранения этого нейтралитета Россия должна забрать свои войска из Приднестровья (Молдавия считает Приднестровье своей, временно оккупированной территорией). В Приднестровье, находящимся между Молдавией с одной стороны и Украиной — с другой, стоят около 1,5 тыс. российских военных.

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — пояснила Санду.

Она добавила, что Кишинев ищет мирный, дипломатический путь для разрешения проблемы. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу передавал, что спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются данными и вместе следят за Приднестровьем. В Приднестровье заявили, что Украина готовила теракт с помощью дрона МВД непризнанного Приднестровья сообщило о попытке нового теракта в регионе. С конца апреля... 03 мая 21:24

В конце апреля в Приднестровье произошли несколько терактов. Киев заявил, что это дело рук спецслужб России, которая пытается «дестабилизировать» обстановку. Санду в то же время связала теракты с «разными силами внутри Приднестровья». Подробнее о сложной ситуации вокруг непризнанной республики в материале «Газеты.Ru».

Гава ДНР Денис Пушилин в конце апреля заявил, что «после того, что <...> происходит в Приднестровье и по приграничным областям регионов России», военную операцию пора выводить на «следующие этапы». Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий 22 апреля сообщил, что жители Приднестровья «де факто считают себя территорией России». «Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире», — утверждал Водолацкий.

Президента Молдавии он также назвал «нацистской» и призвал «выкорчевать» нацизм, который «дал корни рядом» с Россией.