Военная операция РФ на Украине. День 86-й

Многие отели и санатории Анапы сейчас стоят полупустые, сообщают представители объектов размещения — TourDom.ru.
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance заявила о продаже своего бизнеса в РФ и прекращении деятельности в России — ТАСС.
Германия будет платить дополнительные членские взносы в размере €10 млн для укрепления Совета Европы, чтобы компенсировать потери, вызванные выходом России из организации, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок — ТАСС.
Около трети германских компаний на фоне событий на Украине ожидают ухудшения финансового положения в течение следующих 12 месяцев, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой ФРГ.
Бундестаг принял закон, который позволяет тщательнее исполнять санкции, введенные против российских бизнесменов, сообщило агентство DPA.
Несколько африканских стран попросили Москву помочь с поставками удобрений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олега Озерова.
Страны G7 не смогли прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен по итогам первого дня двухдневной встречи, которая проходит в Кёнигсвинтере — ТАСС.
Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Власти Украины на уровне внутренних документов своей армии признали, что в самом начале российской спецоперации военнослужащие с острова Змеиный попали в плен. Об этом свидетельствуют списки, которые получила Россия, утверждает РИА «Новости».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил за то, чтобы понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области было искоренено. Его слова приводит РИА «Новости».
«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — сказал Подоляк. Также он призвал к тому, чтобы представителей власти Донецкой и Луганской народных республик на этих территориях «не было физически».
Сотрудники силовых ведомств РФ получили списки погибших, пропавших без вести, а также оказавшихся в российском плену на южном направлении военных ВСУ. Соответствующие документы опубликованы на сайте РИА «Новости». В списках значатся свыше 2 тыс. имен и фамилий.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Под минометным огнем оказался город Первомайск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав ЕС будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы — ТАСС.
Воздушно-космические силы России применяют истребители Су-57 в ходе военной операции на Украине, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Соединенные Штаты не предоставляли до настоящего времени Украине противокорабельные ракеты и не одобряли поставки таких вооружений, сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби — ТАСС.
Президент США Джо Байден во время поездки в Азию подпишет законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд — ТАСС.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал существование проблем, препятствующих получению украинскими властями доступа к замороженным за рубежом активам России, и заявил о стремлении создать «легитимный международный механизм» для достижения этой цели — ТАСС.
Участие морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ в военной операции на Украине отразится в изменении элементов их боевой подготовки, заявил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц — ТАСС.